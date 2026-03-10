Il cammino verso la piena partecipazione politica delle donne italiane è una storia relativamente recente se confrontata con la lunga tradizione istituzionale del Paese. Oggi appare quasi naturale che uomini e donne possano esercitare gli stessi diritti civili e politici, ma fino alla metà del Novecento questo principio non era affatto scontato. Ottant’anni fa, il 10 marzo 1946, si verificò infatti un passaggio storico destinato a cambiare profondamente la vita democratica dell’Italia: per la prima volta le donne poterono votare e candidarsi alle elezioni.

Contrariamente a una convinzione piuttosto diffusa, questo debutto elettorale femminile non coincise con il celebre referendum istituzionale del 2 giugno 1946 – quello che sancì la fine della monarchia e la nascita della Repubblica – ma avvenne alcuni mesi prima, durante le elezioni amministrative organizzate tra il 10 marzo e il 7 aprile dello stesso anno. Fu in quelle settimane che milioni di cittadine italiane entrarono per la prima volta nelle cabine elettorali e si presentarono come candidate alla guida delle amministrazioni locali.

Un momento decisivo nella nascita della democrazia italiana

L’introduzione del suffragio femminile avvenne in un contesto storico estremamente delicato. L’Italia stava uscendo dalla tragedia della Seconda guerra mondiale e dalla caduta del regime fascista, e il Paese si trovava impegnato nella difficile ricostruzione delle proprie istituzioni democratiche.

Dopo vent’anni di dittatura, il ritorno al voto rappresentava di per sé un evento straordinario. Ma il fatto che l’elettorato fosse finalmente esteso anche alle donne conferiva a quell’appuntamento un valore ancora più profondo. Non si trattava soltanto di una riforma elettorale: era un cambiamento culturale e politico che ridefiniva il concetto stesso di cittadinanza.

Il diritto di voto femminile fu formalmente introdotto nel 1945, quando il governo guidato da Alcide De Gasperi approvò il decreto legislativo che riconosceva alle donne italiane il diritto di partecipare alle elezioni. Si trattava di un provvedimento atteso da decenni e frutto di lunghe battaglie portate avanti da movimenti femminili, associazioni civili e organizzazioni politiche.

Le elezioni amministrative del 1946

Il primo banco di prova del nuovo elettorato fu rappresentato dalle consultazioni amministrative che si svolsero in diverse tornate tra il 10 marzo e il 7 aprile 1946. In quel periodo furono chiamati alle urne i cittadini di molti comuni italiani per eleggere sindaci e consigli comunali.

Proprio in quelle occasioni milioni di donne italiane votarono per la prima volta. Le immagini dell’epoca raccontano lunghe file davanti ai seggi, con donne di ogni età – giovani, madri, anziane – pronte a esercitare un diritto che fino ad allora era stato loro negato.

Per molte di loro si trattò di un momento carico di emozione. Numerose testimonianze ricordano l’orgoglio e la consapevolezza di partecipare a un evento storico. Dopo anni di guerra e privazioni, quel gesto semplice – inserire una scheda nell’urna – assumeva il significato di una conquista civile e di una promessa di futuro.







Non solo elettrici, ma anche candidate

Il cambiamento introdotto nel 1946 non riguardò soltanto la possibilità di votare. Per la prima volta le donne italiane poterono anche essere elette nelle istituzioni.

Alcune di loro si candidarono proprio alle elezioni amministrative di quell’anno, entrando nei consigli comunali e contribuendo alla gestione della vita pubblica locale. Si trattò dei primi passi di una presenza femminile nella politica italiana che sarebbe cresciuta progressivamente nel corso dei decenni successivi.

L’accesso alle cariche pubbliche segnò una svolta importante. Fino a quel momento la politica era stata considerata quasi esclusivamente una sfera maschile, mentre alle donne era tradizionalmente attribuito un ruolo limitato alla famiglia e alla dimensione domestica. L’ingresso nelle istituzioni contribuì invece a ridefinire questa visione, aprendo nuove prospettive di partecipazione e rappresentanza.

Il referendum del 2 giugno e la nascita della Repubblica

Dopo le elezioni amministrative primaverili, il passo successivo fu il grande appuntamento nazionale del 2 giugno 1946. In quella data gli italiani furono chiamati a decidere la forma istituzionale dello Stato, scegliendo tra monarchia e repubblica, e contemporaneamente a eleggere i membri dell’Assemblea Costituente incaricata di redigere la nuova Carta fondamentale.

Fu la prima consultazione politica nazionale aperta anche alle donne. L’affluenza alle urne fu altissima e dimostrò quanto la popolazione fosse desiderosa di partecipare alla costruzione del nuovo assetto democratico.

Dal voto emerse la vittoria della Repubblica, mentre l’Assemblea Costituente iniziò i lavori che avrebbero portato alla nascita della Costituzione italiana entrata in vigore nel 1948.

Le donne nell’Assemblea Costituente

Tra i membri dell’Assemblea Costituente figuravano anche ventuno donne. Sebbene numericamente minoritarie rispetto agli uomini, la loro presenza rappresentò un segnale importante di cambiamento.

Queste parlamentari – spesso ricordate come “le madri costituenti” – parteciparono attivamente alla stesura della Costituzione, contribuendo in particolare ai principi di uguaglianza e ai diritti sociali.

Il loro impegno fu determinante per inserire nella Carta alcuni principi fondamentali, come quello sancito dall’articolo 3, che afferma l’uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di sesso. Si trattava di un’affermazione rivoluzionaria per un Paese che fino a pochi anni prima non riconosceva alle donne neppure il diritto di voto.

Le radici della conquista del suffragio

Il traguardo raggiunto nel 1946 non nacque improvvisamente. Alle sue spalle vi era una lunga storia di rivendicazioni e mobilitazioni.

Già alla fine dell’Ottocento e nei primi decenni del Novecento diverse attiviste italiane avevano iniziato a chiedere il riconoscimento dei diritti politici femminili, seguendo l’esempio dei movimenti suffragisti presenti in altri Paesi europei e negli Stati Uniti.

Durante il periodo liberale furono presentate varie proposte di riforma elettorale, ma nessuna riuscì a trasformarsi in legge. L’avvento del regime fascista nel 1922 interruppe di fatto ogni possibilità di progresso in questo campo, poiché la dittatura abolì il sistema democratico e limitò fortemente la partecipazione politica.

Solo con la fine della guerra e la caduta del fascismo si riaprì la strada verso una piena cittadinanza politica femminile.

Un fattore decisivo per il riconoscimento del diritto di voto fu il contributo dato dalle donne durante gli anni del conflitto e della Resistenza.

Nel corso della Seconda guerra mondiale molte italiane parteciparono attivamente alla lotta contro il nazifascismo, svolgendo ruoli fondamentali come staffette partigiane, organizzatrici di reti di assistenza e collaboratrici delle formazioni combattenti.

Questo impegno dimostrò concretamente la loro capacità di partecipare alla vita pubblica e rafforzò l’idea che non potessero più essere escluse dai diritti politici.

L’introduzione del suffragio femminile rappresentò quindi molto più di una riforma tecnica del sistema elettorale. Fu un passaggio simbolico che contribuì a trasformare la società italiana.

Per la prima volta lo Stato riconosceva alle donne la piena dignità di cittadine, capaci di esprimere opinioni politiche e di influenzare le decisioni collettive.

L’eredità di una conquista

A distanza di ottant’anni, l’episodio del 10 marzo 1946 rimane una tappa fondamentale della storia italiana.

Quelle elezioni amministrative segnarono l’ingresso ufficiale delle donne nella vita democratica del Paese e aprirono la strada a una trasformazione destinata a proseguire nei decenni successivi.

Oggi la presenza femminile nelle istituzioni – dal Parlamento alle amministrazioni locali – è una realtà consolidata, anche se il tema della rappresentanza equilibrata continua a essere oggetto di dibattito. Ricordare quel primo voto significa quindi non solo celebrare una conquista storica, ma anche riflettere sul percorso compiuto e sulle sfide ancora aperte per garantire una partecipazione pienamente paritaria alla vita pubblica.