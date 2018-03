Sono 1000 i luoghi aperti per il FAI di primavera del 24 e 25 marzo 2018

Per il venticinquesimo anno ritornano le giornate del FAI di primavera in programma il 24 e 25 marzo 2018. Un’occasione unica per visitare luoghi altrimenti inaccessibili al pubblico. Sono 1000 i siti che aderiscono all’iniziativa e 400 le località coinvolte in 20 regioni. E se dal 1993 i visitatori nelle giornate di primavera sono stati oltre 10 milioni, quest’anno si punta ai 25 milioni di bilancio annuale, come sottolinea il presidente del FAI, Andrea Carandini.









Saranno giornate importanti non solo per la riscoperta di luoghi unici, ma anche per la raccolta fondi a sostegno delle attività del FAI. E, come sempre, sarà anche l’occasione per coinvolgere i giovani: come ogni anno, saranno proprio gli studenti a fare da ciceroni con 50 mila volontari che si impegneranno a raccontare e descrivere questi luoghi dimenticati e abbandonati.

Per il quarto anno consecutivo, l’iniziativa del FAI coinciderà con la settimana della Rai dedicata ai Beni culturali. Dal 19 al 25 marzo la tv pubblica dedicherà degli speciali di approfondimento sul patrimonio storico e artistico; ma l’impegno della tv di Stato di concentrerà anche in una maratona televisiva di raccolta fondi per il sostegno del FAI.

Alcuni luoghi visitabili

Nel lungo elenco dei siti aperti si possono contare 250 luoghi di culto, 79 palazzi e ville, 32 castelli, 55 musei e biblioteche, 41 borghi, 24 parchi, 15 siti archeologici, 13 teatri, 4 zone militari e 9 tra ferrovie, ex ospedali e isolette.

Nella vasta scelta di destinazioni ce ne sono sicuramente alcune che vale la pena ricordare. A Roma spicca il cinquecentesco Palazzo Giustiniani dove Enrico De Nicola firmò la Costituzione; mentre nel Palazzo della Marina ogni dettaglio rievoca la vittoria italiana sul mare della Grande Guerra. Milano invece apre le porte, per la gioia dei tifosi, ai blindatissimi spogliatoi di Milan e Inter dello stadio Meazza, con tanto di visita al tunnel che li collega al campo; mentre nel vicino ippodromo di San Siro sarà visitabile la Palazzina del Peso, altrimenti inaccessibile.

A Napoli apre il Salone Margherita, teatro in stile Bella Epoque incredibilmente sotto la Galleria Umberto I; sul lago di Bolsena sarà per la prima volta visitabile l’Isola Bisentina, proprietà privata dei Farnese. Essa ospita un vero e proprio tesoro composto da giardini, oratori e chiese, tra cui la “vignolesca” Chiesa dei Santi Giacomo e Cristoforo.









Passando per Venezia si possono visitare Casa Bortoli, donata al FAI dai proprietari, e Cà Vendramin Calergi dove morì Richard Wagner. Altri gioielli si possono visitare a Rozzano nella Tipografia Ciampi, l’ultima in Italia a fare ancora uso della “stampa al bacio” con il monotype; oppure l’Accademia navale di Livorno o la chiesa sconsacrata di San Francesco del Prato a Parma, dove venne rinchiuso l’anarchico Gaetano Bresci, assassino del re Umberto I.

Infine, citiamo il Museo archeologico nazionale di Taranto, le stanze dell’Arcivescovado a Milano e il Grand Hotel des Iles Borromees a Stresa con la suite 106 che fu rifugio prediletto di Hemingway.

Nicolò Canazza