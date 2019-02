100 Years: il film con John Malkovich che nessuno di noi vedrà

Quello che si sa su 100 Years

Le notizie su 100 Years sono pochissime. In più, difficilmente qualcuno di noi scoprirà effettivamente in cosa consista la trama della pellicola, in quanto è programmata per il novembre del 2115.

Quello che si sa sulla creatura di John Malkovich e Robert Rodriguez deriva principalmente dal solo trailer mai pubblicato, risalente a quasi 4 anni fa.

Dal breve estratto pubblicitario, si può capire come il genere di riferimento sia la fantascienza. Gli attori in scena sono 3, con lo stesso John Malkovich presente. Oltre a questo, ci sono Marko Zaror e Shuya Chang.

Secondo le informazioni rilasciate, l’idea alla base dell’opera cinematografica trae spunto dal cognac Louis XIII, prodotto da una distilleria francese. Così come la più pregiata bottiglia di questa azienda è lasciata invecchiare per cento anni, 100 Years avrà lo stesso tempo di “maturazione”.

Per assicurare la segretezza della trama, il film è conservato in una cassaforte iper-tecnologica.









Il futuro non aspetta

La cassaforte in cui è custodito 100 Years, “il film che non vedrai mai”, è programmata per aprirsi automaticamente il 18 novembre 2115. La cassetta di sicurezza, mostrata in occasione del Festival di Cannes del 2016, è stata in seguito trasportata presso i locali della distilleria del cognac Louis XIII. Un centinaio di persone in tutto il mondo, compresi gli stessi Malkovich e Rodriguez, hanno ricevuto un biglietto di metallo valido per la prima della pellicola. Naturalmente, a causa degli anni che ci separano dalla fatidica data di uscita, gli inviti si possono tramandare ai propri discendenti.

In molti, probabilmente a ragione, hanno trovato l’intero film e relativa promozione una mera trovata di marketing per pubblicizzare la pregiata acquavite francese. Infatti, anche nel trailer di 100 Years compare la decantata bevanda.

I nostri discendenti riusciranno a svelare l’arcano che circonda 100 Years. Si tratta di un “semplice” film o dell’ennesima trovata di marketing?