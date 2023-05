15 maggio 2023: Giornata Europea degli Ormoni

Al via oggi, 15 Maggio 2023, la seconda giornata europea degli ormoni.

Lanciata lo scorso anno dalla Società Europea di Endocrinologia (ESE), la giornata sottolinea il ruolo chiave degli ormoni nella prevenzione e nel trattamento di malattie croniche gravi e invita tutti i paesi membri dell’Unione a renderli protagonisti di nuove politiche sanitarie.

Milano Declaration

La prima giornata europea degli ormoni venne inaugurata lo scorso anno con la firma, da parte di 35 specialisti nazionali di endocrinologia, della “Milano Declaration”. Il documento faceva luce sul ruolo chiave giocato dagli ormoni nella salute umana e invitava tutti i paesi membri dell’Unione a rendere l’endocrinologia nuova protagonista delle loro politiche sanitarie.

15 maggio: giornata europea degli ormoni

Oggi, a distanza di un anno, la Società Europea di Endocrinologia torna sulla “Milano Declaration” aggiungendo un allegato. Si tratta di dieci raccomandazioni per una “buona salute ormonale” che, la Società spera, ogni individuo dovrebbe prendere. Si integrano così il piano istituzionale con quello più strettamente privato e individuale. Da un lato la richiesta di porre la salute ormonale al centro delle politiche sanitarie dei paesi membri dell’Unione. Dall’altro delle piccole azioni quotidiane attraverso le quali ognuno di noi può prendersi cura dei propri ormoni. Tra le raccomandazioni figurano attività fisica regolare, un’alimentazione bilanciata e un utilizzo moderato di sostanze in grado di alterare l’equilibrio ormonale, spesso contenute in oggetti di plastica e cosmetici. Da non sottovalutare poi il potere delle relazioni con gli altri. La salute ormonale non è fatta di sola medicina.

“Spesso sottovalutiamo l’importanza degli ormoni, il cui impatto sulla nostra salute è in realtà di estrema rilevanza”

ha dichiarato Martin Reincke, presidente della Società Europea di Endocrinologia.

Attraverso una migliore comprensione del ruolo giocato dagli ormoni sulla nostra salute potremmo migliorare diagnosi, strategie di prevenzione e cura, così come il trattamento di molte malattie gravi correlate al sistema endocrino.

Ad oggi, infatti, queste ammontano a ben 400 tipologie diverse. 400 diverse malattie endocrine di cui soffrono milioni di europei.









Because Hormones Matter

“La giornata europea degli ormoni è un’occasione importante per diffondere conoscenza e coscienza sul ruolo degli ormoni e su cosa ciascuno di noi può fare per migliorare la propria salute ormonale”

afferma Andrea Giustina, presidente della società partner European Hormone and Metabolism Foundation e autrice di un dépliant contenente storie di ex-pazienti sotto il segno dell’hashtag #BecauseHormonesMatter

Un’occasione per tutti coloro che hanno un interesse verso le malattie endocrine, la loro prevenzione e il loro trattamento, di gridare a gran voce “Hormones matter!” (Gli ormoni contano) e lavorare affinché in Europa si diffonda più conoscenza e coscienza sull’importanza di una buona salute ormonale.

#BecauseHormonesMatter

Alessia Fallocco

