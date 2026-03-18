Nel panorama delle grandi svolte storiche dell’età contemporanea, poche esperienze hanno lasciato un’impronta tanto profonda e controversa quanto quella della Comune di Parigi . A distanza di oltre un secolo e mezzo, il 18 marzo 1871 continua a rappresentare una data simbolica: non soltanto per la storia della Francia, ma per l’intero dibattito politico europeo sulla democrazia, il potere popolare e il rapporto tra Stato e cittadini. In quel giorno, nella capitale francese, la tensione accumulata durante mesi di crisi esplose in un’insurrezione che avrebbe dato vita a una forma inedita di governo urbano.

Un anniversario che interroga il presente

Il 155° anniversario della Comune non è soltanto una ricorrenza storica, ma un momento di riflessione sul significato delle rivoluzioni e sulle possibilità — e i limiti — dell’autogoverno. Le immagini di una città che si ribella, organizza e tenta di amministrarsi autonomamente continuano a suscitare interrogativi: può una comunità urbana governarsi senza le strutture tradizionali dello Stato? Quali sono le condizioni perché un esperimento simile possa sopravvivere?

La memoria della Comune rimane viva non solo negli studi accademici, ma anche nel dibattito politico contemporaneo, dove viene talvolta evocata come simbolo di resistenza, altre volte come monito sui rischi dell’instabilità rivoluzionaria.







Le radici della rivolta: guerra e crisi sociale

Per comprendere appieno l’insurrezione del 18 marzo 1871, è necessario risalire al contesto in cui essa maturò. La Francia era uscita profondamente indebolita dalla sconfitta nella guerra franco-prussiana. La caduta del Secondo Impero di Napoleone III aveva aperto una fase di incertezza politica, mentre la popolazione, in particolare quella urbana, soffriva per la disoccupazione, la fame e le difficoltà economiche.

A Parigi, il malcontento era particolarmente diffuso. La capitale aveva resistito a un lungo assedio prussiano, durante il quale la popolazione aveva sviluppato un forte senso di solidarietà e autonomia. Questo spirito collettivo si tradusse in una crescente diffidenza nei confronti del governo centrale, percepito come distante e incapace di rappresentare gli interessi dei cittadini.

Il 18 marzo: l’insurrezione prende forma

Nelle prime ore del 18 marzo, il tentativo del governo di recuperare i cannoni della Guardia Nazionale, dislocati sulle alture di Montmartre, scatenò una reazione immediata. I soldati inviati per requisire le armi fraternizzarono con la popolazione, rifiutandosi di obbedire agli ordini. Fu il punto di rottura.

In poche ore, i cittadini insorti presero il controllo di punti strategici della città: caserme, edifici pubblici, sedi amministrative. Il governo, colto di sorpresa, si ritirò a Versailles, lasciando di fatto la capitale nelle mani degli insorti. Da quel momento, Parigi divenne il laboratorio di un’esperienza politica radicalmente nuova.

La nascita di un autogoverno urbano

La Comune si configurò come un sistema di autogoverno basato su principi di partecipazione diretta e responsabilità collettiva. I rappresentanti venivano eletti con mandato revocabile, e le decisioni erano prese cercando di coinvolgere il più possibile la cittadinanza.

Tra le misure adottate vi furono la separazione tra Stato e Chiesa, la riforma del sistema educativo, la promozione dei diritti dei lavoratori e il controllo pubblico di alcune attività economiche. L’obiettivo era quello di costruire una società più equa, in cui il potere fosse realmente esercitato dal popolo.

Le tensioni interne e l’isolamento politico

Nonostante l’energia rivoluzionaria, la Comune dovette affrontare fin dall’inizio numerose difficoltà. Le divisioni interne tra le diverse correnti politiche — socialisti, anarchici, repubblicani radicali — rendevano complessa l’elaborazione di una linea comune.

A ciò si aggiungeva l’isolamento internazionale. Nessuna grande potenza europea riconobbe ufficialmente il nuovo governo parigino, e anche all’interno della Francia il sostegno rimase limitato. Molte città, pur condividendo alcune rivendicazioni, non seguirono l’esempio della capitale.

La repressione e la fine della Comune

Il governo rifugiato a Versailles non rimase inattivo. Dopo aver riorganizzato le proprie forze, lanciò un’offensiva per riconquistare la capitale. Tra il 21 e il 28 maggio 1871, durante quella che sarebbe passata alla storia come la “Settimana sanguinosa”, le truppe governative entrarono a Parigi e repressero duramente l’insurrezione.

I combattimenti furono intensi e violenti, con barricate erette in tutta la città. La repressione culminò in un massacro: migliaia di comunardi furono uccisi, e molti altri arrestati o deportati. La Comune cessò di esistere, lasciando dietro di sé una città devastata e profondamente segnata.

Nonostante la sua breve durata — poco più di due mesi — la Comune di Parigi ebbe un impatto duraturo. Per alcuni, rappresentò il primo esempio concreto di governo proletario; per altri, fu una pericolosa deriva rivoluzionaria da evitare.

Pensatori e movimenti politici del XIX e XX secolo si confrontarono con questa esperienza, traendone ispirazione o criticandone i limiti. L’idea di una democrazia diretta, partecipativa e sociale trovò nella Comune un punto di riferimento, destinato a influenzare profondamente il pensiero politico successivo.