Il 18 febbraio 1940 nasceva a Genova Fabrizio De André. Oggi avrebbe compiuto 85 anni. Più di un cantautore, Faber è stato l’amico fragile degli emarginati, dei ribelli, degli ultimi. Ha saputo raccontarli più e meglio di altri, attraverso la sua poesia asciutta, sempre impegnata, mai banale.

L’infanzia di Fabrizio

Un aneddoto racconta che durante il travaglio di sua madre, suo padre Giuseppe avrebbe messo il grammofono suonando il Valzer campestre di Gino Marinuzzi. Questo brano sarebbe poi diventato, in un gioco del destino, una delle ispirazioni musicali per la creazione di uno dei suoi primi successi, “Valzer per un amore”. Quella musica, carica di emozioni sotterranee, è diventata la linfa di una carriera che non avrebbe avuto eguali.

Nato a Genova, trascorse una parte significativa della sua infanzia in un luogo che avrà una grande influenza sulla sua formazione emotiva e creativa: la campagna di Revignano d’Asti. Durante la Seconda Guerra Mondiale, la sua famiglia, in fuga dai pericoli della guerra, si rifugiò proprio in questo angolo della Piemontese campagna. Qui, tra i campi e le colline, Fabrizio visse un’infanzia libera e serena, a stretto contatto con la natura e le persone che la abitavano.

Questo periodo fu segnato da incontri che lasciarono un’impronta indelebile nel giovane Fabrizio. Tra questi, quelli con i contadini Emilio e Felicina Fassio, che gli trasmisero il grande amore per gli animali e la vita rurale. Questo amore per la terra e la semplicità dell’ambiente contadino sarebbe rimasto con lui per tutta la vita. Lo stesso sentimento per la campagna lo avrebbe portato a sognare, da adulto, di acquistare una azienda agricola, seppur in Sardegna e non più in Piemonte, come avrebbe desiderato da bambino.

Il ritorno a Genova e la difficile adolescenza

Nel 1945, la guerra giunse al termine e la famiglia di De André fece ritorno a Genova, stabilendosi in un nuovo appartamento in Via Trieste 13. L’adattamento a una vita cittadina fu tutt’altro che facile per Fabrizio, che aveva conosciuto la libertà dei campi e il contatto diretto con la natura. La sua infanzia a Revignano divenne un ricordo nostalgico e struggente, un legame profondo che avrebbe definito il suo mondo interiore.

Nel 1946, Fabrizio venne iscritto all’Istituto delle suore Marcelline, ma la sua indole ribelle lo portò a essere un cattivo allievo, tanto che la scuola privata non fu in grado di contenere il suo spirito libero. Così, venne trasferito alla scuola pubblica Armando Diaz, dove iniziò a frequentare la seconda elementare. Nonostante la sua difficoltà ad adattarsi agli studi, l’infanzia di De André continuò tra giochi spensierati e una crescente passione per la musica e le letture.

La crisi scolastica

La sua adolescenza fu segnata anche da un’esperienza drammatica che riguardò la sua frequenza all’Istituto Arecco, una scuola gesuita a Genova. Durante il primo anno di frequenza, Fabrizio subì un tentativo di molestia sessuale da parte di un gesuita. La sua reazione fu immediata e provocò un grande scandalo, portando alla sua espulsione dall’istituto. L’episodio divenne di dominio pubblico, e fu grazie all’intervento del padre, Giuseppe De André, che si arrivò alla rimozione del religioso e a un’inchiesta formale.

L’esperienza scolastica di De André non fu certo facile, e la sua carriera accademica subì una battuta d’arresto. Alla fine degli anni ’40, dopo una bocciatura in seconda media, fu trasferito all’Istituto Palazzi, di proprietà del padre. Qui, riuscì finalmente a completare il suo percorso di studi, ma con scarso interesse per il mondo accademico.

La libertà degli anni giovanili e gli esordi musicali

Nel periodo che seguì il diploma, Fabrizio De André si dedicò a una vita di fuga dalla disciplina e dall’ordine, rifugiandosi nelle serate in compagnia di amici e nelle letture di autori influenti, come Michail Bakunin e Errico Malatesta. Nonostante la sua insoddisfazione nei confronti del sistema accademico, il giovane Fabrizio trovò la sua passione nella musica, frequentando il mondo bohémien e libertario degli anni ’50 e ’60. Fu durante questi anni che composero alcune delle sue prime canzoni, tra cui “La ballata del Michè”.

Nel 1961, il giovane cantautore genovese diede i primi passi nel mondo musicale con la pubblicazione del suo primo 45 giri dalla casa discografica Karim, contenente i brani “Nuvole barocche” e “E fu la notte”. Da lì a poco, il suo nome iniziò a farsi conoscere nell’ambiente musicale italiano, segnando l’inizio di una carriera che lo avrebbe portato a diventare una delle figure più iconiche della musica italiana.







L’influenza della campagna di Revignano sulla sua musica

Le esperienze vissute a Revignano durante l’infanzia influenzarono profondamente la sua poetica e la sua musica. La connessione con la terra e la bellezza della natura erano temi ricorrenti nelle sue canzoni, come evidenziato nella sua famosa composizione “Ho visto Nina volare”, dedicata alla piccola Nina Manfieri, una ragazza che aveva conosciuto da bambino.

Fabrizio, infatti, portava dentro di sé l’immagine di un mondo che non esisteva più, quello della campagna, simbolo di un’innocenza perduta. La vita di contadino, le lunghe giornate trascorse a giocare nei campi e a cercare salamandre, non solo costituirono un rifugio durante gli anni difficili della guerra, ma segnarono per sempre il suo immaginario musicale.

La nostalgia di Revignano e la realizzazione del sogno

Nel settembre del 1997, Fabrizio tornò per l’ultima volta a Revignano d’Asti, un ritorno che gli suscitò un’immensa emozione. Nonostante il passare degli anni, l’amore per quel luogo rimase intatto, e la sua presenza nel cuore della Piemontese campagna rappresentava un atto simbolico di riconciliazione con quella parte di sé che aveva amato tanto durante la sua infanzia. Il ricordo di quella campagna tornò alla mente ogni volta che De André parlava del suo sogno di tornare a una vita semplice e autentica.

La scuola genovese e l’ingresso nel mondo della musica

Fabrizio De André non è stato soltanto un cantautore, ma un uomo che ha saputo incarnare e rielaborare la Scuola Genovese, un movimento musicale che si è evoluto tra gli anni ’60 e ’70, fondendo la tradizione della musica popolare con la poesia.

De André, infatti, ha sempre cercato un linguaggio più profondo e sofisticato rispetto alla musica leggera dell’epoca. Il suo talento non era solo nel comporre melodie, ma nel raccontare storie di emarginazione, di amori non corrisposti, di ribellione, e soprattutto di una condizione umana che trascendeva il tempo e lo spazio.

Nel 1967, con il successo de “La canzone di Marinella”, il giovane Faber inizia a farsi conoscere. La sua musica risuonava in modo diverso rispetto a quella di altri colleghi, ed era destinata a segnare un cambio di rotta nel panorama musicale italiano. L’arte di De André è stata sempre caratterizzata dalla sua capacità di dar voce agli ultimi, agli emarginati, agli invisibili. La prostituta, il ladro, il marginalizzato erano i protagonisti delle sue storie, che non facevano altro che restituire un quadro veritiero e senza censure della società.

L’impatto di Fabrizio De André sulla musica italiana

Il genio creativo di De André non si è limitato a comporre, ma ha dato vita a un intero movimento culturale. Attraverso i suoi tredici album in studio, il cantautore ha attraversato decenni, mantenendo una freschezza rara per un artista della sua portata. Ognuno dei suoi lavori è una tessera di un mosaico che si è costruito nei decenni, e che oggi possiamo guardare come una delle eredità più importanti della musica italiana.

Dal folk al rock, dalle sonorità tradizionali italiane a quelle più moderne, De André ha saputo innovare pur rimanendo ancorato alle radici della sua città e della sua cultura. L’incontro con Luigi Tenco, la collaborazione con il poeta Fernanda Pivano e il legame con Francesco De Gregori hanno contribuito a formare la figura di un cantautore non solo impegnato socialmente, ma anche capace di confrontarsi con l’intellettualità e la poesia.

“Anime Salve”: un testamento musicale

Il 1997 segna l’uscita di “Anime Salve“, l’ultimo album di De André. Una raccolta di canzoni che, pur mantenendo lo stile che lo ha contraddistinto, sembra quasi un bilancio di una vita dedicata alla musica. In particolare, il brano “Smisurata preghiera” appare come un messaggio di addio, un legame che Faber lascia ai suoi amati ascoltatori.

Le parole, mai scontate, parlano di un distacco imminente, ma anche della forza della sua musica, che non si esaurirà mai. Come in una preghiera, le parole di Fabrizio continuano a risuonare nel cuore degli ascoltatori, e lo stesso suo spirito vive nei caruggi genovesi e nelle piazze italiane.

De André non è stato un semplice cantautore, ma un profeta musicale che ha saputo guardare oltre il proprio tempo, prevedendo quello che sarebbe accaduto alla musica e alla società. I suoi temi, centrati sulla critica sociale, sulla politica, sulla giustizia, e sull’amore, continuano ad essere di una straordinaria attualità. La sua musica ha creato una lingua universale, che ha parlato ai cuori degli italiani di ogni età, riuscendo ad arrivare a chiunque avesse il desiderio di ascoltare un messaggio autentico, senza mediazioni né compromessi.

Un’eredità immortale

Fabrizio De André, che avrebbe compiuto oggi 85 anni, rimane una figura intoccabile nella storia della musica. La sua capacità di raccontare la realtà attraverso il linguaggio delle emozioni ha lasciato un segno indelebile. La sua morte, avvenuta nel 1999, ha segnato la fine di un’era, ma non la fine del suo messaggio. La musica di Faber è come una poesia che non può essere dimenticata, un racconto che non si esaurisce mai.

La sua figura, che oggi rimane viva soprattutto nella memoria dei suoi fan, è quella di un artista che ha avuto il coraggio di raccontare storie difficili, senza mai scendere a compromessi, pur mantenendo sempre una bellezza intrinseca nelle sue melodie. L’artista non ha solo vissuto di successi, ma ha vissuto una vita in cui l’arte è stata, al tempo stesso, la sua rivoluzione e la sua salvezza.

Il ricordo di un amico fragile

Fabrizio De André è stato per molti un amico fragile, sempre pronto a raccogliere le sofferenze degli altri, a raccontare le storie di chi, altrimenti, sarebbe rimasto in silenzio. La sua musica ha dato voce agli invisibili e ha creato un legame profondo con chi ascoltava, trasmettendo messaggi di solidarietà, giustizia sociale e libertà. Non è mai stato un artista di massa, ma un poeta che ha parlato al cuore di chi sapeva ascoltare. A 84 anni dalla sua nascita, il suo lascito rimane ancora molto vivo nella cultura musicale e sociale italiana.

Vincenzo Ciervo