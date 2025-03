A Giovanni Belzoni si devono le più grandi scoperte di Egitto, ha arricchito i musei di tutta Europa. Fu prima uomo di spettacolo, poi intrepido esploratore e archeologo. Durante la sua terza missione in Egitto, il 2 marzo 1818 Giovanni Belzoni scopre la piramide di Chefren.

Se oggi conosciamo le avventure di Belzoni è perché lui stesso pubblicò un libro di memorie dal titolo Viaggi in Egitto ed in Nubia contenenti il racconto delle ricerche e scoperte archeologiche fatte nelle piramidi, nei templi, nelle rovine, nelle tombe e in que’ paesi seguiti da un altro viaggio lungo la costa del Mar rosso e all’oasi di Giove Ammone.

La scoperta delle meraviglie del mondo e fake news

Nella prefazione Giovanni Belzoni spiega che il motivo per cui ha deciso di scrivere le sue memorie è a causa di tutte le false dicerie sul suo conto. Quando Belzoni scopre l’ingresso della Piramide di Chefren il Conte di Forbin, direttore generale del Museo Reale di Francia, si attribuisce il merito della scoperta. Come prova adduce una mappa che Belzoni gli aveva mandato per provargli di esserci riuscito. I giornali francesi diffondono la falsa notizia. Non deve essere stato molto piacevole per Belzoni, ma è anche grazie a questo che oggi possiamo leggere le sue esperienze nell’Egitto del primo Ottocento. A causa dell’invidia per le sue imprese eroiche si erano diffuse in Europa fake news di vario genere e Belzoni vuole smentirle.

Vita di Giovanni Belzoni

Giovanni Belzoni nasce a Padova il 5 novembre del 1778 da una famiglia benestante. Il padre era barbiere e amava raccontare al figlio le meraviglie di Roma, città d’origine della famiglia Belzoni. Forse grazie a questi racconti Giovanni inizia a sognare di conoscere luoghi lontani e civiltà antiche, tanto che a 13 anni si dà alla fuga con il fratello. Riescono ad arrivare fino a Bologna, ma poi, per non dispiacere i genitori, tornano indietro. Studia ingegneria idraulica a Roma, per un breve tempo si fa monaco, tenta la fortuna a Parigi, poi ad Amsterdam, ma ogni volta torna alla città natia.

Nel 1803 parte per l’Inghilterra dove rimarrà per 9 anni. Conosce Sarah, una giovane donna di Bristol che lo sposerà e lo accompagnerà in ogni sua avventura. Giovanni Belzoni era alto 2 metri ed era fortissimo, così inizia ad esibirsi in vari spettacoli come Giovane Ercole e Sansone Patagonico. Il suo cavallo di battaglia consisteva nel sostenere sulle spalle una piramide formata da dieci persone, camminando con essa per il palco.

Con i suoi spettacoli gira il Portogallo e la Spagna, ma il desiderio di conoscere terre inesplorate era troppo grande, quindi decide di partire per l’Egitto. Il 9 giugno 1815 approda ad Alessandria con la moglie e un servo irlandese.







L’obiettivo di Belzoni è vendere al Pasha Muhammad Ali una macchina idraulica creata da lui per irrigare i campi, ma il progetto naufraga. Il Pasha non si convince. Belzoni non vuole lasciare l’Egitto, ma i soldi stanno finendo così si fa coinvolgere dall’esploratore svizzero Johann Ludwig Burckhardt e dal console inglese Henry Salt nell’impresa di trasportare l’enorme busto del faraone Ramses II per più di 1000 metri, da Luxor alle rive del Nilo. Giovanni Belzoni riesce nell’impresa facendo slittare il busto sotto grandi tronchi. Oggi quel busto di 7,25 tonnellate e alto 2,67 metri è conservato al British Museum di Londra.

La passione per la civiltà egizia trasforma Giovanni Belzoni da semplice trasportatore a vero e proprio archeologo. In pochi anni riuscirà a varcare il tempio di Abù-Simbel che era stato scoperto da Burckhardt, il quale però non era riuscito a penetrarvi. Sull’isola di File riuscirà a prendere possesso di un obelisco che sarà poi determinante per decifrare la scrittura geroglifica. Fa degli scavi a Karnak, scopre 8 tombe tra cui la più importante di tutte è la tomba di Seti I nella Valle dei Re, chiamata anche la cappella Sistina d’Egitto.

La scoperta della piramide di Chefren

Belzoni descrive la prima volta che vede le piramidi. Avviene all’alba. Sostiene di non essere in grado si descrivere una bellezza tale, ma di essere tornato a casa con la soddisfazione di aver visto una meraviglia del mondo che mai aveva osato sperare. Due anni dopo è ancora lì, a guardare le piramidi.

Della piramide di Chefren, l’unica che conserva sulla punta la copertura in calcare bianco originale, non si è mai trovato l’ingresso. Per molto tempo si è pensato che la piramide non avesse un interno. Giovanni Belzoni racconta che dopo svariati scavi, i francesi stanno pensando di iniziare un progetto di scavo chiedendo finanziamenti a tutta Europa. Giovanni si siede all’ombra di un masso e osserva. Si fida di se stesso, già in passato ha notato impercettibili indizi che lo hanno guidato nelle scoperte.

Confronta la piramide di Chefren con quella più grande, Cheope.

Là dove c’è l’ingresso di Cheope, confrontato al lato di Chefren, sembra esserci il luogo dove meno si è scavato. Chiede al Pascià, il permesso per scavare nella zona. Assume 80 arabi, non ha di che pagarli, quindi dà loro oggetti utili e la speranza di trovare un nuovo sito turistico. Dorme in una tenda e cerca di tenere segreto il suo obiettivo. Dopo 22 giorni di scavi trovano un cunicolo: non è l’ingresso della piramide, ma un tentativo precedente di accedervi. Dopo aver rischiato di venire sepolti vivi, decidono di desistere dal proseguire per quella strada.

Mentre Giovanni Belzoni dà un giorno di riposo agli operai continua ad osservare la piramide. Sarebbe tentato di ritirarsi dall’impresa, ma è convinto di essersi ormai spinto troppo in là per potersi ritirare con onore. Di nuovo ragiona guardando la piramide di Cheope e la distanza tra entrata, corridoio e camera mortuaria: facendo un confronto si rende conto di dove bisogna scavare nella piramide di Chefren. Questa volta non si sbaglia. Il 2 marzo trovano il passaggio. È ingombrato da massi caduti. Passano giorni per liberarli, poi finalmente il corridoio si allarga e porta al centro della Piramide. Trova una camera alta 7 metri, con una punta che ricorda la piramide stessa e un sarcofago semi interrato. Giovanni Belzoni appone nella camera mortuaria firma e data della scoperta in italiano, ancora oggi ben visibile.

Tornato in Europa, Giovanni Belzoni porterà in dono a Padova due statue della dea Sekhmet dalla testa di leonessa, con l’esplicita richiesta di porle nel Palazzo della Ragione. Oggi sono esposte nei Musei Civici agli Eremitani di Padova.

Organizzerà una mostra di reperti egiziani al British Museum e inizierà la scrittura del suo libro, corredato di mappe e acquarelli da lui realizzato.

Le avventure di Belzoni proseguiranno in Africa dove perderà la vita nel 1823 nel tentativo di risalire le sorgenti del Niger.

Ma quello che più colpisce leggendo le sue memorie è il comportamento che userà nell’entrare in contatto con le popolazioni locali: rispettoso, aperto e curioso. Si fa crescere la barba, studia l’arabo e si abitua a vestirsi con i costumi locali, proprio come poi si autoritrarrà nel suo libro.

Leggendo le sue memorie trasmette la sensazione di un amore per tutta l’umanità a cui ha sempre destinato le sue incredibili scoperte.

Federica Sozzi