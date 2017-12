2017 in musica: quali sono state le canzoni più ascoltate?

Il 2017 è quasi finito e il 2018 è ormai alle porte.

L’anno quasi concluso ci ha riservato moltissime sorprese in ambito musicale, eccovi quindi una classifica dei brani italiani e stranieri più ascoltati del 2017.

Il 2017 è iniziato sulle note di Rockabye, brano dei Clean Bandit feauturing Sean Paul e Anne-Marie. In Italia, invece, il re della classifica era Tiziano Ferro, con il brano Potremmo Ritornare.

Febbraio segna il ritorno in classifica di Ed Sheeran, che con il brano Shape Of You conquista la vetta delle classifiche musicali per moltissimi mesi. Nel 2017 è uscito anche Divide, il terzo album registrato in studio per l’artista britannico.

Il singolo italiano in testa alle classifiche di febbraio è Il Conforto, di Tiziano Ferro feauturing Carmen Consoli. Questo brano è molto profondo, infatti parla di un amore finito, della storia di due ex amanti che non riescono a dirsi addio definitivamente.

Il mese di marzo vede un altro grande ritorno, quello di Katy Perry, che lancia il suo singolo Chained to the Rhythm, un brano dal ritmo pop, leggero e spensierato come la primavera. Nelle classifiche italiane c’è lui, Francesco Gabbani che, reduce dal successo di Sanremo, domina le classifiche con Occidentali’s Karma (e la sua scimmia).

È la volta di aprile e del ballatissimo singolo Something Just Like This di The Chainsmokers & Coldplay.

Cosa succede in Italia? Arriva lui, Fabri Fibra con Fenomeno. Un grande ritorno per il rap italiano.

Le classifiche musicali di maggio vedono in testa i singoli Be Mine, dei due DJ francesi Ofenbach e la ballata Sign Of The Times, cantata da Harry Styles.

I tormentoni dell’estete 2017

È arrivato giugno e nelle classifiche mondiali è arrivata lei, la hit dell’estate, Despacito. Quest’anno l’abbiamo sentita ovunque, sotto l’ombrellone, alle serate, nei centri commerciali. Questa è stata l’estate di Luis Fonsi e Daddy Yankee. In Italia, oltre a Despacito, in classifica c’era Pamplona, il singolo di Fabri Fibra ft. Thegiornalisti.

Gli altri singoli che abbiamo ascoltato in estate sono stati Subeme la Radio, di Enrique Iglesias, Happy Days di Ghali, Riccione dei Thegiornalisti e L’esercito dei Selfie di Takagi e Ketra ft Lorenzo Fragola e Arisa.

Settembre,l’estate è finita ed ecco alcuni nuovi arrivi nelle classifiche italiane e mondiali. Il singolo più ascoltato di questo periodo è Look What You Made Me Do di Taylor Swift. In Italia troviamo Habibi, singolo del rapper Ghali.

Per quanto riguarda ottobre, in cima alle classifiche troviamo Katchi, un altro singolo degli Ofenbach e Stavo pensando a te di Fabri Fibra.

Gli ultimi mesi dell’anno, novembre e dicembre, vedono in classifica Ed Sheeran con la sua bellissima Perfect, La musica non c’è di Coez e Poetica, che segna il ritorno sulle scene di Cesare Cremonini.

Chissà cosa ci riserva musicalmente il 2018, per ora accontentiamoci di un ripasso dei brani più ascoltati del 2017

Caterina Tiziani