L’anno che sta per concludersi è stato particolarmente prolifico per i videogiochi, sia su console che su PC. In questo articolo abbiamo pensato di stilare una selezione dei migliori giochi dell’anno, suddividendoli per genere. Poiché le classifiche tendono a essere estremamente soggettive, si è preferito citare un massimo di tre titoli per categoria, senza voler stabilire quale sia il migliore in assoluto.

In un certo senso, il 2017 è stato l’anno dei platformer. Un genere che sembra dover scomparire da un momento all’altro, ma che invece continua a dare soddisfazioni sia ai vecchi gamers che ai nuovi. Impossibile quindi non citare tra i migliori giochi dell’anno Cuphead. Titolo indie prodotto da StudioMDHR, questo run and gun è stato paragonato a Dark Souls per la sua difficoltà, ma il paragone tiene fino a un certo punto.

Cuphead si regge sulle sue gambe, senza bisogno di copiare nessuno, e ciò è dovuto soprattutto alla sua direzione artistica che lo fa sembrare un cartone animato degli anni ’30. Se a questo si aggiungono un livello di sfida alto, modalità cooperativa in locale e delle boss fight memorabili, è naturale che molti considerino Cuphead un vero e proprio capolavoro.

Ma il 2017 ha anche visto il ritorno in grande stile di uno dei più famosi platformer di sempre. Con Sonic Mania per Nintendo Switch, Sega è riuscita a restituire un po’ di dignità al caro vecchio porcospino blu. Sonic Mania è un gioco che cattura lo spirito e il game design del Sonic a 16-bit, ma allo stesso tempo sfrutta la tecnologia contemporanea.

Il risultato è un gameplay che torna ad essere soddisfacente come non lo era dai tempi del Megadrive. Inoltre, uscendo su Switch, Sonic Mania è sicuramente l’episodio della serie più esteticamente piacevole disponibile su una console portatile.

In realtà, il 2017 è stato soprattutto l’anno dei JRPG.

I giochi di ruolo giapponesi, altro genere diventato di nicchia col passare degli anni, ma che non è mai scomparso del tutto. E sicuramente, tra i migliori giochi dell’anno, anche al di fuori del suo genere, bisogna necessariamente citare Persona 5. La parte difficile è trovare un difetto per questo gioco, ultimo in una serie che si attesta da anni su livelli altissimi.

Questo capitolo eccelle come i precedenti sotto il punto di vista dello stile, direzione artistica, profondità strategica e colonna sonora. È vero, la localizzazione per l’occidente non è perfetta, e alcune sessioni di dungeon crawling risultano troppo lunghe, ma si tratta di difetti che passano in secondo piano quando tutto il resto è così ben fatto.

Tuttavia, la vera sorpresa è arrivata anche in questo caso dagli indie. Battle Chasers: Nightwar è il classico esempio di un progetto Kickstarter andato a buon fine. Ed è anche, paradossalmente, uno dei rarissimi casi di JRPG prodotti in occidente. Battle Chasers può vantare uno stile eccellente, grazie al tocco del disegnatore Joe Madureira, autore dell’omonimo fumetto.

Anche per queste sue origini, sembra strano che il gioco difetti nel comparto della storia, dove ci si poteva aspettare qualcosa di più. Ma tutto ciò che perde da questo punto di vista, Battle Chasers lo recupera offrendo uno dei sistemi di combattimento a turni più strategico e profondo mai visto prima.

È semplicemente impossibile arrivare in fondo a questo titolo senza una gestione sapiente dei personaggi, delle skills e del sistema di “overcharge”. Quest’ultimo risolve intelligentemente uno degli storici problemi dei JRPG, cioè quello di non poter spendere il proprio mana nell’esplorazione per paura di restare senza contro i boss.









Un altro genere in cui è stato fatto qualcosa di grandioso è quello sportivo.

Sono passati pochi mesi dalla sua uscita, ma FIFA 18 è a tutto diritto tra i migliori giochi dell’anno. Ma limitarsi a questo sarebbe riduttivo. Era da tempo che un nuovo episodio della serie non portava cambiamenti così sostanziosi. Mettere mano al motore di FIFA 18 per la prima volta ci fa sentire allo stesso tempo spaesati e come se fossimo a casa.

La base è la stessa, ma i movimenti dei giocatori, i passaggi e i tiri sono molto più fedeli all’input del giocatore, oltre che molto meno macchinosi. A livello grafico, EA è come sempre un passo avanti rispetto a tutti e i giocatori, ogni anno di più, sembrano sempre più simili alle loro controparti reali. Peccato che il gioco online continui a essere dominato dalle microtransazioni, ma d’altronde è questa ormai la direzione in cui va il mercato.

Anche la categoria action ha visto nel 2017 una sfilza di titoli interessanti, per cui sarebbe difficile fare una breve lista. Prima di tutti, sicuramente, bisogna citare Nioh, che risponde alla domanda “cosa succederebbe se il Team Ninja facesse un gioco alla Dark Souls?”. È questo il tipo di gioco che ci troviamo ad affrontare, nei panni di William Adams, uno dei pochi samurai di origine occidentale della storia.

Sebbene la storia di Nioh non sia niente di trascendentale, questo titolo riesce comunque a offrire un gameplay vario e per certi versi superiore ai titoli a cui è ispirato. Infatti, non si distingue da Dark Souls solo per la sua ambientazione, ma anche per la profondità di personalizzazione del nostro personaggio, con skill tree per ogni arma, crafting e un loot system suddiviso per rarità.

Stessa categoria, ma approccio al game design completamente diverso, anche Nier: Automata è stato uno dei titoli più interessanti di quest’anno. In realtà, Nier si può considerare un RPG open world, ma il suo sistema di combattimento è evidentemente quello di un gioco action. Non a caso, è il frutto del lavoro di PlatinumGames, già autori, tra gli altri, di Bayonetta e Metal Gear Rising: Revengeance.

Giusto menzionare anche, nel genere horror, Resident Evil 7, che in questo 2017 all’insegna delle rinascite ha risollevato le sorti di una serie che era stata affossata da qualche flop di troppo. Premiata anche la coraggiosa scelta di Capcom di abbandonare la classica visuale in terza persona, caposaldo della serie, per passare a quella in prima persona.

È davvero difficile limitarsi a pochi titoli, in un anno prolifico come il 2017. Vale la pena, quantomeno, citare tra i migliori giochi dell’anno: PlayerUnknown’s Battlegrounds, Vanquish, Pyre, Horizon: Zero Dawn, Destiny 2 e The Legend of Zelda: Breath of the Wild. E anche una lista di questo tipo potrebbe essere molto più lunga. La speranza, a questo punto, è di essere almeno riusciti a dare qualche spunto interessante ai nostri lettori, in attesa di un 2018 che si preannuncia altrettanto interessante.

Roberto Maselli