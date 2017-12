Da La La Land a Weinstein, qualcosa su ciò che è successo sul piccolo e grande schermo quest’anno.

Era il 26 febbraio e La La Land di Damien Chazelle ha vinto il Premio Oscar come Miglior Film per circa un minuto; tra l’imbarazzo di Faye Dunaway e l’ilarità di Ryan Gosling, il premio è andato a Moonlight di Barry Jenkins. Resta il fatto che, al 29 di dicembre, è impossibile non canticchiare Another Day of Sun.







Il 2017 è probabilmente l’anno dei grandi remake e grandi ritorni, Da Blade Runner (Villeneuve) a It (Muschietti), al live action di La Bella e la Bestia (Condon) fino all’attesissimo ritorno di Twin Peaks.

Il 2017 ha portato sul grande schermo una ventata di girl power tra i supereroi; è arrivata una nuova Wonder Woman (Gal Gadot) con ben due film, uno a lei dedicato e Justice League (Snyder,Wehdon). C’è molta forza femminile anche in Star Wars gli ultimi Jedi (Johnson), in cui possiamo apprezzare per l’ultima volta Carrie Fisher nei panni di principessa/generale Leila.

Il cinema americano ha anche toccato la grande storia con Dunkirk di Christopher Nolan e Jackie di Pablo Larrain, mentre l’Italia ha scelto di declinare la realtà del nostro paese in tutte le forme, dal drammatico La tenerezza di Gianni Amelio alla geniale saga di Sidney Sibilia Smetto quando voglio, passando per Fortunata (Castellitto), Il permesso (Amendola), Ammore e malavita (Manetti Bros.) e The Place (Genovese).

Ad aprile abbiamo assistito al discorso di ringraziamento più folle della storia del cinema italiano, quello di Valeria Bruni Tedeschi, vincitrice del David di Donatello come Miglior Attrice Protagonista con La Pazza Gioia di Paolo Virzì.

Se nella tarda primavera Stefano Accorsi, anche lui vincitore di un David per Veloce come il vento di Matteo Rovere, ci ha riportato nel 1993, nelle ultime settimane siamo tornati a Napoli con il terzo capitolo di Gomorra, ed è già in programma di scrivere la quarta stagione.

Questo è stato senz’altro l’anno di Netflix, dove tra le audiocassette di 13 e i narcotrafficant

i di Narcos ha fatto il suo debutto la prima serie italiana creata per questa piattaforma: Suburra; Aureliano, Lele e Spadino torneranno presto a “prendersi Roma”.

Alla bellezza della stagione cinematografica si oppone lo scandalo molestie sessuali ad Hollywood, quest’anno è stato aperto un vaso di Pandora che non sappiamo ancora quanto sia profondo. Weinstein e Spacey sembrano essere stati cancellati dallo star system a cui appartenevano. Anche in Italia il caso Brizzi ha fatto molto discutere, tanto che il regista non è nei credits del suo ultimo film Poveri ma ricchissimi.

Il 2017 è stato un anno meno horribilis del 2016 in quanto a “cadaveri eccellenti” ma ci duole ancora il cuore per la perdita di artisti come Jerry Lewis, Jeanne Moreau e l’immortale Paolo Villaggio che porta finalmente Fantozzi in paradiso. Due grandi agenti se ne sono andati, Tomas Milian (er Monnezza) e Roger Moore (007).

Ci hanno lasciato anche grandi registi come George A. Romero, maestro dell’horror e Jonathan Demme autore di film come Philadelphia e Il silenzio degli innocenti.

Un anno, il 2017, che si sta chiudendo con molti cambiamenti nell’assetto del cinema mondiale, cambiamenti che vedranno il loro sviluppo nel proseguo della stagione cinematografica.

Laura Perrotti