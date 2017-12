2017: gioie, dispiaceri e curiosità sportive raccontate da Olimpia

Vittorie, sconfitte, ritiri e curiosità: il 2017 sportivo è ricco di spunti.

L’anno che ormai volge al termine ha regalato gioie e dispiaceri agli sportivi italiani: vicende che meritano ancora una volta di essere richiamate alla memoria.









2017: le gioie

Gli ultimi 365 giorni hanno visto diverse selezioni azzurre impegnate in imprese vincenti.

Fra il 12 e il 17 giugno sono andati in scena gli Europei di scherma a Tbilisi, in cui l’Italia ha raccolto più medaglie di chiunque altro. Un trionfo congiunto di donne e uomini, ricalcato in questo senso dall’Europeo di nuoto in vasca corta a Copenaghen (13-17 dicembre).

Olimpia ha celebrato anche le imprese di singole squadre. La Reyer Venezia ha raccolto a giugno il suo terzo titolo nella Lega Basket Serie A: un trofeo che mancava nella bacheca veneta dal lontano 1943. Un mese prima, era stato il Crotone a conquistare una salvezza ormai insperata in Serie A. Un evento così inatteso, che il tecnico Davide Nicola si era offerto di attraversare la penisola in caso di successo: un’avventura in bicicletta che ha portato l’allenatore fino a Torino.









2017: i dispiaceri

L’anno che sta finendo sarà ricordato per un particolare evento: il fallimento della Nazionale di calcio sul cammino per il Mondiale 2018 del 13 novembre. Un evento che ha comportato anche il ritiro internazionale di alcune leggende del calcio nostrano.

Si è ritirato il 2 dicembre anche un altro atleta eccellente italiano, Filippo Magnini.









2017: le curiosità

Il 2017 non è stato caratterizzato unicamente da gioie e dispiaceri direttamente legati alle singole competizioni, ma anche da eventi meno usuali o più particolari legati al mondo dello sport.

L’Italia ha per esempio organizzato i mondiali di parapendio per la prima volta nella sua storia. Non solo; Olimpia si è anche occupata di gare avvenute in luoghi apparentemente inconciliabili con la pratica sportiva, quale l’Antarctic Ice Marathon corsa al Polo Sud.

Lo sguardo si è anche rivolto a vicende prettamente storiche: dalla fondazione della Roma agli sportivi capaci di eccellere in diverse discipline.

Si conclude perciò un’annata carica di significato, capace di regalare emozioni e spunti a tutto il mondo sportivo. Emozioni e spunti che Olimpia celebrerà anche nel 2018.

Francesco Gabriele De Vivo