Si tinge di azzurro il 2018: il primo nato dell’anno è un maschietto.

Lucas Nathaniel è il nome del primo nato del 2018. Il parto, esattamente allo scoccare della mezzanotte, è avvenuto nella Casa di cura Santa Famiglia di Roma. Lucas, nato da mamma filippina, sta bene. È lungo 51 cm e pesa 3,3 kg.









Una manciata di secondi dopo la mezzanotte è nato Daniele. Il primogenito di una coppia perugina è stato il primo nato del Santa Maria della Misericordia. Il bimbo pesa 3,3 kg.

Il primo fiocco rosa del 2018, invece, è quello di Maria Grazia. La piccola che pesa 2,9 kg è nata a Catania. Maria Grazia e la mamma sono state seguite dall’unità operativa di Ostetricia e Ginecologia diretta dal professore Giuseppe Ettore del Garibaldi di Nesima.









Una notte di Capodanno intensa per la cicogna che poi ha portato Emma, Gerardo, Naboo Nimoy, Elizabeth Pia, Roberto, Federico, Cecilia. Un lavoro frenetico che fa sperare in un’inversione di tendenza nel numero delle nascite in un paese, come l’Italia, che è sempre meno un posto per giovani.

L’Istat boccia l’Italia

A dirlo è l’Annuario Istat 2017 che registra i dati dell’anno precedente. Ebbene dimentichiamo quelle vecchie foto di famiglie numerose, quella che ci racconta l’Istat è un’Italia che non ci si aspetta. Un paese sempre più vecchio, in cui il numero dei single cresce vertiginosamente mentre si abbassa il tasso di natalità. Aumenta l’aspettativa di vita, ma calano le nascite.









Secondo l’Annuario nel 2016 si sono riempite 473.438 culle, ben 12.342 in meno rispetto all’anno precedente. Considerando un arco di tempo più ampio, invece, dal 2008 al 2016 le nascite sono diminuite di oltre 100mila unità. Un calo costante, dunque, che però registra qualche timida voce contraria.

È il caso del reparto di ostetricia dell’ospedale di Avezzano (L’Aquila). Qui alla fine del 2017 si è toccato quota 1000 nascite. “Un’ottima performance” considerando proprio il “calo drammatico” delle nascite in tutta la penisola. Una calo che continua ad essere affiancato dalla posticipazione dell’evento. Infatti le gravidanze avvengono in età sempre più avanzata.

Insomma tra giovani che restano a casa, bebè che non nascono, aumento dei matrimoni e, soprattutto, dei divorzi che il nuovo anno sia davvero quello dell’inversione di tendenza? Staremo a vedere.

Chiara Alla