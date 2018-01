2018: giochi invernali, pallavolo, scacchi e molto altro su Olimpia

US Open, Torneo Sei Nazioni, Fiba World Championship for Women: il 2018 promette grandi emozioni per gli sportivi di ogni genere. Il 2017, appena archiviato, ha riservato gioie e dolori per gli appassionati; scopriamo insieme il programma per il nuovo anno.









La nazionale e gli sport di squadra

Le compagini nazionali italiane saranno impegnate in numerose competizioni, sia a livello femminile che a livello maschile.

Febbraio e marzo saranno caratterizzati dai XXIII Giochi Olimpici invernali di Pyeongchang (9-25 febbraio), a cui seguiranno i XII Giochi Paralimpici Invernali (9-18 marzo). Gareggeranno entrambi i sessi anche nel Torneo Sei Nazioni di rugby: gli uomini fra 3 febbraio e 17 marzo, le donne dal 4 febbraio al 18 marzo. Succederà lo stesso anche per gli Europei di pallanuoto (14-18 luglio), i Campionati Europei di nuoto (3-12 agosto) e i Campionati Mondiali in vasca corta (11-16 dicembre).

La pallavolo vivrà una rivoluzione: World League e Gran Prix confluiranno infatti nel Volleyball National League. La selezione femminile giocherà fra 15 maggio e 1 luglio. La compagine maschile sarà invece impegnata fra 25 maggio e 8 luglio. Il volley vivrà nel 2018 anche le emozioni dei Mondiali: l’edizione casalinga per gli uomini (10-30 settembre) e la rassegna nipponica per le donne (30 settembre-21 ottobre).

Il basket femminile ci rappresenterà al Campionati Mondiali di pallacanestro fra il 22 e il 30 settembre. La selezione maschile invece difenderà i nostri colori all’Uefa Futsal Championship (30 gennaio-10 febbraio).









Il 2018 e i veicoli sportivi

Il Campionato Mondiale di Formula 1, forte del ritorno di Alfa Romeo, partirà il 25 marzo a Melbourne e si chiuderà otto mesi dopo esatti ad Abu Dhabi. Inizierà pochi giorni prima (18 marzo) anche il Motomondiale a Lusail, per poi terminare il 18 novembre a Valencia.

Il lungo anno del ciclismo si aprirà invece con l’Uci World Tour 2018 (12 gennaio), per chiudersi poi il 30 settembre con i Campionati del mondo di ciclismo su strada. Fra i due vertici, si terranno i tre Grandi Giri: Giro d’Italia (5-27 maggio), Tour de France (7-29 luglio) e Vuelta a España (25 agosto-16 settembre).









Il 2018 sportivo: molto altro ancora

I prossimi 365 saranno caratterizzati da numerose altre competizioni.

Si terranno rassegne in cui l’Italia non sarà presente. Dagli Europei di pallamano (12-28 gennaio) al Mondiale di calcio (14 giugno-15 luglio), fino al Campionato Mondiale di scacchi (10-28 marzo e 9-28 novembre).

Il tennis vivrà nuovamente le emozioni del Grande Slam. Si partirà il 15 gennaio con gli Australian Open, fino agli Us Open che termineranno il 9 settembre.

Ci sarà spazio anche per manifestazioni organizzate in singole giornate, quali la Royal Rumble (wrestling, 28 gennaio), il Super Bowl (football americano, 4 febbraio) o la 24 ore di Le Mans (16-17 luglio).

Olimpia introdurrà questa e altre competizioni, fornendo tutte le coordinate storiche necessarie per comprendere appieno il contesto di ogni singolo evento.

Francesco Gabriele De Vivo