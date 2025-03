Ogni anno, il 21 marzo, l’Italia si ferma per ricordare le vittime innocenti della mafia. Un evento che non solo sottolinea la necessità di onorare la memoria di chi ha perso la vita per mano delle organizzazioni criminali, ma anche un richiamo forte all’azione contro la mafia stessa. Quest’anno, la città di Trapani è stata la sede della XXX Giornata della Memoria e dell’Impegno, un evento che ha visto una partecipazione straordinaria di migliaia di persone, determinate a non dimenticare e a rinnovare l’impegno civile contro tutte le forme di criminalità organizzata.

La partecipazione delle istituzioni e degli ex procuratori

L’evento è stato arricchito dalla presenza di importanti personalità istituzionali. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto inviare un messaggio di speranza, sottolineando che la mafia può essere sconfitta solo attraverso un impegno quotidiano nella difesa della legalità. Il suo intervento ha ribadito l’importanza di contrastare le zone grigie di complicità e connivenza, fenomeni che spesso alimentano le mafie.

Anche la Premier Giorgia Meloni, con un discorso vibrante e deciso, ha fatto sentire la sua voce, definendo la mafia come “nemica dichiarata della democrazia”, un pericolo che minaccia la libertà e la giustizia. La manifestazione, che ha visto la partecipazione di migliaia di persone, ha visto anche l’intervento di ex procuratori nazionali antimafia, come Pietro Grasso e Federico Cafiero De Raho, che hanno contribuito a dare un forte valore simbolico alla giornata.

Un ricordo che va oltre i numeri

Secondo le stime della questura di Trapani, circa 10.000 persone hanno preso parte alla manifestazione, ma altre fonti, come l’associazione Libera, parlano addirittura di 50.000 partecipanti. L’affluenza massiccia dimostra l’enorme coinvolgimento della società civile nel contrasto alla mafia. Le strade del centro storico di Trapani si sono trasformate in un fiume di persone, unite nel ricordo e nella lotta contro la criminalità organizzata. Un’occasione che ha visto come protagonisti anche 500 familiari di vittime innocenti, che sono giunti da tutta Italia per rendere omaggio ai loro cari e per lanciare un messaggio forte: non vogliamo dimenticare.

L’importanza di mantenere viva la memoria

La Giornata della memoria e dell’impegno non è soltanto una commemorazione, ma rappresenta anche un monito per il futuro. Il ricordo delle vittime innocenti della mafia è un atto che deve essere accompagnato da un costante impegno a combattere la criminalità, sia a livello nazionale che locale. Le parole di Mattarella e Meloni sono state chiare: la mafia è una minaccia che deve essere combattuta con determinazione e senza compromessi. Non è solo un problema del passato, ma una realtà che ancora oggi continua a segnare le vite di molte persone.

La giornata ha visto anche la lettura pubblica dei nomi delle vittime innocenti della mafia, un gesto simbolico che ha toccato profondamente tutti i partecipanti. Questo momento ha rappresentato il culmine dell’evento, un momento in cui il ricordo è diventato azione, il ricordo si è trasformato in una spinta per non abbassare la guardia.







Libera e l’impegno contro la mafia

L’associazione Libera, fondata da don Luigi Ciotti, ha promosso ancora una volta questo evento che si è svolto in maniera simultanea in molte città italiane. Ogni anno, l’associazione si impegna a mantenere viva la memoria delle vittime innocenti e a sensibilizzare l’opinione pubblica sui pericoli rappresentati dalle mafie. La manifestazione di Trapani è stata una delle tappe più significative di un percorso che coinvolge decine di migliaia di persone in tutta Italia. L’associazione ha sottolineato, attraverso la sua comunicazione, che la partecipazione numerosa è la prova che la società civile non è rassegnata e non vuole abbassare la guardia contro la mafia.

La lettura dei nomi delle vittime

Un momento centrale della Giornata della Memoria e dell’Impegno è la lettura dei nomi delle vittime innocenti. Un atto semplice ma potente, che permette di rendere visibile il dolore di chi ha perso i propri cari e di ricordare pubblicamente che la mafia ha preso la vita di centinaia di persone innocenti. La lettura dei nomi, che si è svolta in Piazza Vittorio Emanuele a Trapani, è un gesto di giustizia e di dignità, un atto di ribellione contro l’oblio.

Questa pratica, che si ripete ogni anno, è l’espressione di una memoria collettiva che non vuole arrendersi alla rassegnazione e alla violenza. Le vittime della mafia non sono solo statistiche o nomi su un elenco, ma sono persone che hanno avuto una vita, sogni, e familiari che li piangono. La lettura dei loro nomi è un atto di riscatto e di speranza per una società che vuole essere finalmente libera dalla minaccia mafiosa.

In un paese segnato dalla lunga storia delle mafie, manifestazioni come quella di Trapani rappresentano un passo fondamentale verso una società più giusta e legale. Ogni anno, il 21 marzo, l’Italia rinnova il suo impegno contro la mafia, ricordando chi ha perso la vita e facendo sentire forte la propria voce contro ogni forma di criminalità. La lotta alla mafia è ancora lunga, ma è un cammino che non deve mai fermarsi, un cammino che passa attraverso la memoria, l’educazione alla legalità e l’impegno quotidiano di ogni cittadino.

Vincenzo Ciervo