Nel corso del 2024, l’Italia ha registrato 231 morti per overdose. Sebbene questo dato rappresenti un lieve incremento rispetto all’anno precedente, ciò che emerge con maggior forza non è tanto la quantità delle vittime, quanto la metamorfosi del loro profilo. A mutare sono infatti le caratteristiche socio-demografiche di chi muore: cresce il numero delle donne coinvolte, si allarga la forbice anagrafica, e si ridisegna la geografia del fenomeno.

Un fenomeno che non guarda più all’età

L’aspetto forse più allarmante è l’innalzamento dell’età media delle vittime. Nel 2024, la maggioranza dei decessi si è verificata tra persone con più di 40 anni. È un’inversione di tendenza rispetto al passato, quando le overdose colpivano prevalentemente giovani tra i 18 e i 35 anni. Oggi, l’abuso di sostanze — e in particolare l’uso combinato di oppioidi, psicofarmaci e droghe sintetiche — coinvolge sempre più adulti e anziani, spesso con storie cliniche pregresse, fragilità psichiche o dipendenze croniche mai del tutto superate.

L’allungamento della vita, la solitudine, la precarietà lavorativa e le difficoltà socioeconomiche degli over 40 possono contribuire a una spirale di dipendenza. Molti di questi individui hanno iniziato a fare uso di droghe decenni fa e non sono mai usciti completamente dal tunnel. In altri casi, invece, si tratta di nuovi assuntori, spesso spinti da situazioni di disagio psicologico o dall’accesso sempre più facile a sostanze illegali attraverso canali digitali.

Le donne: un aumento silenzioso

Particolarmente significativo è anche l’aumento delle vittime di sesso femminile, con un incremento dell’11,11% rispetto al 2023. Un dato che impone una riflessione non solo sanitaria, ma anche culturale. Le donne tossicodipendenti restano spesso ai margini del sistema di assistenza: temono lo stigma, l’allontanamento dei figli, o semplicemente non trovano strutture adeguate alla loro specificità.

Inoltre, la dipendenza femminile tende ad avere caratteristiche diverse rispetto a quella maschile: spesso più legata a dinamiche relazionali disfunzionali, a traumi pregressi, a condizioni di violenza domestica o di disagio mentale. La marginalizzazione sociale e l’assenza di supporti mirati rendono il recupero molto più complesso, e aumentano la vulnerabilità di queste donne all’abuso di sostanze e alle conseguenze letali dell’overdose.

Il Nord guida la classifica dei decessi

Sul piano geografico, i dati del 2024 ribaltano alcuni luoghi comuni. Se è vero che storicamente il Sud Italia è stato considerato l’epicentro delle rotte del narcotraffico, oggi è il Nord a registrare il maggior numero di vittime da overdose. Le regioni settentrionali, in particolare Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, si confermano aree a rischio elevato non solo per il consumo, ma anche per l’incapacità di contenere efficacemente gli effetti delle dipendenze croniche.

Il tessuto urbano, l’alta densità abitativa, la maggiore disponibilità economica e l’accessibilità alle sostanze sono tutti fattori che concorrono a spiegare questa prevalenza. Le città del Nord, da Milano a Bologna, da Torino a Verona, si trovano a dover affrontare un’emergenza silenziosa, che spesso si consuma nelle periferie e nei contesti sociali più vulnerabili.







Puglia: nuovo epicentro del narcotraffico

Se il Nord svetta per numero di decessi, è il Sud — e in particolare la Puglia — a emergere come fronte più caldo sul piano repressivo. I sequestri di droga, secondo gli ultimi dati, sono aumentati significativamente nella regione, che si conferma snodo cruciale per le rotte del traffico internazionale. Il suo ruolo strategico, data la posizione geografica e la presenza di porti come Bari e Brindisi, la rende una porta d’ingresso privilegiata per la droga proveniente dai Balcani, dall’Albania e dal Medio Oriente.

La criminalità organizzata locale, con una struttura sempre più sofisticata, sfrutta la vulnerabilità del territorio per gestire il transito e la distribuzione di sostanze stupefacenti su scala nazionale. Ma la presenza del narcotraffico non si limita più alla distribuzione: sta incidendo anche sui consumi locali, alimentando circuiti di dipendenza tra le fasce più giovani e più deboli della popolazione.

Le droghe cambiano, i pericoli aumentano

Una delle trasformazioni più evidenti è la mutazione delle sostanze in circolazione. Se in passato l’eroina era la principale causa di overdose, oggi la scena è dominata da cocktail pericolosi che combinano oppioidi sintetici, benzodiazepine e stimolanti di nuova generazione. Il fentanyl e i suoi derivati, già devastanti negli Stati Uniti, iniziano a fare la loro comparsa anche in Italia, seppur ancora in forma contenuta. La loro potenza — fino a 50 volte superiore all’eroina — rende il rischio di overdose altissimo, anche in dosi minime.

Parallelamente, si diffonde l’uso inconsapevole di sostanze adulterate o tagliate con agenti chimici imprevedibili, reperibili sul dark web o attraverso mercati paralleli. Questa imprevedibilità aumenta il tasso di letalità e rende più complesso l’intervento sanitario, che deve far fronte a quadri clinici sempre più complessi.

Il ruolo delle comunità e del terzo settore

In questo contesto, a supplire alle lacune del sistema pubblico sono spesso le organizzazioni del terzo settore, le comunità terapeutiche e i gruppi di autoaiuto. Queste realtà, radicate nel territorio, offrono un sostegno concreto alle persone dipendenti e alle loro famiglie, attraverso percorsi di riabilitazione, ascolto e reinserimento sociale.

Tuttavia, anche il mondo del volontariato si trova a fronteggiare sfide crescenti: l’aumento della domanda, la complessità dei casi, e la scarsità di risorse economiche mettono a dura prova la sostenibilità degli interventi.

L’emergenza overdose in Italia non può più essere letta solo come una questione sanitaria o di ordine pubblico. È uno specchio che riflette le fratture sociali, le solitudini, le disuguaglianze e le mancanze di senso che attraversano la società contemporanea. Le vittime non sono solo “tossicodipendenti”, ma persone, spesso invisibili, che portano sulle spalle un carico di sofferenze, abbandoni, traumi e silenzi.

Patricia Iori