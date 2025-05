Un sudario per Gaza sono teli bianchi con cui riempire piazze, strade, finestre. Almeno 50.000, come i civili che hanno perso la vita in Palestina. È questo l’appello di Tomaso Montanari e Paola Caridi per il 24 maggio

Tempo di genocidio

Così Paola Caridi e Tomaso Montanari definiscono questi due anni interminabili e lanciano una mobilitazione

Teli bianchi. Sudari. Avvolgono, a Gaza, i corpi dei palestinesi morti ammazzati, e sono così diventati simbolo della strage. Sono, cioè, gli oggetti comuni del nostro tempo crudele. Tempo di genocidio. Il sudario ricopre, sottrae alla vista del mondo il corpo di cui è stato fatto scempio. Avvolgere nel sudario è un gesto estremo di cura, di pietas. Protegge la dignità degli esseri umani quando le vite non valgono più niente, nella conta approssimativa dei morti. Come si fa a piangere, onorare la memoria, dei morti di Gaza in quasi 600 giorni di assedio? Come si fa a piangerli uno per uno? Proviamo a farlo, in silenzio, sabato 24 maggio: in ogni città, paese, contrada d’Italia. Riempiamo piazze, strade, finestre di lenzuoli bianchi a ricoprire il selciato e le facciate di edifici privati e pubblici. Vorremmo che tutti insieme, in tutta Italia, arrivassero al numero tragico dei 50.000 di Gaza. Tutti insieme saranno i corpi che il mondo non vuole vedere.

Europa sii coraggiosa

Il 19 maggio le strade dell’Aja sono state inondate da 100.000 manifestanti vestiti di rosso per sostenere la Palestina, il 20 maggio l’Unione europea ha deciso di aprire una revisione formale dell’accordo di associazione con Israele, in risposta all’espansione dell’offensiva militare nella Striscia di Gaza e al blocco di aiuti umanitari durato oltre due mesi. Una revisione proposta dal ministro olandese Caspar Veldkamp e doverosa dato che all’art.2 l’accordo tra Europa e Israele prevede la rescissione in caso non siano rispettati i diritti umani e i principi democratici. Su 27 Paesi 9 sono contrari, tra cui Germania e Italia.







Netanyahu intanto prosegue il suo piano di sterminio nella Striscia di Gaza chiamato Carri di Gedeone, riferimento a un episodio della Bibbia in cui Dio volle ridurre l’esercito di Gedeone da 32.000 a soli 300 uomini per dimostrare che la vittoria era possibile solo attraverso la fede.

80.000 metri quadri di aiuti umanitari sono bloccati da Israele. La maggior parte della popolazione sfollata di Gaza, più di 1,3 milioni di persone tra cui più di 610.000 bambini, è intrappolata, senza alcuna possibilità di fuga, mentre gli attacchi israeliani si intensificano e le persone muoiono di fame.

La fame come arma di guerra è severamente vietata dal diritto internazionale ed è codificata come crimine di guerra, così come la negazione dell’assistenza umanitaria è una violazione del diritto internazionale umanitario. Secondo gli ultimi dati dell‘Integrated Food Security Phase Classification, oltre il 93% delle bambine e dei bambini di Gaza sono a rischio critico di carestia. Il web è pieno di video di bambini che da Gaza implorano di mangiare.

L’Europarlamentare Cecilia Strada, di ritorno dalla Palestina è intervenuta nel Parlamento Europeo raccontando come Israele abbia bloccato ogni tipo di aiuto, anche sedie a rotelle, filtri per l’acqua e medicinali.

Gli uomini e donne Palestinesi che abbiamo incontrato ci hanno detto: Europa sii coraggiosa

La parlamentare insiste sull’importanza di bloccare l’invio di armi in Israele, la stessa richiesta che oggi in Parlamento le opposizioni unite hanno presentato, insieme alla richiesta di sanzioni e di piena attuazione dei mandati di arresto emessi dalla Corte Penale Internazionale nei confronti di Netanyahu e Gallant.

È invece passata la mozione di maggioranza che chiede di

Sostenere, insieme ai partner europei e internazionali, ogni tentativo di soluzione negoziata tra Israele e i rappresentanti palestinesi – anche a partire dal piano predisposto dai Paesi arabi – per la stabilizzazione e la ricostruzione di Gaza e per consolidare in modo permanente la cessazione delle ostilità, anche nell’ottica di rilanciare un processo politico verso una pace giusta e duratura in Medio Oriente, basata sulla soluzione dei due Stati, con Israele e uno Stato di Palestina che vivano fianco a fianco in pace e sicurezza, all’interno di confini mutualmente riconosciuti.

Una richiesta troppo vaga e incerta per l’urgenza che il piano criminale di Netanyahu richiede. Solo oggi sono morti 82 civili.

Non dimenticare un solo nome

Paola Caridi nella sua lectio magistralis tenuta a Non dimenticare un solo nome – Elegia per i sudari di Gaza scrive

Teli di mussola, e poi di plastica. Bianchi perché bianco è il colore del sudario. Le sindoni di Gaza sono il simbolo dei corpi che non abbiamo visto, prima, quando erano ancora vivi. Avvolgere, “incartare” i corpi dei defunti non è solo la pratica che dà dignità anche alla morte. È la rappresentazione della fisicità della guerra. Del suo costo insopportabile, occultato dentro sudari allineati, tutti uguali. Tutti bianchi. A restituire la loro storia, il loro volume nel mondo sono i nomi. Scritti con un pennarello che stingerà presto. Dare nome, e non dimenticarne neanche uno, è atto di resistenza. È tentativo, tenace, di conservare la dignità almeno dei morti. Quando persa è stata la strada per salvare i vivi.

Tomaso Montanari e Paola Caridi proseguono l’appello per la mobilitazione del 24 maggio a cui hanno aderito Anpi, Auser, Presidio di Donne per la Pace di Palermo

Vorremmo che tutti insieme, in tutta Italia, arrivassero al numero tragico dei 50.000 di Gaza. Tutti insieme saranno i corpi che il mondo non vuole vedere. Facciamolo sui social e negli spazi pubblici, ciascuno con il suo telo. Facciamolo organizzandoci per condominio, strada, quartiere: ma anche da soli, ognuno alla sua finestra. E le fotografie inondino la rete, con l’hashtag #ultimogiornodigaza Perché i morti di Gaza tornino ad essere uno scandalo.

Federica Sozzi