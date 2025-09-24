Oggi, 24 settembre, si celebra il World Bollywood Day, una ricorrenza che rende omaggio a una delle industrie cinematografiche più influenti al mondo. Da Mumbai alle sale di tutto il pianeta, i film indiani continuano a conquistare pubblico internazionale, trasformandosi in un potente strumento di soft power per l’India.

Le radici

La storia di Bollywood affonda le sue radici nel 1897, quando il cinema arrivò in India appena un anno dopo l’invenzione del cinematografo. Il primo film mitologico “Raja Harishchandra” venne realizzato nel 1913 da Dhundiraj Govind Phalke, segnando l’inizio di una tradizione cinematografica destinata a conquistare il mondo.







Il termine Bollywood, fusione di Bombay e Hollywood, nacque negli anni Settanta quando l’industria cinematografica indiana riuscì a superare quella statunitense per numero di produzioni. A differenza di Hollywood, che rappresenta una location geografica specifica, Bollywood identifica più un’idea, un approccio al cinema che mescola melodramma, musica e danza in una formula narrativa unica.

L’evoluzione del linguaggio cinematografico

Il periodo che va dagli anni Quaranta agli anni Sessanta viene considerato l’epoca d’oro del cinema indiano, caratterizzato da un forte senso melodrammatico e dalla capacità di raccontare le problematiche sociali di un paese in grande trasformazione. I film di questo periodo riuscivano a tenere insieme intrattenimento popolare e riflessione sociale.

Negli anni Settanta il cinema iniziò a riflettere i disordini politici della società indiana, dando vita alla figura dell’eroe ribelle che lottava contro un sistema corrotto. Questa trasformazione segnò il passaggio verso tematiche più aggressive e violente.

La vera svolta arrivò negli anni Novanta con le trasformazioni economiche e tecnologiche del paese. Bollywood abbandonò il racconto delle classi subalterne per focalizzarsi sulle classi medio-alte e su un pubblico giovane. Tornarono centrali i temi familiari, il ruolo delle nuove generazioni e la ridefinizione dell’identità. Le storie iniziarono ad ambientarsi in contesti benestanti, riflettendo la nuova condizione sociale emergente e le aspettative di un pubblico sempre più globalizzato, inclusi gli indiani residenti all’estero.

La musica e la danza: elementi distintivi

La musica e le canzoni sono da sempre parte integrante della cultura popolare indiana, accompagnando ogni momento di aggregazione e fase della vita. Nel cinema, rappresentano elementi caratteristici e irrinunciabili, con l’uso di cantanti in playback introdotto da Debaki Bose nel 1934.

Le coreografie uniscono elementi tradizionali indiani con effetti visivi moderni, creando sequenze spettacolari che sono diventate il marchio distintivo di Bollywood. Le canzoni vengono diffuse prima dell’uscita del film, rappresentando un’importante entrata economica per i produttori.

Il soft power di Bollywood sulla scena internazionale

Il concetto di “Soft Power“, definito da Joseph Nye come «la capacità di ottenere un risultato preferito attraverso l’attrazione piuttosto che la coercizione o la forza», trova in Bollywood uno dei suoi esempi più efficaci. L’ex primo ministro indiano Manmohan Singh riconobbe nel 2008 il ruolo di Bollywood come «strumento vitale di politica estera», dichiarando: «Ovunque vada in Medio Oriente, in Africa, la gente parla di film indiani».

Il cinema di Bollywood ha conquistato mercati internazionali significativi, dalla Cina alla Nigeria, dall’Afghanistan all’Australia. Negli ultimi anni, anche il cinema del Sud India ha guadagnato rilevanza globale, spesso incassando più all’estero che nel mercato domestico, dimostrando l’appeal universale del cinema indiano contemporaneo.

Tuttavia, l’ultimo decennio ha visto emergere una tendenza controversa: la crescente influenza della destra nazionalista hindu sull’industria cinematografica, coincisa con il governo populista del Primo Ministro Narendra Modi e del suo Bharatiya Janata Party (BJP). Critici e addetti ai lavori denunciano una serie di recenti blockbuster che perpetuano stereotipi anti-musulmani e mettono ai margini le voci dell’opposizione.

Film come “The Kashmir Files” del 2022 e “The Kerala Story” del 2023 sono stati criticati per aver demonizzato i musulmani, perpetuato stereotipi negativi, peggiorato le tensioni religiose e distorto i fatti storici. Entrambi hanno ottenuto enormi successi al botteghino, in parte grazie all’entusiastico sostegno governativo, con Modi che ha pubblicamente appoggiato i due film e alcuni stati governati dal BJP che hanno esentato dalle tasse i biglietti.

Questo cambiamento rappresenta un allontanamento dai valori secolari e democratici un tempo riflessi dal cinema indiano, con esperti che paragonano la situazione a un ipotetico Hollywood che asseconda le ideologie più di destra del partito repubblicano americano.

Bollywood: ponte culturale tra India e mondo

Il cinema indiano continua a funzionare come un ambasciatore culturale informale, veicolando valori, tradizioni e la complessità della società indiana attraverso storie universali. I personaggi si muovono tra identità tradizionale e confronto con la società occidentale, proponendo modelli che spesso privilegiano l’autorità paterna, la famiglia numerosa e le cerimonie religiose. Allo stesso tempo, il cinema regionale offre uno sguardo più autentico e radicato nelle diversità locali, arricchendo ulteriormente il panorama culturale del Paese.

Con un pubblico mondiale di oltre 3 miliardi di spettatori e circa 1000 film prodotti ogni anno, l’industria cinematografica indiana si conferma un gigante dell’intrattenimento globale. Celebrare il World Bollywood Day significa riconoscere un patrimonio artistico che ha saputo parlare a miliardi di persone, ma anche interrogarsi sul suo futuro: riuscirà Bollywood a rimanere un ponte culturale, capace di unire, o rischia di trasformarsi in un megafono di propaganda politica? La sfida sarà mantenere indipendenza e qualità artistica, perché solo così potrà continuare a esercitare il suo soft power come una delle più potenti forme di diplomazia culturale del nostro tempo.

Sara Pierri