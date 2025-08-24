Il 24 agosto di 30 anni fa veniva presentato al mondo l’attesissimo Windows 95, il sistema operativo per PC di Windows che andrà a rivoluzionare il nostro rapporto con il personal computer.

Microsoft Windows 95, conosciuto comunemente come Windows 95, è il primo sistema operativo ibrido 16/32 bit a interfaccia grafica della famiglia Windows 9x. Diffusosi rapidamente tra gli utilizzatori del personal computer, permise alla Microsoft di affermarsi definitivamente sul mercato dei sistemi operativi.

L’uscita di Windows 95, il 24 agosto di 30 anni fa, ha avuto un impatto enorme, rivoluzionando il modo in cui le persone usavano e vivevano il personal computer: proprio per questa versione è stato introdotto per la prima volta il menu start, la barra delle applicazioni e un’interfaccia grafica più semplice e intuitiva, rendendo il PC accessibile anche a chi non era esperto.

Infatti Windows 95, a differenza dei suoi predecessori, non necessitava del prompt DOS per poter lavorare, diventando quindi il prima sistema operativo dotato dello start menu e la shell grafica Explorer (o gestione risorse): in questo modo permetteva di utilizzare più programmi insieme in modo molto più stabile dei suoi predecessori e della concorrenza.

Pur non essendo completamente indipendente da DOS, l’utente non doveva più usarlo direttamente, rendendo l’esperienza molto più semplice rispetto al passato: Windows 95, infatti, integrava una versione modificata di MS-DOS (versione 7.0), che rese obsolete le versioni di DOS concorrenti, rafforzando la posizione di Microsoft e riducendo fortemente la concorrenza nel settore dei sistemi operativi.

Quella che anticipò il lancio di questo sistema operativo, fu una delle prime grandi operazioni di promozione massiccia di un prodotto informatico: in televisione la pubblicità aveva come accompagnamento Start Me Up dei Rolling Stones, che alludeva all’originalissima funzionalità del software: il menu Start.

Gli elementi iconici

Primo tra tutti gli elementi, che successivamente diventeranno parte della cultura pop, è il suono di avvio, chiamato The Microsoft Sound, creato dal compositore Brian Eno, che raccontando il processo dietro la creazione del brano lo definì come futuristico, emotivo e universale. Di recente, infatti, il suono, per il suo valore culturale, è stato inserito nel National Recording Registry degli Stati Uniti.

Nel CD di installazione del sistema erano inclusi due video musicali – Buddy Holly dei Weezer e Good Times di Edie Brickell – il trailer del film Rob Roy e un piccolo gioco, chiamato Hover!: i video potevano essere guardati subito dopo l’installazione, senza bisogno di software aggiuntivi.

L’aspetto più iconico del sistema, l’abbiamo detto, è stata l’introduzione di una nuova interfaccia grafica: Explorer. Questo, insieme al menù start e la barra delle applicazioni, è stata l’innovazione vincente: era la prima volta che un sistema operativo Microsoft univa tutti questi elementi in favore di un’unica esperienza visiva coerente e semplice da utilizzare. Dietro il design dell’interfaccia, un team di designer, programmatori e psicologi, oltre che i numerosissimi feedback dei beta-tester.

L’interfaccia è stata un punto di riferimento per semplicità ed efficacia negli anni successivi: a Windows 95 sono ispirati molti altri sistemi, come alcune versioni di OS/2, GNOME e KDE. L’aspetto grafico, peraltro, rimase lo stesso fino al lancio di Windows Vista.

Le novità

Una delle novità principali fu l’introduzione del Plug and Play, ispirata da una tecnologia preesistente, l’AutoConfig di Amiga: una tecnologia che permetteva al sistema di riconoscere automaticamente nuove periferiche e assegnarle le risorse necessarie, tra cui porte e indirizzi di memoria, tutto questo senza bisogno dell’intervento dell’utente. Il plug and play, una volta perfezionato e stabilizzato, divenne uno standard in tutti i sistemi successivi.

Un anno dopo il lancio iniziale, Microsoft pubblicò una versione aggiornata di Windows 95, chiamata OSR2, OEM Service Release 2, o anche Windows 95B. Si trattava di una versione disponibile solo preinstallata su nuovi computer, e introdusse un nuovo tipo di file system, FAT32, che permetteva di gestire dischi più grandi di 2GB.







L’evoluzione del sistema operativo più usato al mondo

Nel 1975, Bill Gates e Paul Allen, due studenti di Harvard, ispirati da una pubblicità di Altair, fondano Microsoft con l’obiettivo di portare il linguaggio di programmazione sui primi personal computer. La società, fondata il 4 aprile dello stesso anno, deve il suo nome alla prima avventura dei fondatori con l’azienda Instrumentation and Telemetry Systems (MITS).

Nel 1980 viene assunto Steve Ballmer, conosciuto da Gates ai tempi dell’università, e viene sviluppato Microsoft basic per Apple 2 e i PC di IBM. Nello stesso anno sarà rilasciato il loro primo sistema operativo chiamato Xenix, per cui viene sviluppata la prima versione di Word, all’epoca software estremamente innovativo, dal momento che permetteva di visualizzare il testo allo stesso modo in cui sarebbe stato stampato.

Nel 1981 la IBM li contatta per collaborare a un progetto rivoluzionario, Chess: un personal computer pensato per il grande pubblico. Microsoft accetta la sfida e inizia a lavorare a un nuovo sistema operativo: nasce così MS-DOS (Microsoft Disk Operating System), rilasciato nel 1981 e concesso in licenza ad IBM. Il sistema si presentava all’utente con ancora un’interfaccia testuale: per utilizzare il PC bisognava digitare comandi spesso complessi e poco intuitivi. Ciò nonostante, il sistema segna un passo fondamentale verso l’informatica domestica.

Il PC avrà grande successo, molto più di quello sperato da IBM, e i computer successivi saranno tutti dotati del sistema MS-DOS rivenduto da Microsoft, che in quegli anni si afferma come la principale industria software per un computer.

Nel 1985 viene lanciato Windows 1.0, con un’evoluzione di DOS e una vera e propria rivoluzione grafica: non serviranno più solo i comandi da tastiera, ma si potrà usare un mouse per navigare tra finestre, icone, menù a tendina e barre di scorrimento. Da qui nasce il nome Windows, per richiamare le finestre che compongono l’interfaccia.

Nel 1987, l’anno in cui escono i primi microcomputer, dotati di un solo processore e di dimensioni estremamente ridotte, Microsoft lancia Windows 2.0. Verso la fine degli anni ’80 Microsoft lavora a Works, prodotti per l’ufficio. Negli stessi anni uscirà la prima versione di Office, la suite di prodotti più nota e utilizzata al mondo.

La svolta avviene con Windows 3.0, uscito nel 1990 e il successivo 3.1 del 1992: il sistema è più veloce, con grafica migliorata e memoria virtuale. Con questo sistema operativo si compie il primo vero passo verso l’esperienza moderna: include giochi come i famosi Solitario, Prato fiorito, strumenti multimediali e un’interfaccia simile a quella odierna. Si venderanno milioni di copie e Microsoft dominerà ancora il mercato.

Nel 1993 Windows è il primo sistema operativo con un’interfaccia operativo più usato al mondo. Microsoft rilascia Windows NT 3.1, un sistema completamente nuovo e a 32 bit, pensato per le aziende: robusto, potente e sicuro, ideale per applicazioni professionali e scientifiche.

Il 24 agosto 1995 arriva Windows 95, uno degli eventi tecnologici più importanti del decennio. Introduce per la prima volta il menu Start, la barra delle applicazioni e il concetto di Plug and Play, che, come è già stato detto, semplifica l’installazione di nuove periferiche. Windows 95 è progettato per essere usato da chiunque, anche senza competenze tecniche. Nello stesso anno, Microsoft sfrutta a pieno il potenziale del neonato Internet: compra un browser da Spyglass, e lo regala nel pacchetto Windows Plus pack.

Seguono Windows 98, pensato per un uso più “casalingo”, dotato di supporto DVD, USB e barra di avvio veloce, mentre nel 2000 viene rilasciato Windows ME e contemporaneamente Explorer 4.0, in occasione del nuovo millennio con funzioni multimediali, Movie Maker e Windows Media Player 7. Parallelamente viene lanciato Windows 2000 Professional, destinato alle aziende, che unisce affidabilità, sicurezza e supporto hardware evoluto.

Nel 2001 nasce Windows XP e Office XP, una delle versioni più amate e longeve. Combina le qualità di Windows 2000 con un’interfaccia rinnovata, veloce e intuitiva. La prima interfaccia diversa dopo Windows 95, il sistema viene dotato di un emulatore DOS completamente riscritto e reso più prestante. Inoltre, sarà il primo a richiede l’attivazione del codice, un sistema escogitato per proteggersi dalla pirateria.

Esce disponibile in due versioni, la Home Edition per l’uso domestico, con strumenti per foto, musica e video e quella Professional, per ambienti aziendali, con Desktop remoto, cifratura dei file, ripristino di sistema e supporto di rete avanzato.

Windows XP diventa un successo globale e resterà in uso per oltre un decennio. Lo stesso anno, per fare concorrenza alla Sony nascerà anche la loro prima Game Console, la Xbox.

Successivamente usciranno le versioni che tutti, anche i più giovani, conosceranno meglio: Windows Vista, Windows 7, poi 8 fino ad oggi con Windows 10 e il recente 11.

Quella di Microsoft è stata una tappa fondamentale per il mondo dell’informatica, ma non solo: le innovazioni della società hanno portato effettivamente i computer nelle case di ognuno di noi, come Gates affermava negli anni ’80.

Nel futuro vedo un computer su ogni scrivania ed uno in ogni casa

