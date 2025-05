Il 4 maggio 1980, ad 88 anni, moriva Josip Broz detto Tito, prima partigiano, poi presidente e dittatore della Jugoslavia. Nel 45° anniversario della morte ne ripercorriamo la vita a partire dal suo ultimo viaggio pochi giorni dopo il suo decesso. Quel treno che da Lubiana fino a Belgrado, città dove ancora oggi è sepolto all’interno della Casa dei Fiori, ha attraversato varie città dell’allora unica nazione e ha incontrato sulla sua strada centinaia di migliaia di persone corse ad omaggiarlo. Un personaggio che come pochi ha incarnato per oltre 35 anni l’idea di nazionalità jugoslava, un concetto che del resto è stato lui stesso a sponsorizzare ed utilizzare come arma propagandistica.

Nato nel 1892 il giovane Josip Broz si fa notare fin da subito per il grande carisma e per la sua innata capacità di influenzare e affascinare persone, anche molto diverse tra loro. Politicamente si avvicina ben presto agli ideali comunisti e frequenta assiduamente l’Unione Sovietica, sia da prigioniero di guerra e sia come lavoratore metalmeccanico e membro del Partito Comunista dell’Unione Sovietica. Nel 1920, tornato in patria, fonda il Partito Comunista Jugoslavo (PKJ) che nei suoi primi anni di vita agirà in clandestinità all’interno della Jugoslavia monarchica dei Karadordevic.

Si trova a Vienna quando, nel 1934, assume il suo celebre soprannome di battaglia, poi quando nell’aprile del 1941 Germania, Italia e Ungheria invadono la Jugoslavia, lui diventa leader di un neonato movimento partigiano di stampo comunista. Durante il conflitto oltre agli invasori stranieri i partigiani «titini» devono scontrarsi anche con i cetnici di Draza Mihailovic, anch’essi partigiani, ma in gran parte di nazionalità serba, monarchici e di stampo nazionalista, e anticomunista.

La «Lotta popolare di Liberazione» diventa così un conflitto “triangolare” in cui i cetnici più volte si alleano con i soldati dell’Asse allo scopo di contrastare i partigiani comunisti, che nel frattempo sono diventati l’«Esercito popolare di liberazione della Jugoslavia». Nel 1943 anche gli Alleati si uniscono a Stalin nel riconoscere il movimento di Tito come quello più efficace nella lotta di resistenza. Il sostegno militare ed economico di Gran Bretagna e Stati Uniti risulta fondamentale ai fini del conflitto e due anni dopo Tito è primo ministro della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia.







Nelle caratteristiche della «sua» Jugoslavia ritroviamo certamente la sua passione per l’URSS, ma anche una certa influenza dell’Impero Austro-Ungarico in cui era nato. Ne viene fuori un paese federale e composto di repubbliche socialiste, proprio come l’Unione Sovietica, ma anche multietnico e multilinguistico e in gran parte rispettoso delle diverse culture, proprio come l’impero Asburgico.

Per tenere assieme le diverse anime della Jugoslavia Tito ha utilizzato sicuramente l’ideologia socialista, ma anche un sofisticato sistema di privilegi e autonomie, sia nazionali che religiose e, soprattutto nei primi anni di governo, non ha esito nell’utilizzare la violenza. Sono numerosi i massacri ai danni di italiani, tedeschi, ungheresi e croati. Tutti accomunati dall’accusa di essere fascisti o collaborazionisti con le forze dell’Asse.

La celebre “rottura” con l’Unione Sovietica e con Stalin è certamente un altro dei momenti chiave nella vita politica di Tito il quale ambiva a dare vita ad un paese socialista, ma economicamente forte e soprattutto indipendente dall’URSS. Tale decisione, resa possibile anche dagli incentivi politici ed economici degli Stati Uniti, darà vita negli anni Sessanta al Movimento dei paesi non allineati, la più importante opera di politica estera ideata da Josip Broz Tito.

Una rete di rapporti diplomatici ed economici che diede alla Jugoslavia un ruolo di risalto nello scacchiere internazionale e favorì paesi in via di sviluppo come l’India o l’Egitto. La mossa non giovò in maniera significativa alle casse statali di Belgrado o almeno non sufficientemente per evitare la profonda crisi economica degli anni Ottanta, tuttavia ancora oggi le relazioni nate tra i paesi non allineati influenzano la politica estera dei paesi della ex Jugoslavia, soprattutto quando si parla di continente africano.

I motivi dietro la dissoluzione della Jugoslavia, nel 1991, sono numerosi e non solo di origine interna al paese. Molte cause e in particolare quelle di natura economica nascono e crescono durante il governo dello stesso Tito. Lo stesso federalismo rinforzato, inserito dallo stesso Tito nell’ultima costituzione del ’71, ha finito per favorire i partiti nazionali che avrebbero dato vita al conflitto. In questo contesto la morte di Tito non è stata causa diretta della dissoluzione del paese, ma certamente ha accelerato un processo già in corso in maniera «sotterranea» e pronto ad esplodere poi negli anni ’90, quando oltre alla Jugoslavia è collassato l’intero sistema dei paesi comunisti.

Nel caso di Josip Broz Tito la doppia definizione dittatore e presidente, oltre che Maresciallo nell’ambito militare, sembra quanto mai corretta. Come ogni dittatore ha utilizzato la forza e la violenza per difendere il proprio potere, ma come un presidente, e un raffinato politico, ha dovuto mettere in campo anche altri strumenti per tenere assieme un paese così multietnico e multireligioso.