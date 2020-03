5 Giochi da tavolo online per passare la quarantena coi propri amici

La quarantena è ormai un dato di fatto per la grande maggioranza degli italiani. Mentre negli ospedali si cerca di far fronte all’emergenza Coronavirus, in casa si prova a passare il tempo nei modi più svariati: chi legge un libro, chi affronta le pulizie di primavera e chi cerca di mettersi in contatto coi propri amici, vicini e lontani. Sono massicci, infatti, gli utilizzi di applicazioni che permettono di effettuare chiamate con l’utilizzo di videocamere: Skype e Zoom le più utilizzate. Oltre alle ordinarie chiacchiere, che confortano lo spirito, cos’altro ci si può inventare per trascorrere la serata in compagnia, pur essendo a distanza? Ci sono giochi o attività online che si possono fare durante la quarantena?

5 Giochi da tavolo online

I decreti sempre più restrittivi non possono impedire di radunarvi online per poter fare una partita a quegli stessi giochi che faresti a casa dei tuoi amici. Ecco perciò il titolo e i link dei giochi da tavolo che puoi trovare gratuitamente online, da giocare a distanza di uno schermo.

-Risiko

Chi al giorno d’oggi non conosce Risiko, il famoso gioco di armate e conquiste di territori, tra un tiro di dadi e l’altro? È la fortuna o la bravura a determinare la vittoria? Per poter giocare a Risiko basta accedere a questo sito. Dopo aver effettuato gratuitamente la registrazione al sito (procedimento molto breve) potrai finalmente creare una partita “privata”, nella quale invitare i tuoi amici. Oppure, essendo un gioco online, puoi anche accedere a partite già create e sfidare giocatori di tutto il mondo. Questa versione online tra l’altro gode di una grande varietà di mappe tra cui scegliere oltre che una maggiore rapidità di gioco.

-UNO

Anche durante la quarantena c’è sempre tempo per scagliare un bel +4 al tuo migliore amico, col rischio di riceverne uno il turno successivo. Se siete pronti a mettere alla prova le vostre amicizie allora una partita a UNO è quello che fa al caso vostro! Questo sito ti permette di giocare a UNO in modo molto semplice: puoi creare una stanza e fornire agli utenti username e password per entrare e si da inizio alla sfida.









-Pictionary

In questo gioco sono chiamate in causa nei giocatori qualità come velocità e soprattutto l’arte nel saper disegnare, cercando di fare indovinare le parole alla propria squadra. Per chi conosce il gioco Pictionary ha capito a cosa ci si riferisce. Anche in questo caso è necessario accedere a questo sito, creare una stanza e poi condividere link coi propri amici. L’unica differenza tra questa versione online ed il tradizionale gioco da tavolo è la modalità tramite cui si giunge alla risposta. Infatti i concorrenti scrivono in chat ciò che pensano che il disegno sia. In alto è presente la parola esatta, che verrà rivelata a fine turno.

-Dixit

Se c’è un gioco che permette a chiunque di esprimere il proprio io interiore inespresso quello è sicuramente Dixit. Bisogna premettere che questo gioco è possibile trovarlo come app per telefono (sia per Android che per IOS) al nome di “Dida Dixit”. Dopo la creazione di un profilo sarà possibile sfidare i propri amici, creando stanze pubbliche o private. Che vinca il narratore migliore!

-HouseParty

HouseParty è in realtà un social network che permette di comunicare tramite videochiamate (senza limiti di tempo!), accessibile da computer o da telefono. La particolarità è che dispone di alcuni giochi al suo interno, tra cui il celebre “Trivia”, per dare inizio ad una sfida all’ultima domanda.

Jacopo Senni