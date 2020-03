5 tecniche utilizzate dai dj più famosi al mondo

Nel mondo della discografia mondiale, i disc jockey o DJ rappresentano una fetta importante del panorama dei professionisti, che giocano un ruolo attivo nella diffusione della musica. Il loro lavoro consiste nella selezione di brani musicali di vari generi, che possono intrattenere il pubblico nei club, nelle discoteche o più in generale in luoghi aperti, creando un’atmosfera particolare.

La loro professione è oggigiorno una tra le più pagate, ma non serve chissà quale immaginazione per scoprire come fanno a vivere di musica i dj famosi come Steve Aoki, Marshmello e Diplo: basta considerare che ai loro concerti partecipano più di 100.000 persone.

Insomma, si tratta di un’industria redditizia ed entusiasmante, che fa sognare soprattutto chi apprezza il mix di generi musicali, brani originali in stile elettronico (come per esempio quelli dei Daft Punk) o le luci stroboscopiche delle discoteche.

Secondo la rivista statunitense Forbes, che ha osservato con una lente di ingrandimento i conti in banca di queste star, alle prime posizioni della lista dei dj più pagati del 2018 ci sono: Calvin Harris, The Chainsmokers e Tiesto, ognuno con oltre 30.000.000 $ nel portafoglio.

Prima di arrivare a quei livelli, sono tutti partiti dall’underground, dalle feste della propria città, e in particolar modo hanno dovuto sopportare tantissime ore di allenamento sulla console. Arrivati a questo punto, siete curiosi di sapere quali sono le tecniche più utilizzate da questi dj e che rendono la loro musica una delle più apprezzate? Allora seguiteci con la lettura!

Unire il passato con il presente

Da qualche anno a questa parte avanza nuovamente l’interesse per la musica del secolo scorso, ovvero per canzoni non proprio moderne ma che hanno lasciato un segno nella memoria collettiva.

Forse vi verrà in mente il celebre brano di Raffaella Carrà, intitolato “A far l’amore comincia tu”, uscito nel 1976 e che, in virtù del personaggio spregiudicato della cantante e della sintonia degli strumenti, riuscì a spopolare in tutto il mondo, vendendo milioni di copie.

Ecco, questa è una delle tecniche più apprezzate e utilizzate al giorno d’oggi da parte dei dj più famosi: unire il vinile e le canzoni più vecchie con la tecnologia moderna offerta dalle console più recenti.

Utilizzare i software adatti

Se l’innovazione tecnologica ha condizionato così tanto la vita di ognuno di noi nel quotidiano (anche solo con gli auricolari Bluetooth), non possiamo chiudere gli occhi di fronte alle possibilità, che vantano i dj più famosi, di sfruttare apparecchiature e dispositivi di ultima generazione.

Fino a pochi anni fa, in ogni loro concerto dovevano avere sempre a portata di mano la borsa in cui custodivano tutti i CD incisi, e in cui quindi erano presenti le canzoni da utilizzare. Oggi il discorso è molto diverso.

Per questo motivo, la seconda tecnica più utilizzata è quella di provare migliaia di software per ottenere quella serie di effetti e di modifiche sulle tracce, che permettono di realizzare quei mix e le hit mandate in onda sulle radio di tutto il mondo.

Un po’ di effetti qua e là

Dal Phaser al Delay, continuando con Robot, Echo e Reverse Roll: questi sono solo alcuni degli effetti più semplici, inclusi nella confezione delle console utilizzate dai dj più famosi al mondo.

Ma oltre a questi, uno dei loro segreti è quello di creare diverse combinazioni anche seguendo il tema del momento, magari lasciandosi ispirare dalla musica classica, oppure osservando un bel dipinto.

Molti direbbero che tutte queste cose non c’entrano nulla con Calvin Harris, eppure il metodo creativo (quindi anche la tecnica), che permette di creare le giuste sintonie di effetti, passa anche e soprattutto da tutto ciò che crediamo lontano da noi.

In questo modo, gli artisti combattono l’insicurezza e aprono la mente scoprendo immagini, suoni, melodie e profumi che sollecitano grandi ispirazioni.

Suonano solo ciò che apprezzano

I migliori professionisti, dagli chef agli artisti di strada, dalle band musicali ai dj, hanno tutti una cosa in comune, che ha permesso loro di raggiungere il successo in modo autentico: sono stati fedeli a loro stessi.

Ebbene sì, questa è un altra tecnica che non possiamo non citare, anche perché richiede davvero tanta disciplina per poter essere utilizzata, evitando di ridursi a suonare solo ciò che apprezzano gli altri.

I brani musicali più apprezzati dal pubblico sono stati realizzati partendo innanzitutto dall’entusiasmo del dj, ovvero del creatore del disco, nonostante ci siano stati sempre di mezzo i soliti cavilli della casa discografica, che costringono a rivedere qualcosa.

La tecnica del mixaggio perfetto

Per ottenere quei mix che hanno emozionato milioni di persone, i dj più famosi utilizzano alcuni metodi che donano una speciale ampiezza al pezzo musicale. Per poter funzionare, un brano deve essere innanzitutto realizzato in mono, in modo da poterne osservare il dislivello tra volumi e lunghezze e quindi equilibrare le parti che non sono eccellenti.

In seguito, i disc jockey professionisti cercano anche un’ancora, che può essere rappresentata dalla voce oppure da qualsiasi altra cosa, che deve rimanere statica durante tutte le fasi di mixing.

È altrettanto importante cambiare la prospettiva: esattamente come fa Armin Van Buuren, che preferisce ascoltare in diverse situazioni un brano musicale appena creato, quindi dal mare alla montagna e così via.