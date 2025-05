Il caso dei 50 migranti venezuelani deportati in El Salvador sta sollevando forti polemiche. Secondo un’indagine dell’Istituto Cato, almeno 50 migranti venezuelani, pur avendo fatto ingresso negli Stati Uniti in modo del tutto legale, sono stati trasferiti in una prigione salvadoregna. Le accuse che pesano su di loro, unite al contesto in cui si trovano, hanno acceso un dibattito sull’abuso delle leggi sull’immigrazione e sull’uso scorretto di vecchi strumenti legislativi.

50 migranti venezuelani vittime di detenzione illegittima

Il centro di detenzione dove sono finiti questi uomini, il Cecot – noto ufficialmente come Centro di Confinamento per il Terrorismo – è tristemente famoso per le sue condizioni estreme. Si tratta di una mega-prigione costruita in tempi recenti per ospitare presunti membri di gang criminali. Tuttavia, le storie emerse da questo nuovo report fanno vacillare la narrativa ufficiale.

L’Istituto Cato, think tank di orientamento libertario, ha analizzato i dati disponibili su una parte dei migranti coinvolti, e i risultati sono sconcertanti: numerosi individui avevano ottenuto regolare autorizzazione d’ingresso negli Stati Uniti. Alcuni si erano presentati a punti di frontiera ufficiali, altri avevano ricevuto permessi temporanei, e altri ancora erano entrati come rifugiati o con visto turistico.

Secondo il rapporto, delle 90 persone per cui è stato possibile accertare il tipo di ingresso, ben più della metà erano entrate legalmente, con il benestare del governo statunitense. Nonostante ciò, sono state trattate come clandestini e spedite in una struttura detentiva che, secondo vari avvocati e attivisti, viola apertamente i diritti umani. Le testimonianze raccolte parlano infatti di trattamenti disumani, isolamento prolungato, e maltrattamenti psicologici.







Il ritorno dell’Alien Enemies Act nella politica migratoria

Una delle parti più critiche del documento riguarda l’uso dell’Alien Enemies Act, una legge risalente al 1798, originariamente pensata per situazioni di guerra. L’amministrazione Trump l’ha però utilizzata come base legale per deportare oltre 200 venezuelani nel marzo scorso. Una scelta giudicata arbitraria da diversi esperti di diritto, soprattutto considerando che molti dei deportati avevano un permesso di soggiorno valido.

La motivazione ufficiale per queste deportazioni è legata a presunti legami con gang criminali, ma anche su questo fronte emergono dubbi. In molti casi, le accuse sembrano basarsi esclusivamente sulla presenza di tatuaggi – simboli che, come evidenzia il Cato Institute, non sempre hanno a che fare con attività illecite. Un esempio emblematico è quello di Andry José Hernández Romero, truccatore professionista, il cui unico “indizio” è un tatuaggio con una corona, simbolo di una tradizione religiosa legata all’Epifania nella sua città natale venezuelana.

Le vicende di questi uomini fanno emergere un problema più ampio: l’assenza di trasparenza nelle pratiche di espulsione e la tendenza a generalizzare situazioni individuali complesse. Il rapporto del Cato sottolinea come l’etichetta di “immigrato illegale” venga spesso utilizzata in modo indiscriminato, anche in presenza di documentazione regolare.

Il contesto politico non fa che aggravare la situazione. La Corte Suprema statunitense ha recentemente autorizzato la revoca del programma TPS (Temporary Protected Status) per i venezuelani, una misura che finora proteggeva oltre 350.000 persone da un possibile rimpatrio forzato. Questo scenario apre la strada a ulteriori espulsioni, alimentando l’incertezza per migliaia di famiglie.

A oggi, l’amministrazione Trump non ha rilasciato dati completi sui deportati, e l’opinione pubblica resta divisa. C’è chi vede nella linea dura sull’immigrazione una necessità per la sicurezza nazionale, e chi, al contrario, denuncia gravi violazioni dei diritti civili. In ogni caso, la sorte di quei 50 migranti venezuelani rischia di diventare il simbolo di una gestione ideologica e disumanizzante della questione migratoria.

Il caso, reso noto da un’organizzazione non affiliata a partiti politici, chiama in causa responsabilità che non si possono più ignorare. In un momento storico in cui l’immigrazione è al centro del dibattito globale, la trasparenza e il rispetto della legalità dovrebbero rappresentare il minimo comune denominatore delle azioni di ogni governo.

Elena Caccioppoli