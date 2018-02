Il luogo perfetto, la città giusta e il periodo storico ideale. Così sembrava per gli appassionati di Street Art il grosso magazzino di 5Pointz, un complesso industriale nel quartiere Queens di New York. L’edificio incarnava infatti tutta la filosofia sub-urbana dell’arte di strada. Un’arte nata fra le vie delle città sempre più inclini alla creazione di realtà periferiche disagiate che fornisce una facile via di sfogo e protesta.









Così da pratica vandalica deprecabile si trasforma in capolavoro espressivo della realtà umana a testimonianza di tutte quelle realtà urbane senza mezzi d’espressione.

I muri diroccati, l’aspetto imbruttito dal tempo, il rigido susseguirsi di finestre squadrate, grate e muri spogli di un edificio a cui poco interessava gratificare l’occhio e lo spirito diventano la tela perfetta per questa nuova forma espressiva. 5Pointz diventa subito punto di riferimento per street artist di tutto il mondo, tra cui il celeberrimo Banksy. Un MoMa a celo aperto in cui ogni artista può senza vincoli applicare la propria unica impronta.









La demolizione di 5Pointz

Nel 2013, però, avviene il fattaccio. Il complesso industriale di 5Pointz: The institute of Higer Burning chiude e la terribile idea fu di tinteggiare l’intero magazzino con un’asettica mano di bianco. Al suo posto sorgeranno due grattacieli per appartamenti di lusso.

Oltre al danno la beffa. Un luogo di incontro per una realtà che dà voce al popolo dal basso viene demolito per costruire sulle sue macerie un altro simbolo del consumismo, omaggio alle “alte sfere” della società.

Ricorda un po’ quella moltitudine di film in cui gruppi di ragazzi lottano contro il facoltoso senza scrupoli di turno che vuole imporre la sua ricchezza su qualcosa che gli sta a cuore. Stavolta l’epilogo della storia sembrava triste per la Street Art.









La rivincita della Street Art

Tuttavia negli ultimi giorni giunge la rivincita. Dopo 4 anni dalla demolizione del complesso di 5Pointz (avvenuta nel 2014) una sentenza storica impone all’ex proprietario di risarcire gli artisti che avevano visto le loro opere distrutte per sempre. Un danno stimato intorno ai 6,7 milioni di dollari.

Purtroppo la sentenza, per quanto possa essere una conquista, non restituirà all’umanità le opere perdute. Non resta che consolarci con la presa di coscienza collettiva importante non solo per il mondo degli Street artist, ma per il valore dell’arte nel suo complesso.

Sebbene la realtà che ha preso il posto di 5Pointz rappresenti un circolo economico imponente, si può davvero dire che il denaro vale più dell’esperienza umana più autentica?

Carrieri Cesare Luca