In un contesto in cui l’incolumità degli studenti dovrebbe rappresentare una priorità assoluta, i dati pubblicati da Cittadinanzattiva attraverso l’annuale rapporto “Osservatorio civico sulla sicurezza a scuola” restituiscono un quadro allarmante. Dall’analisi condotta, emerge chiaramente come la condizione strutturale degli edifici scolastici italiani sia ben lontana da standard accettabili: tra settembre 2024 e settembre 2025, sono stati registrati 71 crolli nelle scuole italiane. Si tratta del dato più elevato degli ultimi otto anni, in crescita rispetto ai 69 episodi rilevati nel 2023/2024.

Ma non è tutto. A rendere ancora più grave il quadro è l’incremento degli infortuni scolastici accertati e certificati dall’Inail: 78.365 incidenti nel solo 2024, ovvero 7.463 in più rispetto all’anno precedente. Un trend crescente che accende un nuovo, urgente faro sulla questione della sicurezza nelle scuole italiane.

Una crescita costante degli incidenti: numeri che preoccupano

L’aumento degli infortuni registrati dall’Inail rappresenta una delle spie più evidenti del malfunzionamento del sistema scolastico sul versante della sicurezza. Il 2024 ha segnato un incremento significativo rispetto al 2023, confermando una tendenza già riscontrata negli anni precedenti, ma che oggi assume una portata ancora più drammatica se letta in relazione ai crolli strutturali verificatisi.

Nel dettaglio, si tratta di eventi che coinvolgono soprattutto studenti, ma non di rado anche docenti e personale ATA, in ambienti che dovrebbero rappresentare luoghi di apprendimento, crescita e tutela, e non di rischio e potenziale pericolo. Le lesioni vanno da traumi minori a conseguenze ben più gravi, in alcuni casi tali da determinare l’intervento di autorità sanitarie e, in situazioni limite, l’evacuazione degli istituti.

71 crolli nelle scuole italiane: tra soffitti, intonaci e strutture portanti

La tipologia dei crolli rilevati è varia ma ricorrente. Si parla principalmente di cedimenti di controsoffitti, distacchi di intonaco, infiltrazioni d’acqua che compromettono muri portanti, fino a casi in cui intere porzioni di solaio hanno richiesto l’immediato sgombero delle aule. Gli eventi non sono localizzati in un’unica area geografica: il fenomeno riguarda Nord, Centro e Sud Italia, a dimostrazione che il problema ha una natura strutturale e sistemica, non limitata a specifici territori o contesti.

Il numero dei crolli, salito a 71, si inserisce in un percorso di deterioramento costante e progressivo che, da anni, si accompagna alla mancanza di investimenti strutturali efficaci e duraturi. Un quadro aggravato anche dalla lentezza della burocrazia e dalle difficoltà nella programmazione di interventi di manutenzione straordinaria.







Edilizia scolastica: un patrimonio vetusto e privo di agibilità

A rendere ancora più inquietante la situazione è un altro dato diffuso da Cittadinanzattiva: oltre la metà degli edifici scolastici italiani risulta priva del certificato di agibilità. In altri termini, più di un edificio su due non dispone del documento che attesta la piena conformità dell’immobile ai requisiti minimi di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico.

È un dato che testimonia la vetustà del patrimonio edilizio scolastico, con molti edifici risalenti agli anni ’50, ’60 e ’70, spesso mai sottoposti a ristrutturazioni integrali o adeguamenti antisismici. Un’eredità pesante, che oggi presenta il conto, spesso in maniera drammatica.

Sicurezza: una priorità ancora trascurata

Il quadro complessivo suggerisce che la sicurezza nelle scuole, nonostante i ripetuti appelli e le emergenze emerse nel corso degli anni, continua a non essere considerata una priorità strategica nel nostro Paese. Le politiche pubbliche, pur avendo prodotto progetti di investimento come il PNRR o altre misure straordinarie, si sono spesso scontrate con difficoltà attuative, lungaggini procedurali e scarsa efficacia nella distribuzione e nell’impiego dei fondi.

Il risultato è che interventi tempestivi e risolutivi sono ancora rari, e troppo spesso si agisce solo a posteriori, quando ormai il danno è avvenuto. Inoltre, mancano in molte scuole i piani di evacuazione aggiornati, le esercitazioni periodiche, i dispositivi antincendio funzionanti e una cultura della prevenzione diffusa.

Di fronte a un panorama tanto critico, la voce delle famiglie e delle associazioni civiche si fa sempre più pressante. Cittadinanzattiva, con il suo rapporto annuale, rappresenta uno degli strumenti più autorevoli di monitoraggio indipendente sullo stato delle scuole italiane. L’associazione, da anni impegnata nella difesa dei diritti dei cittadini, richiama con forza l’attenzione delle istituzioni e dell’opinione pubblica sull’urgenza di intervenire in maniera strutturale.

Numerosi comitati di genitori si stanno mobilitando in varie regioni, chiedendo verifiche statiche immediate sugli edifici, maggiore trasparenza nella gestione delle risorse, e soprattutto tempi certi per gli interventi già finanziati ma non ancora avviati.

Il costo sociale della mancata prevenzione

Oltre agli evidenti rischi fisici per studenti e personale scolastico, la precarietà strutturale degli edifici comporta anche un costo sociale rilevante. L’insicurezza degli ambienti scolastici mina la fiducia delle famiglie nel sistema educativo, scoraggia l’inclusione e può alimentare fenomeni di abbandono scolastico, specie nelle aree più fragili del Paese.

Ogni crollo o incidente rappresenta non solo un episodio materiale, ma un fallimento collettivo: delle istituzioni, delle amministrazioni locali, della società che non riesce a garantire nemmeno il diritto basilare allo studio in condizioni di sicurezza.

Non si tratta soltanto di mettere in sicurezza ciò che esiste, ma di ripensare in maniera profonda il modello di edilizia scolastica. Le scuole dovrebbero essere ambienti accoglienti, sostenibili, tecnologicamente aggiornati, capaci di rispondere alle esigenze educative del presente e del futuro. E invece, troppo spesso, ci si confronta con strutture obsolete, inadeguate, incapaci di garantire persino la protezione fisica di chi le frequenta.

Nel momento storico in cui si parla tanto di transizione ecologica, innovazione digitale e centralità dell’istruzione, non si può più tollerare che la sicurezza degli edifici scolastici resti una voce marginale nei bilanci pubblici.

Il rapporto di Cittadinanzattiva non offre soltanto una fotografia dei problemi, ma anche una chiamata all’azione. Davanti ai 71 crolli registrati in un solo anno e ai quasi 80 mila infortuni scolastici, è evidente che siamo di fronte a un fallimento sistemico. Occorrono misure concrete, pianificazione rigorosa, investimenti mirati e trasparenza nell’attuazione dei progetti.

Il diritto all’istruzione non può essere separato dal diritto alla sicurezza, e ogni giorno che passa senza agire rappresenta un rischio non solo per gli studenti, ma per l’intera comunità educativa. Le scuole non devono più essere luoghi di paura, ma presidi di civiltà, crescita e fiducia nel futuro. Serve ora, con urgenza, una svolta.

Patricia Iori