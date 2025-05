Per la 76° volta Torino si stringe attorno alle vittime della strage di Superga: il 4 maggio 1949 il Fiat G.212 con bordo l’intera squadra del Grande Torino, si schiantò contro il muraglione del terrapieno posteriore della basilica di Superga, sulla collina torinese.

Il 4 maggio 1949 il club di rientro da Lisbona, dove aveva disputato un’amichevole contro il Benfica, a bordo dell’aereo Fiat G.212, si schiantò contro il muraglione posteriore della basilica di Superga, a causa di una fitta nebbia e probabilmente di un errore di altitudine. Nell’incidente che segnò la fine del Grande Torino, persero la vita 31 persone: 18 giocatori, 3 tecnici, 3 giornalisti e 3 dirigenti assieme ai 4 membri dell’equipaggio.

L’intero paese, ancora segnato dalla guerra e in cui il calcio è una delle poche fonti di intrattenimento e coinvolgimento emotivo, fu colpito dal lutto: al funerale, tenutosi il 6 maggio a Torino, parteciparono oltre 500.000 persone. Alcune tra queste descrissero l’avvenimento come la morte di una parte della nazione.

La commemorazione

Per il 76° anniversario della strage a Torino si terranno vari eventi commemorativi: dalle 9.00 alle 12.00 sarà aperto il Cortile della memoria, luogo di aggregazione e incontro; successivamente presso il Cimitero Monumentale di Torino avrà luogo la commemorazione ufficiale del Grande Torino con la benedizione dei sepolcri e la deposizione di una corona commemorativa; mentre alle 17.00 sarà celebrata la Messa a suffragio delle vittime presso la Basilica di Superga.

Durante la serata la Mole Antonelliana e i principali ponti sul Po verranno illuminati di granata.

Il grande Torino

Il grande Torino viene ricordata come la squadra leggendaria degli anni ’40 in Italia. Il club granata tra il 1942 e il 1949 dominò il panorama del calcio italiano, dando un contributo fondamentale alla crescita tecnica e tattica del calcio nazionale.

Il Torino, fondato nel 1906, diventa leggenda sotto la presidenza di Ferruccio Novo, imprenditore, dirigente sportivo e calciatore italiano, investendo nel settore giovanile, nell’organizzazione interna, ma soprattutto nel rafforzamento della rosa con giocatori di rilevo internazionale e di talento, come l’uomo simbolo e capitano della squadra Valentino Mazzola, ma anche Ezio Loik, Guglielmo Gabetto, Eusebio Castigliano, Mario Rigamonti, Franco Ossola o Virgilio Maroso, per citarne alcuni.

Nel arco di sette anni il Torino vinse il campionato italiano cinque volte, per quattro stagioni consecutive, tra il 1945 e il 1949. Nella stagione 1942/43 il Toro si aggiudicò anche la seconda Coppa Italia con un record senza precedenti: 5 vittorie su 5 partite contro Anconetana, Atalanta, Milan, Roma e Venezia, 20 reti fatte e 0 subite. Una macchina da gol: nella stagione ’46/47 la squadra segnò ben 125 gol in 38 partite vincendo il campionato con 10 punti di distacco dalla seconda in classifica.

Oltre a dominare nel campionato, la rosa granata ha influenzato in maniera incredibile il gioco della nazionale italiana senza precedenti: il Grande Torino era un tale modello di gioco che nella celebre partita Italia-Ungheria del 11 maggio 1947 di 11 titolari della nazionale 10 arrivano dal club torinese: Ballarin, Maroso, Rigamonti, Grezar, Castigliano, Menti, Mazzola, Ferraris II, Loik, Gabetto.

L’eredità

Il Torino fu proclamato campione d’Italia 1948-49 per decisione della FIGC. Dopo la tra tragedia, le ultime quattro partite della stagione furono disputate dalla squadra giovanile, e allo stesso modo anche le avversarie scesero in campo con le rispettive formazioni Primavera.

Un mito che non si è spento e ancora oggi, ogni 4 maggio, i tifosi e gli appassionati si uniscono sulla collina torinese per dare omaggio alle vittime: un ricordo mantenuto vivo da film, libri, murales, documentari e memoriali. La città si stringe attorno ai campioni caduti ricordando periodicamente l’eredità culturale, tecnica e morale, non solo per i trofei vinti, ma per l’esempio di spirito sportivo e innovazione che, in anni estremamente complessi per il paese, ha incarnato.

A Grugliasco, in provincia di Torino si trova il museo dedicato al Grande Torino.

Azzurra Rachelli