8 settembre 1943: la firma dell’armistizio mette l’Italia tra due fuochi

L’8 settembre 1943 è un dato indelebile nella storia italiana, un momento in cui il paese si trovò in una situazione di estrema confusione e incertezza. La deposizione di Mussolini, l’armistizio di Cassibile e l’occupazione tedesca segnarono un periodo drammatico, dove l’Italia si ritrovò divisa tra forze straniere e una crescente lotta di liberazione.

L’8 settembre 1943 è una data che porta con sé le cicatrici di uno dei momenti più drammatici della storia italiana. Le parole di Beppe Fenoglio, tratte da “Primavera di bellezza” (1959), dipingono vividamente il caos e la confusione che hanno caratterizzato quella giornata cruciale:

“E poi nemmeno l’ordine hanno saputo darci. Di ordini ne è arrivato un fottio, ma uno diverso dall’altro, o contrario. Resistere ai tedeschi – non sparare sui tedeschi – non lasciarsi disarmare dai tedeschi – uccidere i tedeschi – autodisarmarsi – non cedere le armi.”

Queste parole riflettono perfettamente la drammaticità del momento in cui l’Italia, esausta dalla guerra, si ritrovò divisa tra due potenze straniere: gli americani al Sud e i tedeschi al Nord. Mussolini era stato deposto solo poche settimane prima, il 25 luglio 1943, dopo la seduta del Gran Consiglio del Fascismo. In seguito a questo evento, il re Vittorio Emanuele III nominò il maresciallo Pietro Badoglio come capo del governo, mettendo così in moto una serie di eventi che avrebbero cambiato il corso della storia italiana.

Il 3 settembre 1943 fu firmato segretamente l’armistizio di Cassibile tra il generale Castellano, rappresentante italiano, e il generale americano Eisenhower. L’armistizio, noto solo ai vertici, venne reso pubblico cinque giorni dopo. La situazione militare dell’Italia era critica: dopo lo sbarco in Sicilia del 10 luglio, il governo italiano aveva cercato di guadagnare tempo per evitare una resa incondizionata. Tuttavia, la speranza che gli americani avrebbero guidato un attacco contro i tedeschi al posto nostro si rivelò illusoria.

Il proclama di Badoglio, letto alle 19:45 dell’8 settembre, era ambiguo e poco esplicito. Le forze armate italiane furono lasciate nell’incertezza: smettere di combattere contro gli americani e affrontare i tedeschi? La mancanza di chiarezza portò al caos, e i primi a subirne le conseguenze furono i soldati italiani. Nel frattempo, i vertici politici dell’Italia abbandonarono Roma all’alba del 9 settembre, mentre le truppe tedesche avanzavano verso la capitale.

La reazione tedesca fu rapida e brutale, dando il via al Piano Achse. I tedeschi presero il controllo di aeroporti, stazioni ferroviarie e caserme, cogliendo di sorpresa le forze italiane. Gli ordini erano confusi: i militari italiani dovevano essere suddivisi in gruppi, a seconda di chi avesse scelto di continuare a combattere, di chi fosse stato fatto prigioniero di guerra o di chi avesse resistito o si fosse unito ai partigiani.

Per i civili, la situazione non era migliore. Il mercato nero era già una realtà dilagante, ma dopo l’armistizio, la situazione peggiorò a causa delle requisizioni tedesche e del blocco delle forniture di carburante. La popolazione si trovò a dover fare i conti con razionamenti ancora più severi.

La guerra non era finita, ma era diventata una guerra civile. Mussolini proclamò la Repubblica di Salò il 23 settembre 1943, mentre i partigiani iniziarono la lotta di liberazione. Nel caos politico e militare, l’Italia si trovò a fronteggiare un futuro incerto, mentre le fazioni in conflitto lottavano per il controllo del paese.

Nel frattempo, dopo l’8 settembre ci furono 600mila internati. I tedeschi li rastrellarono dall’Italia, dalla Jugoslavia, dalla Grecia, dalla Francia. Stipati sui treni come bestiame.

Dopo l’8 settembre, più di mezzo milione di italiani finì nei campi di concentramento. Li picchiavano, li trattavano come subumani. Li facevano lavorare come schiavi nell’industria pesante. Li riducevano a cercare topi, rane, bucce lasciate dai soldati tedeschi. Morirono a decine di migliaia per il freddo, la malnutrizione, le botte, le esecuzioni. La “I” di italiano sul braccio significava traditore e questo garantiva ai nostri connazionali un trattamento infimo.

L’8 settembre, quando un re vigliacco firmò un armistizio giusto senza però assumersi nessuna responsabilità, fuggendo al Sud per mettersi al riparo e salvarsi la pelle, condannò tanti connazionali che già avevano sofferto per la guerra e la fame. Li condannò alla morte, la schiavitù, l’oppressione.

L’8 settembre ricordiamo chi di loro non ce l’ha fatta. Chi è morto di fame, di freddo, per le botte nei campi di concentramento. E ricordiamo la scelta più giusta che gli italiani presero anni dopo: mandare via a pedate un re codardo che dopo aver dato al Paese vent’anni di dittatura si salvò la pelle a spese di quella di centinaia di migliaia di connazionali.