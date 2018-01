Il ragazzo della via Gluck oggi compie 80 anni. I nostri migliori auguri vanno ad Adriano Celentano

Chi non ha mai canticchiato, fischiettato, mimato almeno una volta nella vita una delle canzoni di Celentano, scagli la prima pietra.

Da azzurro a 24000 baci proseguendo con il ragazzo della via Gluck fino ad una carezza in un pugno, il molleggiato nazionale vanta un lungo percorso costellato da grandi successi.

Nella sua lunghissima carriera che attraversa tutta la storia d’Italia dal secondo dopoguerra, ha venduto circa 200 milioni di dischi in casa e all’estero raggiungendo il primato per la più alta vendita nella storia della musica italiana.

Ha partecipato ben cinque volte al Festival di Sanremo e nel 1970 vinse con “chi non lavora non fa l’amore” cantata in coppia con la moglie Claudia Mori incontrata per la prima volta sul set di un film nel lontano 1963 e con la quale forma ancora oggi una coppia indissolubile. Dal loro matrimonio sono poi nati tre figli.

Ma non si è fermato qui. Oltre a cantare e comporre, ha recitato in circa quaranta film riscuotendo anche in quel campo un ottimo successo. Ha partecipato a vari talk show televisivi come ospite e come protagonista, portando in giro le sue idee, sempre le stesse da una vita.

I suoi one man show hanno sempre dato un ottimo risultato sia sul fronte degli ascolti che su quello delle polemiche, l’ultimo per data, il seguitissimo Rock man show.

NEWS DAL FRONTE

La novità degli ultimi mesi arriva invece da Mediaset che ha annunciato l’uscita di una fiction che ritiene la “serie evento dell’anno” , una serie tv animata realizzata con Milo Manara e ispirata proprio al cantante, programmata per la stagione televisiva 2017/2018

Nell’attesa, non ci resta quindi che augurargli un felice compleanno, omaggiandolo con una delle sue best performance, una delle sue canzoni più belle e più ascoltate: 24000 baci.

Stella Viola