Il 6 agosto 1945 è una data spartiacque: non ha segnato soltanto la fine del conflitto mondiale con la successiva resa giapponese, ma ha aperto a un nuovo modo di regolare i rapporti di forza all’interno del sistema internazionale. L’avvento dell’arma nucleare ha profondamente segnato il modus operandi della politica mondiale e dell’interazione tra i suoi attori, tra credibilità, ambiguità e questioni morali.

Il 6 e 9 agosto 1945 a Hiroshima e Nagasaki

Alle 8:15 del 6 agosto 1945 il bombardiere Enola Gay dell’aviazione militare americana, sorvolando la città di Hiroshima, sganciò la bomba atomica “Little Boy” a 600 metri dal suolo.

Un “Little Boy” da 15.000 tonnellate di TNT aveva bruciato e distrutto qualsiasi cosa nel raggio di pochi chilometri e ucciso istantaneamente decine di migliaia di persone, convinte che quel giorno sarebbe stato come vivere quello precedente. La seconda bomba da 20.000 tonnellate di TNT, denominata “Fat Man”, verrà sganciata sulla città di Nagasaki il 9 agosto 1945.

Il conto umano dell’unico utilizzo storico dell’arma atomica, ad oggi accerta 140.000 morti della città di Hiroshima e più di 70.000 nella città di Nagasaki. Ma una guerra era vinta, il risultato di perdite umane era stato un “effetto collaterale” della volontà di porre fine al secondo conflitto mondiale e i giorni successivi furono segnati da titoli celebrativi del “successo” ottenuto. Il 15 agosto, il Giappone imperiale si arrese.

Le morti accertate e quantificate nei numeri sopra riportati, tuttavia, non sono cancellabili. Seppur non saremo mai in grado di ascoltare le loro storie e i loro ultimi secondi di vita prima dell’evaporazione, delle ombre impresse sui muri ci ricordano della loro esistenza, continuando in qualche modo a vivere e ad essere una testimonianza di quanto accaduto e, soprattutto degli effetti di quei due giorni fatali.

L’eredità a lungo termine di quei pochi secondi

La ricostruzione successiva delle città ha comunque cancellato gran parte delle ombre nucleari rimaste, ma le sole immagini che ancora siamo in grado di osservare, fanno in modo che questa memoria rimanga indelebile.

La vita di molte delle persone coinvolte, tuttavia, non ha conosciuto la sua fine in quel battito di ciglia dell’agosto 1945; la vita di molte persone è stata un calvario durato anni e che ad oggi lascia ancora il segno: le radiazioni hanno lasciato effetti disumani sulla popolazione, una salute compromessa che avrebbe provocato la morte di migliaia nel giro di settimane o mesi.

Gli effetti a lungo termine hanno portato a un rischio elevato di contrazione di tumori e a un successivo ed effettivo aumento di tassi tumorali nelle due città.

Un avvenimento che ha segnato la storia di un Paese che da quel momento in avanti ha sviluppato forti movimenti anti-nucleari, avendo vissuto o avendo ascoltato le testimonianze di chi è riuscito a sopravvivere, i cosiddetti Hibakusha.

Segnata, però, non è solo la storia del Giappone, ma dell’umanità intera: un’invenzione umana ha dimostrato che pochi secondi possono riuscire a cambiare radicalmente le sorti del mondo, riducendo le persone a ombre su muri e aprendo a una questione morale mai affrontata realmente. “Se c’è stato un Giappone, perché non ce ne potrebbero essere due?”.

Tra i fini di coloro promotori di questi movimenti anti-nucleari che si battono per il disarmo, vi è quello di porre una questione etica intorno all’investimento nel settore bellico, con la preoccupazione che ripetere un utilizzo della Bomba, non sia un’ipotesi remota.

80 anni fa il mondo mutava forma

Quell’unico utilizzo dell’arma atomica nel 1945 ha segnato il cambiamento del modo di funzionare del mondo intero: quei giorni hanno inaugurato una nuova configurazione dei rapporti di forza, i quali sarebbero stati regolati da lì in avanti dalla credibilità di un nuovo utilizzo dell’arma nucleare, vedendo sviluppare le prime riflessioni sulla deterrenza.

Se in un primo momento del conflitto bipolare tra Stati Uniti e Unione sovietica la corsa all’arma nucleare era disinibita – dopo la fine del monopolio statunitense nel 1949 -, nel periodo di distensione degli anni Settanta tra le due superpotenze, la deterrenza nucleare ha cominciato a basarsi sulla vulnerabilità e non sull’invulnerabilità: limitazioni a sistemi di difesa e al numero di testate ha plasmato la successiva diplomazia della Guerra fredda.

La caduta del muro di Berlino nel 1989 e la dissoluzione dell’Unione sovietica nel 1991, hanno aperto le danze dell’unipolarismo americano e a una stagione di limitazione degli armamenti nucleari attraverso i trattati di non proliferazione START e New START. Ma i rapporti del sistema internazionale sono influenzati in maniera sostanziale dal possesso o non possesso delle testate nucleari, seppur vorremmo che la storia ci avesse portato in un punto diverso.

Il numero dei Paesi in possesso dell’arma atomica è aumentato negli ultimi decenni, ognuno dei quali ha adottato misure più o meno trasparenti ai fini di monitoraggio da parte di organismi come l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica.

L’arma nucleare, oggi più di prima, in un sistema internazionale significativamente mutato, rappresenta un regolatore di forza: basti ricordare il recente bombardamento statunitense – con assenso israeliano – di siti nucleari iraniani, finalizzato a non permettere che il Paese raggiunga il possesso dell’arma nucleare; le ultime escandescenze tra India e Pakistan, entrambe potenze nucleari; o, ancora, basti pensare al disequilibrio di forza nel conflitto russo-ucraino, nel quale tra i cavalli di battaglia putiniani vi è la minaccia nucleare. E il riarmo continua a suon di “si vis pacem para bellum”.







Tra questione morale e avvenimenti dell’oggi

La discussione intorno all’utilizzo concreto di nuove tecnologie più precise non ha accennato ad eliminare ogni possibilità di riutilizzo dell’arma, quanto più ad aprire alla possibilità di un utilizzo mirato nel caso in cui fosse necessaria una mossa decisiva.

Questo a sottolineare come non vi è alcuna preoccupazione circa l’affrontare una questione morale ed etica che riguardi, di nuovo, la considerazione degli effetti a breve e lungo termine, a mostrare che alla storia, in un mondo cinico come quello contemporaneo, non si voglia guardare. Il punto non è la credibilità o meno di un Paese nelle sue minacce, ma è che queste armi, come tali, esistono. Il warfare cambia ma con esso non cambia la disponibilità dell’essere umano di trasformarsi ovunque esso porti in nome del progresso.

In realtà, i fatti che riguardano la nostra quotidianità ci dimostrano che non è necessaria una seconda Hiroshima o una seconda Nagasaki per essere testimoni di tanta distruzione.

A Gaza, nel 2025, in nemmeno due anni, la quantità di esplosivo sganciato dall’esercito israeliano sulla popolazione palestinese equivale a inquantificabili tonnellate: il grado di distruzione e di morte raggiunte in quel lembo di terra non ci porta troppo lontano nel tempo per poter dire di essere stati testimoni di un altro orrore: in Giappone, a suo tempo, testimoniato da ombre su muri, a Gaza da telefoni, strumenti a nostra portata di mano ogni singolo giorno.

Elisa Del Beato