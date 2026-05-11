A dieci anni dalla legge Cirinnà, quella che nel 2016 appariva come una conquista ancora parziale e oggetto di durissimi scontri politici e culturali, oggi è diventata parte integrante della quotidianità del Paese. Le unioni civili hanno progressivamente smesso di essere percepite come un’eccezione giuridica o una novità simbolica, entrando invece nella dimensione ordinaria della vita sociale italiana.

L’11 maggio 2016 la Camera dei deputati approvò in via definitiva la cosiddetta legge Cirinnà, dal nome della senatrice Monica Cirinnà che ne fu relatrice e principale promotrice. Il testo venne promulgato pochi giorni più tardi, il 20 maggio, per poi entrare ufficialmente in vigore il 5 giugno dello stesso anno. Con quella riforma l’Italia colmava, almeno in parte, un ritardo storico rispetto a numerosi altri Paesi europei che già da tempo avevano introdotto forme di riconoscimento legale per le coppie omosessuali.

Pur non arrivando al matrimonio egualitario, la normativa segnò una svolta decisiva. Per la prima volta lo Stato italiano riconosceva formalmente le coppie dello stesso sesso, attribuendo loro diritti e doveri assimilabili a quelli matrimoniali. Un cambiamento che ebbe un valore non soltanto giuridico, ma anche culturale e simbolico, incidendo profondamente sulla rappresentazione pubblica delle famiglie omogenitoriali e delle relazioni affettive tra persone dello stesso sesso.

Una legge nata tra divisioni e compromessi

Il percorso parlamentare della legge fu lungo e travagliato. Le discussioni politiche si svilupparono in un clima di forte polarizzazione, alimentato dalle pressioni dei movimenti cattolici conservatori e dalle richieste delle associazioni LGBT che chiedevano invece un pieno riconoscimento matrimoniale.

Il testo finale fu il risultato di una mediazione politica complessa. Per ottenere l’approvazione, infatti, vennero eliminate alcune disposizioni considerate centrali da una parte dei sostenitori della riforma. Tra queste spiccava la cosiddetta stepchild adoption, ossia la possibilità per un partner di adottare il figlio biologico o adottivo dell’altro componente della coppia. La rinuncia a quel punto fu decisiva per garantire la tenuta della maggioranza parlamentare, ma lasciò aperta una questione destinata a produrre negli anni successivi numerosi contenziosi giudiziari.

La legge introdusse dunque un istituto autonomo rispetto al matrimonio. Le unioni civili riconobbero alle coppie omosessuali gran parte delle tutele previste per i coniugi: dalla pensione di reversibilità all’assistenza reciproca, dai diritti ereditari alla possibilità di subentrare nei contratti di locazione. Furono inoltre previsti obblighi di assistenza morale e materiale reciproca e la comunione dei beni, salvo diversa scelta delle parti.

Rimasero però esclusi alcuni aspetti fondamentali legati soprattutto alla genitorialità. L’adozione piena non venne prevista e nemmeno il riconoscimento automatico del rapporto genitoriale con i figli del partner. Una lacuna che ancora oggi continua a rappresentare uno dei principali nodi irrisolti del sistema normativo italiano in materia di diritti civili.

Dalla contestazione alla normalità sociale

Se nei mesi precedenti all’approvazione il dibattito pubblico appariva dominato dalle contrapposizioni ideologiche, negli anni successivi il tema delle unioni civili ha progressivamente perso la sua carica di conflitto permanente. La legge è entrata gradualmente nella normalità amministrativa e sociale del Paese.

I numeri mostrano con chiarezza questo processo di consolidamento. Nel solo secondo semestre del 2016, pochi mesi dopo l’entrata in vigore della riforma, furono registrate 2.336 unioni civili. L’anno successivo il dato salì ulteriormente, raggiungendo quota 4.376. Successivamente il fenomeno si è stabilizzato su livelli più contenuti ma costanti, segno di una domanda sociale ormai strutturata.

Secondo i dati richiamati dall’Istat, nel 2024 le unioni civili celebrate in Italia sono state 2.936, con una lieve diminuzione del 2,7% rispetto all’anno precedente. I report statistici mostrano inoltre come queste unioni riguardino ancora prevalentemente coppie maschili. Sommando tutti i dati dal 2016 al 2024 si supera la soglia delle 24mila unioni civili celebrate nel Paese.







Il peso culturale della riforma

L’impatto della legge Cirinnà non può essere misurato esclusivamente attraverso i numeri. La riforma ha infatti contribuito a modificare il linguaggio pubblico, il rapporto delle istituzioni con le coppie omosessuali e, più in generale, la percezione sociale dei diritti civili.

Prima del 2016 molte coppie dello stesso sesso vivevano in una situazione di sostanziale invisibilità giuridica. In caso di malattia, decesso o separazione mancavano strumenti di tutela adeguati. L’assenza di riconoscimento legale produceva effetti concreti sulla vita quotidiana: dall’impossibilità di assistere il partner in ospedale come familiare, fino alle difficoltà legate all’eredità o alle decisioni patrimoniali.

L’introduzione delle unioni civili ha quindi avuto anche una funzione di legittimazione pubblica. Lo Stato ha riconosciuto formalmente relazioni che per lungo tempo erano rimaste escluse dall’ordinamento, contribuendo a rafforzare la visibilità delle persone LGBT nella società italiana.

Negli anni successivi all’approvazione della legge si è registrato anche un cambiamento nel modo in cui media, istituzioni e amministrazioni locali affrontano il tema delle famiglie omosessuali. Celebrazioni pubbliche, registrazioni anagrafiche e procedure amministrative sono diventate progressivamente più ordinarie, riducendo quella dimensione di eccezionalità che aveva accompagnato i primi mesi di applicazione della normativa.

Nonostante il consolidamento delle unioni civili, il dibattito sui diritti delle coppie omosessuali resta tutt’altro che concluso. Le principali criticità riguardano soprattutto il tema della filiazione e della genitorialità.

L’assenza di una disciplina chiara sul riconoscimento dei figli nati all’interno delle coppie omosessuali ha prodotto negli anni una forte frammentazione giurisprudenziale. Molte questioni sono state affrontate dai tribunali, spesso con decisioni differenti a seconda dei casi e delle interpretazioni adottate.

In particolare, il mancato riconoscimento automatico del genitore sociale continua a rappresentare uno dei problemi più rilevanti. In numerose situazioni il partner non biologico deve ricorrere a procedure giudiziarie lunghe e complesse per ottenere il riconoscimento del legame con il minore.

Una trasformazione ormai irreversibile

A dieci anni dall’approvazione della legge Cirinnà, il quadro sociale appare comunque profondamente diverso rispetto al passato. Le unioni civili hanno modificato concretamente la vita di migliaia di persone, offrendo strumenti di tutela prima inesistenti e contribuendo a una più ampia evoluzione culturale del Paese.

La progressiva normalizzazione dell’istituto rappresenta forse il dato più rilevante. Ciò che nel 2016 veniva presentato da alcuni come una frattura radicale dell’ordine sociale si è invece integrato nel tessuto civile italiano senza produrre le tensioni annunciate dai suoi oppositori.

Le celebrazioni delle unioni civili fanno ormai parte dell’attività ordinaria degli uffici comunali; le coppie che vi ricorrono trovano un riconoscimento pubblico e amministrativo che fino a pochi anni fa sembrava irraggiungibile. Anche il dibattito politico, pur ancora acceso su alcuni aspetti, non presenta più i toni drammatici che caratterizzarono il confronto parlamentare del 2016.

La legge Cirinnà resta dunque una riforma incompleta per molti osservatori, soprattutto sul versante della piena uguaglianza matrimoniale e dei diritti legati alla genitorialità. Tuttavia, il suo impatto storico appare ormai indiscutibile. Ha rappresentato il primo vero riconoscimento delle coppie omosessuali nell’ordinamento italiano e ha aperto una trasformazione culturale destinata a lasciare un segno duraturo.

Patricia Iori