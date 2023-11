A Livorno l’Open Day di “L’approdo-Centro Ascolto LGBTQ+

Il 7 novembre alle 16.30 ci sarà l’open day di “L’Approdo – Centro ascolto LGBTQ+” di Livorno. Verrà presentato il Centro, i suoi servizi, le sue attività e la biblioteca tematica LGBTQIA+.

Il 7 novembre dalle 16.30 si terrà l’Open day di “L’Approdo – Centro ascolto LGBTQ+”, una giornata aperta a chiunque sia interessato, dove verrà presentato il centro, le sue attività, i suoi servizi e la biblioteca a tematica LGBTQIA+ e transfemminista. La giornata fa parte dell’area tematica “Diritti” dell’Autunno Pedagogico 2023/2024, a cui parteciperà appunto il Centro “L’Approdo”, a cura del Settore Istruzione e Politiche Giovanili del Comune di Livorno.

Gli eventi dell’Autunno Pedagogico hanno l’obbiettivo di approfondire diverse tematiche come la cura dell’ambiente, l’educazione alla convivenza e al rispetto di tutte e di tutti e al costruire e sviluppare una Pedagogia di comunità.

L’open day di “L’Approdo” vedrà la presenza anche dell’Amministrazione Comunale e dell’UNAR (Ufficio Nazionale Anti-discriminazioni Razziali, presso il Dipartimento Pari Opportunità). Il progetto di questo centro è nato proprio da un bando di finanziamento dell’UNAR e Dipartimento delle Pari Opportunità per l’apertura di Centri ascolto LGBTQ+ antidiscriminazione.

Il centro “L’Approdo”

Il centro “L’Approdo” è nato a maggio 2021, dopo che l’idea progettuale è risultata vincente al bando di finanziamento promosso dall’UNAR e dal Dipartimento delle Pari Opportunità. Il progetto è stato creato e supportato dal Comune di Livorno e da Livorno Rainbow_Coordinamento LGBT+, un tavolo consultivo di associazioni locali e di portata nazionale nella lotta contro l’omobitransfobia.

“L’Approdo” vuole rappresentare uno spazio sicuro, culturale e formativo, composto da una varietà di persone di qualsiasi orientamento sessuale, etnia, età, genere, cultura, religione e classe economica.

Proprio come vuole intendere il nome, questo centro vuole svolgere una funzione di Ascolto e di tutela per tutti coloro che sono state vittime di violenza o discriminazione per il loro orientamento sessuale o per ragioni di identità di genere. E’ infatti uno spazio aperto a tutta la cittadinanza, con la possibilità di incontri personali con specialisti.

Il centro si coordina e integra la propria attività con quella di altre associazioni anti-violenza e discriminazione che lavorano già da anni nel territorio livornese. Con l’obbiettivo di creare una rete con le altre strutture di accoglienza e di ascolto LGBTQ+ presenti sul territorio regionale e nazionale.

L’Open day di “L’Approdo – Centro Ascolto LGBTQ+” ha l’obbiettivo di farsi conoscere il più possibile da studenti, insegnanti, famiglie ed educatori per aumentare la consapevolezza riguardante questo tema, ancora fonte di grandi discriminazioni, e la conoscenza di centri a cui riferirsi in caso di violenze o discriminazioni, ma anche semplicemente per non sentirsi soli.

Luisa Campazzo