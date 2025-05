Il mercato del lavoro italiano registra segnali contrastanti nel mese di marzo, secondo quanto comunicato dall’Istat attraverso la diffusione dei dati provvisori. Il quadro generale mostra che a marzo la disoccupazione sale al 6,0%, in aumento di 0,1 punti percentuali rispetto a febbraio. Ancora più marcato è il dato relativo alla disoccupazione giovanile, che tocca il 19,0%, con un incremento di 1,6 punti percentuali in un solo mese. Le statistiche rivelano dinamiche diverse tra le categorie demografiche, con gli uomini e le persone con meno di 50 anni che rappresentano la fascia più colpita dall’aumento del numero di individui in cerca di occupazione.

Dinamiche trimestrali: crescita dell’occupazione ma anche segnali di fragilità

Nonostante i segnali meno incoraggianti a marzo, il primo trimestre del 2025 mostra una tendenza complessivamente positiva in termini di occupazione. Rispetto all’ultimo trimestre del 2024, si contano 224mila occupati in più, pari a un incremento dello 0,9%. Questa crescita si accompagna, tuttavia, anche a un leggero aumento del numero delle persone in cerca di lavoro (+0,5%, pari a +7mila unità), il che suggerisce una dinamica complessa nel mercato occupazionale, in cui aumentano tanto gli impiegati quanto coloro che, pur non trovando ancora impiego, decidono di attivarsi nella ricerca.

Una notizia positiva è rappresentata dalla riduzione degli inattivi – ovvero coloro che non lavorano né cercano un impiego – che calano del 1,7% su base trimestrale, pari a 217mila persone in meno. Questo dato segnala una maggiore partecipazione attiva alla vita lavorativa, interpretabile come un miglioramento nella fiducia nei confronti del mercato del lavoro, sebbene non tutti coloro che escono dall’inattività riescano a ottenere subito un impiego.

Il ruolo delle dinamiche demografiche: uomini e under 50 guidano la crescita dei disoccupati

L’aumento di 32mila unità tra coloro che risultano in cerca di lavoro a marzo (+2,1% su base mensile) è da attribuire interamente a due specifici segmenti della popolazione: gli uomini e le persone con meno di 50 anni. Questo aspetto genera interrogativi rilevanti sulle condizioni specifiche che colpiscono queste categorie. Da un lato, il mercato del lavoro potrebbe risultare meno dinamico nei settori a prevalenza maschile o che impiegano maggiormente lavoratori under 50; dall’altro, si potrebbe trattare di un fenomeno temporaneo, legato a ristrutturazioni aziendali, scadenze contrattuali o cambi stagionali nell’occupazione.

Le donne, in questo contesto, sembrano aver mantenuto livelli di disoccupazione più stabili rispetto al mese precedente, indicando una tenuta – almeno temporanea – della loro posizione nel mondo del lavoro. Tuttavia, resta da verificare se questo dato sia frutto di un aumento della stabilità occupazionale o piuttosto di una minore propensione, rispetto agli uomini, a intraprendere la ricerca di un nuovo impiego in un contesto economico ancora incerto.

Tasso di disoccupazione: variazioni contenute ma segnali da non sottovalutare

Il tasso di disoccupazione nazionale che passa dal 5,9% di febbraio al 6,0% di marzo rappresenta, a prima vista, un incremento contenuto. Tuttavia, anche variazioni di pochi decimali possono risultare significative in termini assoluti, specialmente se inserite in un contesto in cui la popolazione attiva mostra segni di movimento, come mostrato dal calo degli inattivi e dall’aumento degli occupati su base trimestrale.

Molto più evidente è la variazione della disoccupazione giovanile: il salto dal 17,4% al 19,0% nel giro di un solo mese rappresenta un campanello d’allarme. I giovani restano tra i più esposti alle turbolenze del mercato del lavoro, spesso impiegati con contratti temporanei, meno protetti o più facilmente soggetti a ristrutturazioni. La loro capacità di accedere a impieghi stabili resta una delle sfide principali per il Paese, con effetti diretti anche sulle dinamiche demografiche e sui consumi interni.







Inattivi in calo: un segnale positivo da interpretare con cautela

Il calo degli inattivi registrato nel primo trimestre (-1,7%, pari a 217mila persone in meno) è uno degli elementi più incoraggianti dei dati Istat. Uscire dallo status di inattività implica, in molti casi, la decisione di entrare o rientrare nel mercato del lavoro, un segnale che può essere letto come un aumento della fiducia verso le opportunità occupazionali disponibili. Tuttavia, è importante distinguere tra una riduzione dovuta alla maggiore partecipazione e una causata da fattori strutturali, come modifiche normative o incentivi temporanei che spingono artificialmente le persone verso la ricerca di lavoro.

È anche possibile che l’uscita dall’inattività non corrisponda immediatamente a un incremento dell’occupazione, bensì si traduca in una transizione verso lo status di disoccupati in attesa di impiego. In questo caso, l’aumento delle persone in cerca di lavoro riscontrato a marzo potrebbe in parte derivare proprio da questo fenomeno.

Le tendenze emerse nei primi mesi del 2025 delineano un quadro che, sebbene non drammatico, richiede attenzione e politiche mirate. L’aumento della partecipazione al mercato del lavoro – indicato dalla crescita degli occupati e dalla diminuzione degli inattivi – rappresenta un segnale positivo che va consolidato. Tuttavia, la crescita dei disoccupati, specialmente tra i giovani e gli uomini under 50, impone riflessioni sulle politiche attive per il lavoro, sull’orientamento scolastico e formativo, e sul sostegno all’inserimento lavorativo nelle fasce più vulnerabili.

Patricia Iori