A Peculiar Paradise: fotografie della Florida

Dal dramma elettorale alle strane notizie , la Florida è stata a lungo uno dei più intriganti dei 50 stati degli U.S.. E’ stata la fonte di una ricca varietà di storie che risalgono nel corso degli anni. Il nuovo libro del fotografo Nathan Benn, “A Peculiar Paradise: Florida Photographs” (Powerhouse, 2018), riunisce le immagini che ha fotografato come fotografo del National Geographic.

La Florida raggiunse il suo picco di notorietà con il problema bambini tra i 50 stati nel novembre 1981. Quando la rivista Time pubblicò una copertina dal titolo ‘South Florida: Paradise Lost , “citando crimine, droga e rifugiati. Al tempo gli affascinanti cow-boy della cocaina erano in tv in “Miami Vice” e al cinema in “Scarface”. Dal mio punto di vista, con egoistiche aspirazioni a produrre un serio foto-giornalismo, per Nathan Benn la situazione era eccellente.

Sebbene alcune regioni riposassero come gli alligatori dello stato, serie e soddisfatte, altre divennero un focolaio per il commercio di narcotici. Oltretutto una crescente immigrazione dai Caraibi e dal Sud America. Insomma, era un’epoca in cui l’unica vera costante della Florida era il cambiamento. E Benn, nelle sue fotografie, ci mostra uno stato vibrante e meravigliosamente eccentrico in un periodo di sfarzosa prosperità.









Questa crescente diversità culturale (la popolazione caucasica di lingua inglese di Miami era in caduta libera, dall’84% nel 1950 a solo il 12% entro il 1990), e l’innata peculiarità dello stato è colta qui con il senso acuto di un antropologo e l’occhio di un locale.

A Peculir Paradise

Il libro è una ricca fonte di quel genere di cose che rendono lo stato un luogo così interessante con uno sguardo indietro su uno dei periodi più fertili della sua storia, gli anni ’80. Il fotografo racconta questo periodo di grande impatto attraverso immagini rivelatrici che mostrano la vita in Florida all’alba degli anni ’80. Periodo in cui la Florida del Sud divenne famosa come la porta per i narcotici e un centro per l’immigrazione caraibica e sudamericana.

Le immagini, opportunamente, a volte si sentono urgenti, a volte senza fretta. La tavolozza di colori distintivi del film Kodachrome sembra fatta su misura per il suo scopo qui, esposta a pieno effetto con composizione espressiva e consistenza sontuosa. Le immagini vibranti e idiosincratiche di Benn riflettono l’affascinante, a volte pericoloso, caos della Florida in quel periodo, un luogo che è venuto a incarnare sia la quintessenza americana suburbana e la profondità del melting pot, sia la fonte del desiderio nostalgico di Benn.

Fotografie e narrativa sono organizzate in segmenti che coprono manifestazioni di estrema ricchezza, Little Havana, immigrazione illegale dei Caraibi, cittadini anziani, flora e fauna eccentriche, vita notturna alta e bassa, la 5th Street Gym di Dundee e la guerra mortale dei narcotici.

Dai razzi incombenti a Cape Canaveral, alle gare di magliette bagnate durante le vacanze di primavera, le fotografie di Benn ritraggono in colori vivaci i sogni e la dissolutezza del Sunshine State. Le selezioni delle fotografie della Florida sono visibili fino al 14 aprile al Museo HistoryMiami di Miami

Nathan Benn

Benn nato e cresciuto a Miami, in Florida. Subito dopo la laurea presso l’Università di Miami nel 1972 è diventato fotografo per la National Geographic Society, dove è rimasto per vent’anni. Trecento delle sue fotografie sono state pubblicate sulla rivista National Geographic e altre centinaia in numerosi libri.









È stato direttore di Magnum Photos, Inc. dal 2000 al 2002. Nel 2013, PowerHouse Books ha pubblicato la sua premiata monografia Kodachrome Memory: American Pictures 1972-1990 . Vive a Santa Fe, nel New Mexico, e a Brooklyn, New York con sua moglie, una fotografa d’arte, e un figlio adolescente.

Rivela nel suo commento in prima persona le circostanze che hanno accompagnato lo sviluppo della sua carriera e lo sguardo di un insider al lavoro per il National Geographic Magazine durante un periodo del conflitto di gestione interna di quella pubblicazione.

A Peculiar Paradise offre un volume divertente e soggettivo che riflette l’affetto di Benn per la sua città natale e celebra la reinvenzione economica e sociale della Florida che ha eliminato la maggior parte di ciò che era familiare alla sua fanciullezza.

Felicia Bruscino