A Roma arriva “il fidanzato in affitto” per le turiste single

Le turiste solitarie in giro per Roma non avranno più nulla da temere. Grazie all’innovativa creazione di Roma Experience, le donne single avranno a disposizione un “fidanzato in affitto”.

Insta Boyfriend Rome Private Tour

È questo il nome dell’ultima trovata della società che si occupa di business turistico nella Capitale dal 2009. Il tutto parte con una visita ai monumenti della città Eterna, a cui si può aggiungere il Boyfriend. Una figura che non ricopre solo il ruolo di “accompagnatore”, bensì è anche un fotografo professionista. Dunque tra i suoi compiti c’è quello di immortalare le fasi salienti della vacanza.

Vantaggi per le turiste

Le donne che usufruiscono del suddetto programma, possono solo trarne vantaggio. Infatti il “ragazzo a noleggio” è sempre e comunque a disposizione, sia per quanto concerne i giri da effettuare e soprattutto per quel che riguarda le fotografie. Trattandosi di un esperto del settore, non ha né problemi né fastidio nell’effettuare qualche scatto in più. Un aspetto di non poco conto, per chi ha come obiettivo quello di postare su Instagram le migliori immagini del proprio soggiorno romano. Il tutto può essere ulteriormente incrementato con dei selfie, importanti per far notare ai propri followers di godere di un’ottima compagnia.

Prezzi del tour e dell’Insta Boyfriend

Naturalmente questi servizi hanno dei costi abbastanza ingenti. Il tour privato, che comprende delle tappe in tutte le zone più importanti del centro storico di Roma (Colosseo, Fontana di Trevi, San Pietro e tanti altre) ha un prezzo di 750 euro. L’aggiunta del “finto fidanzato” comporta una maggiorazione di 350 euro.

Dunque non rimane che provare. Roma è ormai da tempo una metropoli aperta ad ogni genere di soluzione e questa è bizzarra e al contempo decisamente curiosa. D’altronde in un periodo di crisi profonda come questa, bisogna necessariamente inventarsi qualcosa per poter ottenere dei guadagni soddisfacenti.

Antonio Pilato