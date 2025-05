Abi Daré ha conquistato uno dei riconoscimenti letterari più significativi dell’anno: il primo Climate Fiction Prize, assegnato a Londra, grazie al suo romanzo And So I Roar. Questo nuovo lavoro si presenta come la continuazione ideale del suo acclamato debutto The Girl with the Louding Voice, e affronta con lucidità e sensibilità le implicazioni sociali del cambiamento climatico. Il premio, dal valore di 10.000 sterline, è stato pensato per valorizzare opere che riescano a coniugare il racconto umano con le grandi sfide ambientali del nostro tempo.

La protagonista, Adunni, torna al centro della scena: una ragazza determinata, cresciuta in un contesto rurale nigeriano segnato da povertà, disuguaglianze e profonde ingiustizie. Sebbene la scrittrice non avesse inizialmente previsto di affrontare direttamente il tema della crisi climatica, nel corso della scrittura ha riconosciuto quanto questa realtà permei ogni aspetto della vita in molte zone dell’Africa.

L’inquinamento, la scarsità d’acqua, le colture in crisi e i disastri ambientali si intrecciano con le vite quotidiane, in particolare quelle delle donne e dei bambini. E proprio su questo intreccio – tra ambiente, genere e sopravvivenza – si fonda la forza del romanzo.







Il messaggio universale di Abi Daré

Il valore dell’opera non sta solo nella trama, ma soprattutto nella sua capacità di raccontare, con autenticità e coraggio, un’esperienza raramente rappresentata nella narrativa occidentale. Le storie ambientate in Africa che riescono ad attirare l’attenzione internazionale sono ancora poche, e questo premio segna un momento importante di apertura.

La narrativa climatica, infatti, è spesso dominata da prospettive del nord globale, mentre in molte aree del sud del mondo – che hanno contribuito minimamente alle emissioni globali – si sperimentano gli effetti più drammatici della crisi. Daré ha saputo dare voce a queste realtà, mostrando che i numeri non bastano: servono storie per toccare davvero la coscienza collettiva.

La letteratura come attivismo

Il lavoro della scrittrice non si ferma alla letteratura. Nata a Lagos e residente nel Regno Unito, ha fondato nel 2023 la Louding Voice Foundation, con l’obiettivo di sostenere l’istruzione di ragazze e donne in Nigeria. Questo impegno testimonia come la scrittura possa essere non solo strumento artistico, ma anche mezzo concreto di cambiamento sociale. Durante la cerimonia di premiazione, Daré ha affermato che il riconoscimento ricevuto non è solo un traguardo personale, ma anche un messaggio forte per tutti gli autori provenienti da contesti emarginati: non è necessario adattare le proprie storie agli schemi dominanti per essere ascoltati.

Il premio è stato conferito da una giuria di grande prestigio, composta da personalità di spicco nel panorama culturale e ambientale. Tra i membri più noti della giuria figurano l’autrice e attivista Tori Tsui, impegnata da anni nella difesa dei diritti umani e delle cause ambientali, e Andy Fryers, direttore della sostenibilità dell’Hay Festival, noto per il suo impegno nella promozione di un futuro più ecologico e responsabile.

Alla finale del concorso, oltre al libro And So I Roar, erano stati selezionati anche altri titoli di autori di grande rilievo, come Téa Obreht e Samantha Harvey, la cui partecipazione ha ulteriormente sottolineato l’alta qualità della competizione. Nonostante la presenza di questi nomi di spicco, è stata la voce potente e autentica di Daré a conquistare tutti i giurati, grazie a un romanzo che non solo intrattiene e coinvolge il lettore, ma lo scuote profondamente, spingendolo a riflettere sul futuro che stiamo cercando di costruire.

Si tratta di un’opera che si fa notare per la straordinaria capacità di affrontare tematiche complesse e di grande rilevanza sociale con una rara sensibilità, riuscendo allo stesso tempo a trasmettere una forza emotiva che tocca il lettore. La narrazione, pur trattando argomenti delicati e di difficile interpretazione, riesce a mantenere un equilibrio tra profondità intellettuale e impatto emotivo e coinvolge chi legge in un percorso che stimola riflessioni personali e collettive.

Questa combinazione di qualità, unita alla capacità di dar voce a questioni urgenti con una scrittura autentica e potente, rende la vittoria di Daré non solo una scelta giusta, ma assolutamente meritevole. Il suo romanzo, infatti, non si limita a intrattenere, ma spinge chi lo legge a interrogarsi sul presente e sul futuro, rendendo questa conquista letteraria ancora più pertinente nel contesto culturale e sociale attuale.

Elena Caccioppoli