Il ministro dei Beni Culturali spiega che”Andavano bene come lancio pubblicitario. Lascerò maggiore libertà ai direttori”.

Il ministro dei Beni Culturali, Alberto Bonisoli, durante la visita alla Biblioteca Nazionale di Napoli, ha dichiarato che:

Dopo l’estate elimineremo le prime domeniche del mese gratuite nei musei. Le domeniche gratis ha spiegato andavano bene come lancio pubblicitario, ma se continuiamo così, a mio avviso andiamo in una direzione che non piace a nessuno. Per l’estate non cambia nulla, ma poi le cose cambieranno. La gestione, nella sua visione, passerà ai direttori dei singoli musei: Lascerò maggiore libertà ai direttori, se vogliono mettere una domenica gratuita non c’è niente di male, ma quando obbligo a farla non va bene.

Bonisoli prosegue spiegando che, per esempio, una località turistica come Pompei può garantire l’ ingresso gratuito in periodi di bassa stagione quando l’afflusso turistico è minore, ma rappresenta un problema nel momento in cui il sito archeologico, per ordine del ministero, è obbligato a consentire l’ingresso gratis la prima domenica d’agosto, con numerosi turisti stranieri che reputano gli italiani pazzi poiché li fanno entrare gratis. Bonisoli aggiunge anche che:

se uno pensa di pagare una cosa e improvvisamente diventa gratis sembra un po’ una fregatura: portare avanti questo progetto ben oltre il periodo per cui era stato pensato non va bene.

Il ministro aveva già precedentemente annunciato in Parlamento la possibilità di abolire le prime domeniche del mese gratuite.

Questa volta, ha espresso le sue intenzioni in maniera più esplicita e con maggiori argomentazioni sui motivi di bocciatura di un progetto che ha rappresentato uno dei più riusciti del suo predecessore, Dario Franceschini.

Progetto che ha riscosso un notevole successo con un incremento di visitatori in molti meravigliosi luoghi artistici del BelPaese. Nell’elenco dei 480 musei statali coinvolti sono presenti: Pinacoteca di Brera e il Cenacolo vinciano, il parco archeologico del Colosseo, le terme di Caracalla, Ostia antica, gli Uffizi a Firenze e Pompei, solo per citarne alcuni.









La replica di Franceschini non ha tardato ad arrivare. In un post pubblicato su Facebook l’ex ministro della cultura ha scritto:

In questi mesi ho scelto di non parlare del ministero che ho guidato per 4 anni e di non commentare le scelte e i programmi del mio successore. Ma questa volta non posso tacere perché le domeniche gratuite non sono una cosa che riguarda me un fatto culturale e sociale che ha coinvolto circa 10 milioni di persone dall’estate del 2014 ad oggi, centinaia di migliaia da Sud a Nord ogni volta, gran parte delle quali è andata in un museo per la prima volta nella vita portandoci i figli o i nipoti. Perché smettere, ministro Bonisoli? Ci ripensi. Le cose giuste e che funzionano non hanno colore politico. Non faccia pagare un desiderio di discontinuità politica alla cultura e agli italiani.

Anche altri esponenti del Pd hanno criticato la proposta di Bonisoli.

Maurizio Martina, segretario del Pd, ha dichiarato:

Solo nel 2017 più di 3,5 milioni di persone hanno potuto visitare gratis il nostro patrimonio artistico e culturale. Vogliono le bellezze d’Italia solo per pochi e non come bene pubblico. È già pronto lo slogan: meno cultura per tutti.

Anche l’ex premier Matteo Renzi ha espresso il suo disaccordo:

Hanno azionato la ruspa contro la cultura. E per prendere le distanze dal governo dei mille giorni, fanno un dispetto agli italiani, non a noi. E ti dicono: si va avanti anche senza le domeniche al museo. Vero, ma si va avanti un po’ più poveri dentro.

I parlamentari M5s delle commissioni Cultura di Camera e Senato sostengono, invece, la proposta:

Il superamento dell’iniziativa, annunciato dal ministro Bonisoli già in sede di audizione in commissione, significa farsi carico delle criticità e individuare soluzioni più efficaci e razionali concordate insieme ai direttori delle strutture. Il metodo dell’ascolto e della partecipazione viene confermato, dunque strumentali e sterili appaiono le polemiche seguite all’annuncio.

