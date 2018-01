Oggi Silvio Berlusconi, candidato alle elezioni, previste per il 4 marzo 2018, a capo di Forza Nuova, insieme a Matteo Salvini e Giorgia Meloni, ha dichiarato di voler superare il Jobs Act.

“Se il centrodestra tornerà al governo abolirà il Jobs Act”, questo è quanto dichiarato. Parole che mettono in evidenza la volontà dell’ex premier di modificare la disciplina legata ai licenziamenti contenuta nel decreto legislativo 23. Per una serie di ragioni tecniche significherebbe ripristinare la legge Fornero. Così, se da una parte Silvio Berlusconi ha dichiarato di volerla abolire, per lo meno per quanto concerne le pensioni, dall’altra la reintroduce, in merito alla disciplina del lavoro. Infatti la legge Fornero aveva già attenuato l’articolo 18 con l’introduzione del licenziamento individuale per motivi economici oggettivi e un indennizzo fino a 24 mesi.









Cos’è il Jobs Act?

Il Jobs Act è una riforma del lavoro voluta, nel 2014, da Matteo Renzi. Pensata come “il nuovo codice del lavoro”, una semplificazione radicale della normativa. In sintesi e nel più semplice dei termini con il Jobs Act sono state abolite le collaborazioni a progetto e mantenute in vita le collaborazioni coordinate e continuative. Una sorta di “rimescolamento” delle carte che oggettivamente non solo non ha risolto il problema della precarietà, ma ha contribuito a mantenerlo.

Un’idea che non ha trovato consensi

Il giuslavorista e parlamentare del gruppo Misto Giuliano Cazzola ha dichiarato di essere sconvolto dalle dichiarazioni di Berlusconi. Ha definito quanto dallo stesso voluto “un oltraggio alla memoria di Marco Biagi. Un passo indietro clamoroso. Un annuncio da campagna elettorale senza senso”. Sottolinea fra l’altro che l’attuale disciplina dei contratti a termine è precedente al Jobs Act, risale al decreto Poletti.

E’ opinione di Marco Leonardi, consulente di Palazzo Chigi, che superare il Jobs Act comporta una mancata certezza sui costi del licenziamento. Ha definito la mossa dell’ex premier come: “un attacco pesantissimo alle imprese. Una figuraccia inaudita per l’Italia, di cui si certifica la mancata credibilità a livello internazionale se ogni due anni si cambiano le leggi”. Come se fosse solo questo a rovinare la reputazione dell’Italia, ammesso che goda ancora di credibilità.









La verità è che, prima del famoso 4 marzo, bisognerebbe fare un po’ di chiarezza. Bisogna ricordare che votare è un diritto tanto quanto è un dovere. Astenersi e poi lamentarsi non salverà l’Italia.

Inoltre, prima di ascoltare le belle parole che i nostri rappresentanti pronunciano, bisognerebbe guardare i fatti. La politica, oggi, purtroppo, non è altro che un “passarsi la palla”. Nessuno è veramente pronto a fare gli interessi del popolo, i nostri interessi. Il triste obiettivo, di tutte le campagne elettorali, è far in modo che i cittadini legittimino il più bravo tra gli oratori a fare ciò che conviene a chi è seduto in poltrona.

Prendete, prendiamo coscienza del grande potere che ha un popolo sovrano. Impariamo a fare l’interesse dell’altro e non a votare chi in cambio ci ha promesso questo piuttosto che quello. Se l’Italia è allo sbando la colpa è dei cittadini, ormai abituati ad essere parte passiva della politica piuttosto che protagonisti in prima linea.

Jessica Di Vita