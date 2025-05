La Conferenza Episcopale Italiana (CEI) ha pubblicato il suo terzo report sui presunti abusi sessuali commessi dal clero e da altre figure ecclesiastiche nel biennio 2023-2024. Il documento, redatto con l’obiettivo di fare luce su un fenomeno doloroso, fornisce una fotografia aggiornata e approfondita della situazione, mettendo in evidenza dati, contesti e modalità dei presunti episodi di violenza.

Il report rappresenta un passaggio fondamentale all’interno di un percorso iniziato nel 2019, quando la CEI decise di avviare una raccolta sistematica e annuale di dati per documentare, comprendere e contrastare gli abusi sessuali all’interno delle strutture ecclesiastiche italiane. L’iniziativa si inserisce nel più ampio sforzo della Chiesa cattolica per affrontare in modo diretto e senza reticenze le ombre che, da decenni, gravano sulla propria credibilità morale e istituzionale.

Il profilo delle presunte vittime

Secondo quanto emerge dal documento, nel periodo tra il 2023 e il 2024 sono state registrate 115 presunte vittime di abusi sessuali, un numero che – seppur contenuto rispetto ad alcune drammatiche statistiche del passato – rimane allarmante e meritevole della massima attenzione. Di queste, 64 sono di sesso maschile e 51 di sesso femminile, dati che confermano come il fenomeno non sia limitato a un solo genere, ma coinvolga minori in modo trasversale.

Particolarmente significativa è la distribuzione anagrafica: la fascia d’età maggiormente colpita risulta essere quella tra i 10 e i 14 anni, che rappresenta il 31,3% del totale delle presunte vittime. Una statistica che conferma la particolare vulnerabilità dei preadolescenti in contesti in cui dovrebbero, invece, sentirsi al sicuro.

Dove avvengono gli abusi

Dei 69 casi di presunte violenze sessuali riportati nel biennio, ben 27 sono avvenuti all’interno di parrocchie. Questo dettaglio è particolarmente rilevante, poiché pone l’attenzione su spazi considerati tradizionalmente luoghi di accoglienza, educazione e crescita spirituale. Le parrocchie, infatti, non sono soltanto centri religiosi, ma anche fulcri di attività sociali, educative e ricreative per bambini e adolescenti.

Altri episodi si sono verificati in contesti associativi legati alla Chiesa, centri di formazione e ambienti scolastici gestiti da ordini religiosi. In tali ambienti, il rapporto di fiducia tra educatori e giovani viene talvolta distorto e tradito, generando non solo gravi traumi individuali, ma anche una profonda crisi della fiducia collettiva.

Chi sono i responsabili

Il numero dei presunti autori di abusi sessuali nel periodo analizzato è pari a 67. La maggior parte di essi è costituita da chierici, ovvero sacerdoti e religiosi con incarichi pastorali. Una minoranza è rappresentata da laici impegnati in attività ecclesiali, educatori e volontari. Il dato suggerisce la necessità di rafforzare ulteriormente i meccanismi di selezione, formazione e controllo all’interno della comunità ecclesiastica, ma anche di sviluppare sistemi di monitoraggio e segnalazione efficaci, affinché eventuali comportamenti scorretti possano essere individuati e fermati tempestivamente.

Il significato del report nel contesto attuale

Il terzo report CEI non si limita a fornire dati numerici. Esso si presenta come uno strumento di responsabilizzazione e autoanalisi per l’intera istituzione ecclesiastica. Il documento vuole essere un passo concreto nella direzione di una Chiesa che, pur consapevole delle proprie colpe storiche, non si sottrae al dovere della verità e della giustizia. In quest’ottica, il report viene accompagnato da una serie di raccomandazioni operative, rivolte alle diocesi, alle parrocchie e alle associazioni ecclesiali, affinché possano rafforzare le misure di prevenzione, vigilanza e formazione.

Tra le iniziative proposte vi sono la creazione di centri di ascolto per le vittime, l’istituzione di referenti diocesani per la tutela dei minori, e l’obbligo di formazione specifica per tutti coloro che operano in ambito educativo e pastorale.

La lotta agli abusi sessuali non può essere considerata conclusa con la pubblicazione di un report. Essa richiede uno sforzo continuo, multilivello e intergenerazionale.

Patricia Iori