Donne vittime di abusi sul lavoro nelle fabbriche asiatiche di H&M e Gap

H&M, ovvero quel luogo di perdizione in cui una volta entrati non se ne può uscire a mani vuote. File e file di vestiti, scarpe e accessori di ogni colore e stampa che a momenti sembra ti stiano chiedendo di essere provati, comprati e indossati. Ma vi siete mai chiesti quali mani li abbiano fabbricati? Sapete chi e quanti hanno impiegato il loro tempo e le loro forze per poter tagliare, tingere, cucire e rifinire migliaia di pezzi di stoffa? Chi o cosa si nasconde dietro quei ‘deliziosi’ abiti a poco prezzo? A svelarlo sono state alcune recenti indagini e i risultati sono tutt’altro che ‘allegri e colorati’.

Da quando si è diffuso il sistema del fast fashion, non esistono più le fashion week semestrali, ogni settimana vengono scaricate nei magazzini dei punti vendita di H&M, Zara, Gap, Bershka e affini tonnellate di vestiti, scarpe e accessori nuovi, per stare al passo con i trend della moda che cambiano a velocità sempre più rapide. Ma la cadenza settimanale non è roba da poco e per mantenere simili ritmi di distribuzione, c’è chi deve rispettare ritmi di produzione altrettanto incessanti ed estenuanti. Chi sono queste ‘api laboriose’? Migliaia di donne che lavorano nelle fabbriche asiatiche di queste grandi catene di abbigliamento. Fabbriche localizzate per la maggior parte in India, Indonesia, Cambogia, Bangladesh e Sri Lanka. Fabbriche in cui avvengono decine di abusi sul lavoro. A rendere noto questi scenari lavorativi a dir poco raccapriccianti sono stati due diversi rapporti pubblicati la scorsa settimana dalla Global Labour Justice. A finire nell’occhio del ciclone sono state in particolare H&M e Gap. A muovere le accuse contro di loro sono state centinaia di donne, in tutto sono 550 le operaie tessili intervistate in ben 53 fabbriche asiatiche, durante il periodo Gennaio-Maggio 2018. Le testimonianze raccolte riportano episodi agghiaccianti, che vanno al di là di ogni immaginazione. Ma perché in queste fabbriche lavorano soprattutto operarie e non operai? Ufficialmente, perché le donne sono considerate più delicate e abili nel maneggiare stoffe e capi d’abbigliamento, dunque hanno più cura e attenzione rispetto agli uomini. In realtà, perché le donne sono più facilmente manipolabili, ricattabili e più facili da sottomettere, proprio perché in quanto donne sono ritenute più deboli. Alla faccia delle discriminazioni sessuali e dei diritti umani, prima ancora che lavorativi.









Vi sono uomini impegnati in queste fabbriche tessili, ma i ruoli a loro spettanti sono quasi sempre quelli di supervisori e di ‘guardiani’ nei confronti delle operaie. Sono gli uomini a controllare la filiera di produzione dei vestiti cuciti dalle donne e, se queste non rispettano i ritmi e le quantità minime di capi da preparare per ogni giornata, sono gli uomini a ‘punirle’ per la loro scarsa produttività. La parola d’ordine dei colossi della moda è fatturare, per fatturare devi vendere e per vendere devi produrre. Costi quel che costi, anche se il costo da pagare è quello delle vite umane. Le scadenze sono uno spettro che rincorre i piani alti delle aziende, non possono farsi scappare l’opportunità di incassare denaro, altrimenti andrebbero in perdita; per questo fanno pressioni su chi si occupa della produzione che a sua volta fa pressioni sulle operaie. Donne vittime di abusi sul lavoro: minacce, insulti, percosse, ricatti, ritorsioni, molestie e violenze fisiche. Salari bassissimi, al di sotto di qualsiasi soglia minima sindacale; turni sfiancanti che vanno al di là degli orari lavorativi considerati legali; contratti lavorativi privi di garanzie e diritti; luoghi di lavoro che non rispettano alcuna norma di sicurezza. Un inferno, una vera e propria riduzione in schiavitù al servizio della moda finora rimasta nella penombra, ma grazie ai rapporti stilati dalla Global Labour Justice, ora nessuno potrà continuare ad affermare di non esserne a conoscenza.









Ma non è semplice, perché le fabbriche da controllare sono centinaia, solo H&M ne conta 235 in India. Il mese scorso, in una di queste fabbriche situata a Bangalore, una donna è stata afferrata dai capelli e insultata, le hanno dato della ‘puttana’ e le hanno detto che le persone della sua casta dovrebbero essere tenute dove si tengono le ciabatte. Un’altra lavoratrice ha raccontato di essere stata picchiata quando non ha raggiunto la quota di capi stabilita: il supervisore l’ha spinta giù dalla sedia di fronte alla macchina da cucire e, dopo averla gettata a terra, l’ha presa a calci. E se le ragazze provano a ribellarsi quando qualche addetto alle macchine allunga le mani per molestarle, questi per ripicca danno loro delle macchine da cucire malfunzionanti e non si prendono la briga di ripararle. Le giovani operaie sono così rallentate nel loro lavoro e non riescono a raggiungere e mantenere i ritmi di produzione, venendo riprese dai supervisori. Insomma, un circolo vizioso di maltrattamenti. In altre fabbriche, alcune operaie vengono chiamate ‘stupide’ per la loro lentezza nello svolgere il loro lavoro; ma i loro superiori si guardano bene dal picchiarle direttamente. Sfilano le sedie su cui si trovano in modo da farle cadere, ma stanno attenti a non toccarle in modo da non lasciare segni sui loro corpi che possano essere utilizzati come prove.









Tola Moeun, direttrice del’ONG Central Cambodia ha dichiarato che molti casi di maltrattamenti sul posto di lavoro non venivano denunciati dalle vittime per paura di ritorsioni. La federazione di sindacati dei lavoratori stranieri chiede a gran voce che H&M e Gap indaghino su questi abusi e prendano provvedimenti. Da parte loro, le aziende si dicono “molto dispiaciute per le verità emerse dal rapporto”. Inoltre affermano che le molestie e gli abusi sul lavoro sono contrari a qualsiasi politica ed etica lavorativa da esse promossa, s’impegnano perciò ad approfondire quanto denunciato dalle relazioni stilate dalla Global Labour Justice. Proprio questa settimana, presso l’International Labour Organisation (ILO) si cercano dei modi per combattere le molestie e gli abusi sul lavoro. I governi e i sindacati concordano sulla necessità di stabilire delle norme per regolamentare il lavoro presso queste fabbriche tessili, affinché le operaie siano tutelate in primis per quanto riguarda il salario e gli orari e poi anche per le violenze di genere che sono costrette a subìre.

La prossima volta che passate davanti alla vetrina di uno dei negozi di H&M o Gap guardate bene i vestiti esposti. La prossima volta che provate uno dei loro capi d’abbigliamento pensate a chi li ha cuciti con il sudore della propria fronte. La prossima volta che vi stupite per un prezzo all’apparenza vantaggioso rifletteteci bene su: per voi quel vestito tanto carino costa solo qualche decina di euro, ma per chi lo ha confezionato è costato molto, ma molto di più.

Ora sapete qual è il vero prezzo dei vestiti che indossiamo?

Carmen Morello