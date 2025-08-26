Da quando il governo Meloni si è insediato, nel 2022, ha approvato circa 100 decreti legge. L’abuso di questo strumento normativo, previsto per regolamentare in situazioni emergenziali, è diventato una “cattiva consuetudine” che il governo continua a mantenere, nonostante i moniti non solo delle opposizioni, ma anche di giuristi e costituzionalisti. Infatti, la Costituzione prevede che il governo possa varare un decreto legge solo in «casi straordinari di necessità e urgenza», una base oggi assente nel contesto dell’approvazione dei decreti. Così, il Parlamento si sta svuotando della sua funzione e il rischio di una centralizzazione del potere in Italia è sempre più evidente.

Che cos’è il decreto legge e come se ne abusa

Disciplinato dall’articolo 77 della Costituzione Italiana, il decreto legge è un atto normativo che l’organo esecutivo dovrebbe adottare in casi straordinari di necessità e urgenza. A partire dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale, gli atti previsti nel decreto legge hanno effetto immediato, ma decadono se non vengono convertiti in legge dalle camere entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Nel corso degli anni, l’adozione di questo strumento normativo è diventata sempre più frequente, ponendo in evidenza delle criticità, in primis la consuetudine di molti governi nell’adottare decreti legge non solo per la gestione delle emergenze, ma soprattutto per attuare il proprio programma elettorale.

In questo contesto, sono stati individuati tre tipi di decreti legge critici, volti soprattutto all’attuazione del programma e non alle gestione delle emergenze:

Decreti approvati salvo intese: criticità che avviene nel momento in cui il consiglio dei ministri approva solo le linee guida generali dei provvedimenti, prevedendo che la definizione puntuale del testo venga successivamente approvata; Decreti minotauro: assorbono i contenuti di altri decreti che non sarebbero stati convertiti in tempo dal Parlamento; Decreti omnibus: indica i classici decreti in cui vengono affrontate materie anche molto diverse tra loro, ma il contenuto dei decreti legge dovrebbe essere omogeneo;

La decretazione d’urgenza e il governo Meloni: una storia italiana

Entrando nel merito del governo Meloni, non passa inosservato l’abuso che l’esecutivo di destra, sulla scia delle situazioni emergenziali che hanno caratterizzato i primi anni ’20, continua a fare di questo strumento normativo. Il centesimo decreto approvato dal governo è infatti entrato in vigore il 18 giugno e contiene alcune misure fiscali, mentre alcuni tra i decreti più discussi, come il cosiddetto “Decreto Sicurezza“, sono al vaglio degli organi internazionali che si occupano del rispetto dei diritti umani.







Nonostante ciò, l’esecutivo Meloni continua imperterrito ad utilizzare questo strumento per evitare il confronto parlamentare e ridurre il ruolo del Parlamento a una semplice scrittura delle leggi. Nel caso italiano, tutto ciò è palesemente anticostituzionale, poiché l’introduzione di nuovi reati tramite decreto legge può avere effetti immediati ed irreversibili.

Prendendo sempre come esempio il decreto sicurezza, che ad oggi rappresenta una delle leggi più controverse varate nel corso della storia politica italiana, è facile notare le molteplici incostituzionalità. In primis, come spiega il costituzionalista Alfonso Celotto, lo strumento della decretazione d’urgenza dovrebbe essere presentato in Parlamento il giorno stesso della sua attuazione da parte del governo, mentre il decreto sicurezza è estato approvato il 4 aprile 2025 ed è arrivato in Parlamento l’11 aprile 2025. Oltre a costituire una cattiva consuetudine, questo modo di promulgare leggi è una chiara violazione costituzionale.

Inoltre, le materie trattate nel decreto sono eterogenee e molto diverse tra loro: nello stesso testo si parla di canapa, cittadinanza, terrorismo e immigrazione, in un miscuglio di misure che non solo risultano in contrasto con le norme comunitarie, ma minacciano anche la libertà di espressione, il diritto alla libera impresa, il diritto alla manifestazione e alla resistenza passiva.

Oltre ciò, si aggiunge un altro vizio: l’introduzione di ulteriori norme penali, dato che la Corte Costituzionale già in due sentenze, in particolare la sentenza 360 del 1996 ribadisce che bisogna essere particolarmente cauti ad introdurre nuovi reati tramite lo strumento della decretazione d’urgenza, perché si possono creare effetti irreversibili con clamorose disparità di trattamento.

In conclusione, che la premier non ami il confronto con il Parlamento e con la stampa non è un segreto, ma l’Italia è ancora una Repubblica Parlamentare, le emergenze per ora sono finite e questo esecutivo, come tutti gli altri, ha giurato sulla Costituzione, che oltre 80 anni fa prevedeva la presenza delle Camere proprio per evitare la centralizzazione del potere in un unico organo, sulla scia delle pagine più buie del nostro Paese.

Aurora Colantonio