Accarezzatore di gatti: il nuovo lavoro per gli amanti degli animali

Cosa fai nella vita? L’accarezzatore di gatti. Questa potrebbe essere la risposta del fortunato che sarà assunto nell’isola di Siro, in Grecia.









Accarezzatore di gatti cercasi

Per quattro ore al giorno cerchiamo un appassionato di gatti, possibilmente con più di 45 anni, amante della tranquillità e della natura.

Questo è l’annuncio apparso nei social di “God’s Little People Cat Rescue”. L’associazione cerca una persona che possa svolgere questo importante compito. Ma non sono ammesse tutte le candidature. La persona, infatti, oltre ad avere un amore immenso per i gatti deve possedere certe caratteristiche:









il candidato deve saper sussurrare ai gatti che abitano nel santuario di Siro e deve avere un’esperienza veterinaria valida. I felini dovranno essere nutriti e poter vivere in un ambiente pulito, ma tra le mansioni è prevista anche una buona dose di coccole da dispensare ogni giorno.

Il web si scatena

Chi non vorrebbe fare l’accarezzatore di gatti? Sei mesi di lavoro, un piccolo stipendio e la possibilità di vivere in un alloggio privato con tanto di giardino. Si dovrà vivere con i gatti, ovviamente.

In realtà la mansione vera e propria è quella di accudire gli animali. L’annuncio, tuttavia, ha scatenato il web facendo arrivare all’associazione una cosa come 35mila candidature. Non solo dalla Grecia, ma da tutto il mondo. L’annuncio infatti è diventato virale e, ai fondatori del santuario sono arrivate anche un sacco di domande.

In particolare molti si sono chiesti se l’annuncio fosse vero. Tanto che Joan e Richard Bowell, i fondatori di “God’s Little People Cat Rescue”, si sono meravigliati dell’amore che molti provano per i gatti.









Per sapere chi sarà il fortunato vincitore di questa strepitosa caccia all’accarezzatore di gatti si dovrà aspettare ancora un po’. Il lavoro inizierà infatti a novembre e la coppia ha scritto sui social:

Considerate che stiamo dedicando un minuto ad ogni vostro curriculum quindi ci vorranno 35 mila minuti, ovvero 585 ore, in sostanza 24 giorni. Ma a fare questo lavoro sono 4 volontari mentre guardano e accarezzano i gatti.

L’accarezzatore di gatti sarà forse il nuovo lavoro del futuro?

Elena Carletti