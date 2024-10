Il diritto all’accesso con cani guida e di assistenza ai luoghi pubblici e ai mezzi di trasporto per le persone cieche e con disabilità è stato spesso oggetto di discussione. Tuttavia, l’effettiva applicazione di tale diritto non è stata sempre garantita, come dimostrano diversi episodi recenti che hanno suscitato indignazione e proteste. La situazione potrebbe presto cambiare grazie a una proposta di legge attualmente incardinata alla Camera dei Deputati, che mira a colmare le lacune normative e a rafforzare le tutele per queste persone. Analizziamo più da vicino il contesto attuale, le sfide incontrate e le novità che potrebbero essere introdotte.

Un contesto normativo inadeguato e le sfide quotidiane

Attualmente, la legge italiana prevede che i cani guida e di assistenza possano accedere ai luoghi pubblici, aperti al pubblico e ai mezzi di trasporto. Tuttavia, nonostante questa previsione normativa, nella pratica si continuano a verificare numerose violazioni. Uno degli episodi più eclatanti è avvenuto solo pochi mesi fa a Roma, quando un tassista ha rifiutato di far salire due persone non vedenti a causa della presenza del loro cane guida. Questo evento, che ha sollevato un’ampia ondata di critiche, ha messo in luce le difficoltà quotidiane affrontate da chi dipende da un cane guida per svolgere attività di routine come prendere un taxi o accedere a un edificio pubblico.

Il problema non risiede soltanto nella mancanza di consapevolezza da parte degli operatori del trasporto pubblico o dei gestori di esercizi commerciali, ma anche nell’insufficiente chiarezza delle norme attuali e nelle sanzioni poco dissuasive. Spesso, chi rifiuta l’accesso a un cane guida non subisce conseguenze adeguate, lasciando la persona disabile o non vedente senza una reale tutela e senza mezzi per far valere i propri diritti. Questo vuoto normativo si traduce in disagi concreti per migliaia di cittadini che quotidianamente si trovano a dover affrontare barriere non solo fisiche, ma anche culturali.

Una proposta di legge che potrebbe fare la differenza

La nuova proposta di legge incardinata alla Camera dei Deputati, la cui prima firmataria e deputata di Noi Moderati è stata Michela Vittoria Brambilla, si pone l’obiettivo di ampliare le tutele per chi si avvale dell’assistenza di cani guida e di cani di supporto per altre disabilità. Questa iniziativa legislativa, che ha già raccolto ampio consenso tra le associazioni di categoria e i difensori dei diritti delle persone con disabilità, prevede un’estensione significativa del campo di applicazione delle norme attuali.

In primo luogo, la proposta mira a rendere più stringenti le sanzioni per chi rifiuta l’accesso ai cani guida o di assistenza, rendendo meno ambigue le condizioni per l’applicazione delle pene. Si prevede, infatti, che in caso di rifiuto dell’accesso, i responsabili siano soggetti a multe più elevate e a una sospensione temporanea della licenza per chi opera nei trasporti pubblici. L’obiettivo è disincentivare comportamenti discriminatori e garantire che i diritti delle persone disabili siano effettivamente rispettati in ogni contesto.







Un’altra importante innovazione della proposta di legge è l’estensione del diritto di accesso ai cani di assistenza addestrati per supportare persone con altre disabilità, come disabilità motorie o disturbi dello spettro autistico. Questi cani, già utilizzati con successo in molti paesi, svolgono un ruolo fondamentale nell’aiutare le persone disabili a condurre una vita più autonoma e sicura. Tuttavia, il loro riconoscimento giuridico in Italia è ancora limitato, e questa proposta di legge intende colmare tale lacuna.

L’importanza dei cani guida e di assistenza: più di semplici accompagnatori

Per comprendere appieno l’importanza di questa riforma, è necessario considerare il ruolo insostituibile svolto dai cani guida e dai cani di assistenza nella vita quotidiana delle persone che ne hanno bisogno. Non si tratta soltanto di animali addestrati per compiere determinate azioni, ma di veri e propri ausili che permettono alle persone con disabilità di vivere con maggiore autonomia, dignità e sicurezza.

I cani guida, per esempio, sono fondamentali per i non vedenti, in quanto li aiutano a spostarsi in sicurezza in ambienti urbani complessi, evitando ostacoli e pericoli. La loro presenza consente di affrontare con fiducia attività quotidiane come attraversare la strada, entrare in un negozio o utilizzare i mezzi pubblici. Senza l’aiuto di un cane guida, molte di queste attività sarebbero estremamente difficili, se non impossibili.

Analogamente, i cani di assistenza per le persone con disabilità motorie sono addestrati per svolgere compiti come raccogliere oggetti da terra, aprire porte, accendere interruttori o addirittura chiamare aiuto in caso di emergenza. Per una persona costretta su una sedia a rotelle o con una mobilità limitata, questi gesti, che per altri sono banali, rappresentano un aiuto concreto per mantenere l’indipendenza.

Inoltre, i cani di assistenza per persone con disturbi dello spettro autistico o con altre condizioni neurologiche offrono un supporto che va oltre il semplice aiuto fisico: sono in grado di ridurre lo stress, favorire l’interazione sociale e, in alcuni casi, prevenire comportamenti pericolosi.

Sensibilizzazione e formazione: aspetti cruciali per una vera inclusione

Accanto alla riforma normativa, un altro elemento fondamentale per garantire una vera inclusione delle persone con disabilità è la sensibilizzazione dell’opinione pubblica e la formazione degli operatori. Uno dei problemi più frequenti segnalati da chi utilizza un cane guida o di assistenza è infatti la mancanza di conoscenza da parte di chi gestisce esercizi commerciali, mezzi di trasporto o luoghi pubblici.

Spesso, chi rifiuta l’accesso a un cane guida lo fa per ignoranza, temendo che l’animale possa creare problemi di igiene o di sicurezza. In realtà, i cani guida e di assistenza sono addestrati per comportarsi in modo impeccabile in ogni contesto e non costituiscono alcun rischio per la salute pubblica. È dunque essenziale promuovere campagne di sensibilizzazione che informino sia gli operatori sia il pubblico sui diritti delle persone con disabilità e sul ruolo cruciale svolto dai cani guida e di assistenza.

La formazione specifica degli operatori del trasporto pubblico e dei gestori di luoghi aperti al pubblico potrebbe inoltre prevenire molti episodi spiacevoli. I conducenti di autobus, i tassisti, gli albergatori e i ristoratori dovrebbero essere adeguatamente informati sulle normative vigenti e sulle modalità di comportamento da adottare in presenza di persone accompagnate da cani guida o di assistenza. In questo modo, si potrebbe evitare il ripetersi di situazioni di discriminazione, come quella avvenuta a Roma.

Un futuro di maggiore inclusività?

La proposta di legge attualmente in discussione alla Camera rappresenta un passo importante verso una maggiore tutela dei diritti delle persone con disabilità in Italia. L’estensione delle tutele, l’introduzione di sanzioni più severe e il riconoscimento giuridico dei cani di assistenza per altre disabilità sono misure necessarie per garantire che chi vive con una disabilità possa muoversi liberamente e senza ostacoli in ogni ambito della vita quotidiana.

Tuttavia, affinché questa riforma possa avere un impatto reale, sarà necessario affiancare alle nuove norme un’azione di sensibilizzazione e formazione capillare.

Patricia Iori