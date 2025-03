Nei paesi in via di sviluppo, l’accesso delle donne agli affari è fortemente ostacolato dal costo elevato dei pacchetti dati mobili. Questo problema è emerso con chiarezza in una recente ricerca, che ha evidenziato come le difficoltà nell’accesso a Internet impediscano a molte imprenditrici di sfruttare appieno le opportunità offerte dal mondo digitale. La connettività è fondamentale per il successo delle attività economiche, ma le donne in molte regioni del mondo non riescono a partecipare pienamente alla digitalizzazione a causa di costi proibitivi e problemi di connessione.

L’accesso delle donne agli affari è limitato dalla connettività digitale

La ricerca, che ha coinvolto circa 3.000 imprenditrici provenienti da 96 paesi in via di sviluppo, ha evidenziato che il 45% di queste donne non ha accesso regolare a Internet a causa dei costi troppo alti dei dati mobili. Questo impedisce loro di utilizzare strumenti fondamentali come il marketing sui social media, che è essenziale per far crescere la propria attività.

Nonostante il 92% delle donne intervistate possieda uno smartphone, l’accesso alla rete è limitato a causa dei costi elevati delle connessioni Internet più ampie. Le piattaforme più utilizzate, come WhatsApp e Facebook, sono generalmente incluse nei pacchetti mobili economici, ma l’accesso a Internet ad alta velocità o a piattaforme di e-commerce più complesse rimane fuori dalla portata della maggior parte delle donne dei paesi in via di sviluppo.







Il divario di genere digitale e il suo impatto sull’economia

L’accesso delle donne agli affari in questi contesti è ulteriormente ostacolato da una serie di difficoltà pratiche, come i timori per la privacy e la sicurezza online. Il 57% delle imprenditrici ha dichiarato di aver subito molestie mentre vendeva i suoi prodotti online, e molte evitano di usare il proprio nome o di pubblicare foto sui profili aziendali per proteggere la loro identità. La paura di negoziazioni aggressive, violenza fisica o avances indesiderate rappresenta un ostacolo significativo, che limita la libertà di operare in modo sicuro nel mondo digitale.

Non solo, ma la scarsità di protezioni adeguate da parte delle piattaforme digitali aggrava ulteriormente la situazione. Le recenti modifiche alle politiche di protezione degli utenti da parte delle principali piattaforme social sono fonte di crescente preoccupazione. La mancanza di misure efficaci contro le molestie online aumenta il rischio per le donne che utilizzano questi strumenti per le loro attività imprenditoriali. Sebbene molte piattaforme siano essenziali per la promozione delle piccole imprese gestite da donne, l’incapacità di garantire un ambiente sicuro rende difficile per loro svilupparsi e raggiungere nuovi clienti.

Inoltre, la ricerca ha sottolineato come il divario di genere digitale sia un problema particolarmente acuto in molte regioni, tra cui l’Africa sub-sahariana e l’Asia meridionale, dove le donne sono fino al 15% meno inclini a utilizzare Internet mobile rispetto agli uomini, con punte che arrivano a un terzo in alcune aree.

Questo gap digitale non solo limita l’accesso delle donne agli affari, ma rappresenta anche una barriera per lo sviluppo economico dei paesi in via di sviluppo. Si stima che ridurre questo divario potrebbe generare un incremento significativo del PIL globale, con un guadagno di 1,3 trilioni di dollari entro la fine del decennio.

Per affrontare queste sfide, la ricerca ha raccomandato agli Stati e alle aziende tecnologiche di investire in reti mobili più accessibili e sicure. I governi dei paesi in via di sviluppo dovrebbero adottare politiche per abbattere i costi della connettività, rendendo l’accesso a Internet più equo e meno limitato. Le aziende tecnologiche, d’altra parte, dovrebbero implementare misure più rigorose per proteggere le donne dalle molestie online, garantendo loro la possibilità di operare in un ambiente sicuro e protetto.

Superare le barriere economiche e sociali che ancora oggi limitano molte imprenditrici nei paesi in via di sviluppo non solo favorirebbe l’emancipazione femminile, ma stimolerebbe anche una crescita economica più inclusiva e sostenibile.

Elena Caccioppoli