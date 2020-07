Accettazione del corpo e musica: anche le canzoni aiutano a volersi bene

“Questa canzone è la ragione per cui oggi sono viva”. È solo uno dei commenti che ringraziano Alecia Beth Moore, universalmente nota come Pink, per il messaggio estremamente positivo lanciato dalla canzone F**kin’ Perfect. Sì, il video mostra un atto di sesso esplicito, scene di autolesionismo e anoressia. Ma fa anche capire a molti giovani come sia importante essere se stessi e non dare retta alle opinioni altrui. Perché tutti siamo perfetti per chi ci ama.

Se ti senti mai come se fossi niente, tu per me sei perfetta.

In questo mondo, dove la ricerca della perfezione porta sempre più spesso a contrarre malattie come i disturbi alimentari, è importante che le persone trovino il modo di accettarsi. L’insorgere di diversi movimenti legati al body positive ha di certo giocato un ruolo fondamentale in questo cambio di prospettiva. Ma, al contrario di quanto qualcuno sembra pensare, la body positivity non è soltanto una pericolosa deresponsabilizzazione del sovrappeso. È anche un messaggio di speranza per tutti coloro che, per qualche motivo, si sentono inadeguati.

Allo stesso modo, l’accettazione del corpo non viene trasmessa soltanto tramite foto e hashtag ma anche attraverso la musica.

Pink è sicuramente una delle artiste che più hanno rimarcato l’importanza di vivere la propria vita senza vergognarsi.

Tocca questa follia, questo coloratissimo casino. Nessuno può essere uguale a me.

Questo è un verso della canzone “Just like fire”, nel cui video la cantante attraversa lo specchio come Alice nel Paese delle Meraviglie. Inoltre, in molte delle sue canzoni, Alecia fa capire come una ragazza possa essere forte e indipendente. Come nella canzone “So What”.

Sono ancora una rockstar e non ho bisogno di te

Ma non esiste solo lei. Lo stesso invito a stare bene con se stessi è stato offerto anche da altri cantanti e gruppi. Come per esempio le t.A.T.u.

Non sono ideale, sono un po’ assurda, sono solo una ragazza imperfetta. Quello che vedi è quello che hai, una ragazza senza rimpianti.

È quello che il duo russo afferma nella sua Imperfect girl.

Essere felici con se stessi dovrebbe comunque essere il principio cardine di tutti noi, a prescindere dal sesso.

Silvia Luisa