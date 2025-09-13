Gli accordi di Oslo del 13 settembre 1993 vengono ricordati per la firma e la famosa stretta di mano tra Rabin e Arafat. Un’occasione per ripercorrere la storia, le speranze e le difficoltà di un progetto che, pur avendo segnato una svolta storica, rimane incompiuto.

Sul prato della Casa Bianca a Washington, il mondo intero assistette a una scena che sembrava impensabile solo pochi anni prima: il primo ministro israeliano Yitzhak Rabin e il leader palestinese Yasser Arafat si strinsero la mano sotto lo sguardo del presidente statunitense Bill Clinton. Quella stretta di mano, simbolo di una possibile riconciliazione dopo decenni di conflitto, sanciva la firma degli Accordi di Oslo, un processo negoziale che avrebbe dovuto portare alla pace tra israeliani e palestinesi.

Le origini del conflitto israelo-palestinese

Per comprendere il significato degli accordi di Oslo è necessario ricordare le radici del conflitto. La questione palestinese nasce all’inizio del XX secolo, con il movimento sionista e la crescente immigrazione ebraica in Palestina, allora sotto dominio ottomano e successivamente britannico. La nascita dello Stato di Israele nel 1948 e la guerra arabo-israeliana seguita alla dichiarazione d’indipendenza portarono alla creazione di Israele e, contemporaneamente, alla Nakba, letteralmente “catastrofe” in arabo, con centinaia di migliaia di palestinesi costretti a fuggire dalle loro terre.

Nei decenni successivi si susseguirono guerre, occupazioni e rivolte. Dopo la Guerra dei Sei Giorni del 1967, Israele occupò la Cisgiordania, Gerusalemme Est e Gaza, territori che i palestinesi considerano parte integrante del loro futuro Stato. L’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP), guidata da Yasser Arafat, divenne il principale rappresentante della causa palestinese.

La svolta degli anni ’90

Alla fine degli anni ’80, la Prima Intifada, la rivolta popolare palestinese scoppiata nel 1987, cambiò profondamente la percezione del conflitto. L’immagine dei giovani palestinesi che si ribellavano all’occupazione attirò l’attenzione internazionale e spinse Israele a cercare soluzioni politiche.

Nel frattempo, l’OLP attraversava una fase di crisi. L’appoggio di Arafat all’Iraq durante la Guerra del Golfo del 1991 aveva indebolito i suoi rapporti con molti Paesi arabi, mentre le condizioni nei territori occupati peggioravano. In questo contesto maturò l’idea di avviare negoziati diretti tra israeliani e palestinesi, con la mediazione di attori internazionali.

La Conferenza di Madrid del 1991 segnò un primo passo, ma furono i colloqui segreti tenuti in Norvegia, a Oslo, a cambiare davvero le sorti della diplomazia.

I negoziati segreti in Norvegia

Nella primavera del 1993, con la mediazione del governo norvegese e di alcuni accademici, emissari israeliani e rappresentanti dell’OLP iniziarono a incontrarsi in segreto. I colloqui, svoltisi lontano dalle pubbliche aule politiche, permisero ai negoziatori di discutere liberamente, senza le pressioni della politica interna o dei media.

Questi incontri portarono alla stesura di una Dichiarazione di Principi, che prevedeva un riconoscimento reciproco: l’OLP accettava l’esistenza dello Stato di Israele, mentre Israele riconosceva l’OLP come legittimo rappresentante del popolo palestinese. Si trattava di un passo epocale, mai avvenuto prima.

La firma a Washington

Il 13 settembre 1993, la Dichiarazione di Principi, conosciuta poi come Accordi di Oslo, venne ufficialmente firmata a Washington. Sul palco, davanti a centinaia di giornalisti e leader internazionali, Rabin e Arafat si strinsero la mano. L’immagine fece il giro del mondo, diventando uno dei simboli più forti della diplomazia del XX secolo.

Il presidente Clinton, con le braccia aperte e il sorriso ottimista, divenne il garante di quell’intesa. In Israele e nei Territori palestinesi, molti accolsero l’accordo con speranza: per la prima volta si intravedeva la possibilità concreta di una soluzione pacifica basata sulla formula “due popoli, due Stati”.







Contenuti principali degli Accordi di Oslo

Gli accordi di Oslo non rappresentarono un trattato di pace definitivo, ma piuttosto una cornice negoziale per arrivarci. Tra i contenuti principali vi erano la creazione di un’Autorità Nazionale Palestinese con limitati poteri di autogoverno in Cisgiordania e Gaza, il ritiro graduale di Israele da alcune aree occupate, lo svolgimento di elezioni palestinesi democratiche e il rinvio delle questioni più complesse, come Gerusalemme, i rifugiati, le colonie e i confini definitivi, a negoziati successivi.

Era un compromesso fragile, ma rappresentava un cambio di paradigma: per la prima volta, le due parti accettavano di sedersi allo stesso tavolo e di riconoscersi reciprocamente.

Reazioni e opposizioni

Non tutti accolsero gli Accordi di Oslo con entusiasmo. In Israele, i settori più conservatori e i coloni ebrei nei Territori Occupati considerarono l’intesa una minaccia alla sicurezza nazionale. In Palestina, gruppi come Hamas respinsero il compromesso, accusando Arafat di aver tradito la causa.

Le tensioni si manifestarono rapidamente. Mentre Rabin e Arafat cercavano di mantenere il dialogo, sul terreno continuavano violenze e attentati. L’assassinio di Yitzhak Rabin nel 1995 da parte di un estremista israeliano segnò un duro colpo al processo di pace, privando gli Accordi di Oslo di uno dei suoi principali architetti.

Oslo II e il fallimento del processo

Nel 1995 fu firmato un secondo accordo, noto come Oslo II, che ampliava l’autonomia palestinese e divideva la Cisgiordania in aree con diversi livelli di controllo. Tuttavia, la sfiducia reciproca e l’escalation della violenza resero sempre più difficile applicare gli impegni presi.

Negli anni successivi, i negoziati si arenarono. La Seconda Intifada, esplosa nel 2000, seppellì le speranze di una pace vicina e dimostrò i limiti del processo di Oslo.

L’eredità degli Accordi di Oslo

Oggi, gli accordi di Oslo restano un punto di riferimento rappresentarono il primo serio tentativo di riconciliazione tra israeliani e palestinesi, aprendo la strada a un dialogo che fino ad allora sembrava impossibile. Al contempo, il mancato raggiungimento di un accordo definitivo e il persistere dell’occupazione hanno reso quella speranza sempre più fragile.

Molti storici e analisti ritengono che Oslo abbia fallito perché rinviava ancora una volta le questioni più difficili, lasciandole irrisolte. Altri sottolineano che il contesto di violenza, sfiducia e pressioni interne rendeva quasi impossibile portare a termine il processo.

Nonostante tutto, la stretta di mano tra Rabin e Arafat rimane una delle immagini più iconiche della storia recente. Essa incarna la possibilità, per quanto fragile, che anche i conflitti più radicati possano trovare una via politica.

