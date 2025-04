L’accordo commerciale con l’UK è stato recentemente messo in secondo piano dal governo statunitense, secondo fonti governative. Donald Trump ha infatti deciso di dare priorità a trattative con altre nazioni, relegando la Gran Bretagna a una posizione meno favorevole nel contesto delle negoziazioni internazionali. Questo cambiamento di strategia ha creato difficoltà significative per i negoziatori britannici, che avevano sperato di concludere un’intesa con gli Stati Uniti entro metà maggio, in tempo per far fronte alla crescente incertezza economica post-Brexit.

Le difficoltà nell’accordo commerciale con l’UK e le richieste degli Stati Uniti

Il piano del governo degli Stati Uniti prevede ora di suddividere le negoziazioni con vari Paesi in tre fasi distinte, con l’UK inserito nelle ultime due. Le trattative con Paesi asiatici come la Corea del Sud sono state messe al primo posto, mentre l’Europa, e in particolare il Regno Unito, dovrà aspettare. Il principale obiettivo di Londra era quello di ottenere una deroga alle nuove tariffe imposte da Trump, ma tale scopo è stato nuovamente rimandato a causa di questa riorganizzazione delle priorità.

Per il governo britannico, un accordo commerciale con gli Stati Uniti rappresenta il più grande successo che si possa ottenere dopo la Brexit, poiché sarebbe una valida alternativa agli accordi con l’Unione Europea. Tuttavia, il Regno Unito si trova a fare i conti con una crescente tensione dovuta alle politiche protezionistiche degli Stati Uniti, che continuano a criticare le politiche commerciali europee. Questo crea un ulteriore ostacolo, poiché i negoziatori britannici devono ora bilanciare le richieste di Washington con quelle dell’Unione Europea, con la quale stanno cercando di raggiungere un’intesa separata.







Secondo alcune fonti, le trattative tra il governo britannico e quello statunitense sono diventate più complesse e imprevedibili da quando Trump ha annunciato l’introduzione di nuove tariffe su una vasta gamma di beni, tra cui acciaio, alluminio e automobili. Il governo del Regno Unito aveva proposto una bozza di accordo che prevedeva una riduzione delle imposte sui servizi digitali, applicate principalmente alle grandi aziende tecnologiche americane, in cambio di dazi inferiori su alcuni prodotti industriali.

Tuttavia, le recenti richieste degli Stati Uniti sono andate ben oltre queste questioni, chiedendo anche che l’UK abbassi gli standard alimentari per consentire l’importazione di carne americana, una condizione che il governo britannico ha già escluso categoricamente.

Il Regno Unito cerca alternative tra India, UE e Stati Uniti

Anche se le trattative con gli Stati Uniti sembrano essere diventate più lunghe e difficili, il Regno Unito sta ottenendo progressi in altre aree. Le discussioni con l’India sono a un punto avanzato, con 25 dei 26 aspetti principali dell’accordo già concordati. I negoziatori britannici sono ottimisti sul fatto che l’intesa con l’India possa essere finalizzata a breve, nonostante un ultimo nodo ancora da sciogliere riguardo ai contributi previdenziali per i lavoratori temporanei indiani nel Regno Unito. La questione riguarda il pagamento dei contributi da parte dei lavoratori indiani che non hanno diritto a pensioni o altri benefici sociali nel Regno Unito.

Le trattative con l’Unione Europea stanno seguendo un percorso simile, con segnali di un possibile accordo che si sta avvicinando. Recentemente, i ministri britannici hanno incontrato il commissario per il commercio europeo, Maroš Šefčovič, per discutere di come garantire relazioni commerciali equilibrate tra il Regno Unito e l’UE. L’Unione Europea ha già mostrato disponibilità a fare importanti concessioni, in particolare riguardo alla mobilità dei giovani, ma alcune questioni, come l’allineamento degli standard agricoli britannici con quelli europei, potrebbero complicare ulteriormente la situazione.

Tuttavia, la strategia della Casa Bianca di concentrarsi su Paesi asiatici potrebbe avere un impatto significativo sui piani britannici. Se la priorità degli Stati Uniti fosse quella di negoziare con paesi come la Corea del Sud e l’India, il Regno Unito potrebbe essere costretto a rivedere le sue aspettative riguardo ai tempi e alle condizioni per un accordo commerciale con Washington. La pressione è alta, e i negoziatori britannici dovranno cercare di bilanciare gli impegni con l’UE e l’India, senza compromettere troppo le relazioni con gli Stati Uniti.

La situazione commerciale del Regno Unito appare complessa e incerta. Sebbene l’accordo commerciale con gli Stati Uniti rimanga una priorità, il cambiamento nelle strategie di negoziazione da parte di Trump ha spostato il focus su altre aree del mondo, mettendo il Regno Unito in una posizione di attesa.

Elena Caccioppoli