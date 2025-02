La Casa Bianca considera possibile un nuovo accordo commerciale tra Usa e Cina finalizzato all’acquisto di beni americani e investimenti negli Stati Uniti da parte di Pechino. Già nel 2020 i due Paesi avevano siglato un accordo, tuttavia la pandemia ha reso complicato adempiere ai termini del negoziato. In futuro potrebbe ripetersi un nuovo tentativo, aggiornando i termini della prima fase di accordi.

I dazi come incentivo a negoziare

Si ventila un nuovo accordo commerciale con la Cina dopo quello siglato nel 2020 durante la precedente amministrazione Trump. Il fine sarebbe quello di rielaborare le relazioni commerciali con Pechino, favorendo gli investimenti cinesi e l’acquisto dei beni prodotti negli Usa. Secondo quanto riportato dal New York Times, l’accordo prevederebbe anche una discussione circa la sicurezza degli armamenti nucleari dei due Paesi.

Nonostante la competitività tra la Cina e gli Stati Uniti, entrambi rimangono partner commerciali di primaria importanza in diversi settori; l’imposizione di dazi che andrebbero a colpire direttamente la Cina sarebbero parte di un gioco già visto e funzionale alla ricerca di una negoziazione commerciale.

I dazi imposti da Trump all’inizio del mese di febbraio ammontano al 10% su tutte le importazioni cinesi e hanno visto un’immediata risposta da parte di Pechino con un 15% di dazi su carbone e gas. La mossa Usa è stata percepita come un mezzo di coercizione.

Per molti non risulta dunque essere una novità questo modus operandi da parte di Trump, eletto anche in virtù del suo essere un “negoziatore” su qualsiasi questione gli venga posta, come se a guidare il Paese ci fosse un abile imprenditore determinato a chiudere affari di varia natura, da guerre a commercio. Il tycoon ha affermato che l’accordo è possibile e nonostante la presenza di una competitività con la Cina, il suo rapporto con il presidente Xi Jinping sarebbe positivo.

L’accordo del 2020

Ancora non c’è chiarezza riguardo quelle che dovrebbero essere le richieste degli Usa alla Cina di Xi Jinping, tuttavia la sola ipotesi sarebbe appoggiata da funzionari dell’amministrazione Trump che, grazie alla sua nuova posizione nel mondo e all’apparente rinvigorimento delle posizioni degli Stati Uniti, sarebbe in grado senza problemi di portare a termine un accordo molto vantaggioso per gli Usa a livello commerciale.

L’accordo chiuso nel 2020 prevedeva l’apertura cinese a compagnie straniere, l’acquisto cinese di beni e servizi dagli Stati Uniti e un alleggerimento di alcune barriere commerciali. Tale accordo da parte americana non sarebbe stato rispettato dalla Cina, la quale ha giustificato il fatto legando le ragioni alla pandemia di Covid-19. Secondo molti analisti, la debolezza dell’economia cinese negli ultimi tempi potrebbe fare da leva per portare Xi Jinping a negoziare con Trump, ma non senza difficoltà. Un accordo di questo tipo potrebbe dunque portare a una negoziazione circa i dazi imposti recentemente dagli Usa verso le importazioni cinesi e apportare un cambiamento positivo per entrambe le parti.

Un punto importante riguarda anche la volontà dei Paesi BRICS di andare verso una de-dollarizzazione, sviluppando dunque un’alternativa che possa sostituire in futuro il primato del dollaro nel mondo, questione che potrebbe diventare argomento di un eventuale incontro Usa-Cina.

Possibile un’apertura della Cina

Da parte cinese, nonostante la rivalità tra le due potenze, ci sarebbe una possibilità di apertura agli Usa in termini commerciali. Stando a quanto affermato dal portavoce del ministero degli Esteri cinese Guo Jiakun: ‭«Le due parti dovrebbero risolvere le loro preoccupazioni attraverso il dialogo e le consultazioni basate su eguaglianza e rispetto reciproco». Allo stesso tempo, grandi investimenti cinesi negli Stati Uniti potrebbero essere percepiti come una “minaccia” per la sicurezza degli Usa, ma forse, nella visione del tycoon, limitatamente ai casi in cui gli Usa non ne traggono alcun beneficio.

La Cina in questo momento resta un’osservatrice attenta, data l’imprevedibilità del presidente. Osservare, raccogliere informazioni ed eventualmente aprirsi a uno scambio che possa essere vantaggioso anche per Pechino sono i fattori che caratterizzano la condotta cinese attuale.

Ciò che potrebbe spingere verso questa direzione è sfruttare la possibilità di avere un ruolo nello scacchiere geopolitico da un lato coltivando una neutralità nelle questioni più calde – ad esempio l’Ucraina -, mantenere rapporti cordiali con la Russia dato l’allineamento dei due Paesi su molte questioni geopolitiche e, pur mantenendo un certo grado di competitività, non escludere un’apertura agli Stati Uniti per un alleggerimento della guerra commerciale al fine di favorire l’economia cinese.

Elisa Del Beato