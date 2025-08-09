Dopo quasi quattro decenni di tensioni, guerre e crisi umanitarie, si è raggiunta la pace tra Armenia e Azerbaijan: ospiti del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, i due Premier dei Paesi hanno messo una firma su un documento che ha sancito la fine delle dispute nel Caucaso. Il documento, siglato dal premier armeno Nikol Pashinyan e dal presidente azero Ilham Aliyev, promette di mettere fine a uno dei conflitti più complessi della regione post-sovietica, iniziato nel 1988 e culminato in due guerre aperte e numerosi scontri.

La cerimonia alla Casa Bianca non ha rappresentato soltanto un momento formale, ma anche un forte messaggio politico: le due nazioni si sono impegnate a interrompere definitivamente ogni ostilità, aprendo la strada a una nuova fase di relazioni bilaterali e di integrazione economica.

La “Trump Route”: infrastrutture e diplomazia

Il cuore dell’accordo di pace tra Armenia e Azerbaijan è la creazione di un corridoio di transito che collegherà l’Azerbaijan alla sua exclave di Nakhchivan, passando per una striscia di territorio armeno lunga circa 40 chilometri. La via di collegamento, battezzata “Trump Route for International Peace and Prosperity” – Rotta Trump per la Pace e la Prosperità Internazionale, TRIPP -, sarà sviluppata sotto la supervisione degli Stati Uniti, che ne garantiranno il rispetto della sovranità armena.

Il progetto prevede la costruzione di una linea ferroviaria, un oleodotto, un gasdotto e una rete di fibra ottica. Per Baku, questa connessione significherà un collegamento diretto con la Turchia e un rafforzamento del proprio ruolo di hub energetico e logistico globale. Per Yerevan, sarà un’occasione per diversificare l’economia e attrarre investimenti, pur mantenendo il pieno controllo giuridico sul territorio.

Dietro le quinte della mediazione per la pace tra Armenia e Azerbaijan

La diplomazia americana ha lavorato intensamente da marzo per costruire le condizioni dell’intesa. Trump, deciso a presentarsi come “pacificatore internazionale”, ha offerto a entrambe le parti pacchetti di cooperazione economica e garanzie di sicurezza. All’Armenia ha promesso che gli Stati Uniti interverranno nel caso di nuove azioni ostili da parte azera; all’Azerbaigian, l’accesso diretto alla Turchia senza passare per Iran o Russia.

L’amministrazione statunitense ha inoltre annunciato che la gestione del corridoio sarà affidata a un consorzio di aziende private, incaricate di sviluppare le infrastrutture e stimolare il commercio transfrontaliero.

A fronte di questo accordo di pace tra Armenia e Azerbaijan, i due Premier hanno ringraziato il Presidente statunitense, riconoscendogli il ruolo di mediatore grazie al quale, dopo decenni, è stata raggiunta la “pace nel Caucaso”. Il Presidente Aliyev ha presentato la Trump Route come ciò che “creerà nuove linee di connettività, abbatterà muri e offrirà opportunità di collegamento per molti Paesi, con investimenti, prosperità e stabilità”.

Una pace che ridisegna equilibri geopolitici

L’intesa segna anche un ridimensionamento dell’influenza russa nella regione. Mosca, che per decenni ha cercato di porsi come arbitro tra Baku e Yerevan, negli ultimi anni ha perso credibilità. Le campagne di disinformazione rivolte al governo armeno, gli attriti con l’Azerbaijan e incidenti diplomatici e militari hanno ulteriormente deteriorato i rapporti.

La firma a Washington, in presenza di Trump e lontano da Mosca, è un chiaro segnale che la pace tra Armenia e Azerbaigian vuole ora guardare a un futuro di relazioni più strette con l’Occidente.







Ferite recenti e memoria del conflitto

Nel settembre 2023, l’Azerbaijan aveva riconquistato il pieno controllo del Nagorno-Karabakh con un’operazione militare lampo, causando l’esodo di oltre 100mila armeni etnici. È l’ultimo capitolo di un conflitto iniziato alla fine dell’Unione Sovietica, che negli anni ’90 aveva già provocato migliaia di morti e sfollati.

Le parole pronunciate dai due leader alla Casa Bianca — “Stiamo scrivendo una nuova grande storia” per Aliyev e “L’apertura di un capitolo di pace” per Pashinyan — mirano a segnare un punto di rottura con questa eredità di guerra.

Critiche e scetticismi

Nonostante l’entusiasmo ufficiale, permangono incognite sull’accordo per la Trump Route. Il testo integrale dell’accordo non è ancora stato reso pubblico e non è chiaro come siano state definite le dispute territoriali lungo il confine. Alcuni analisti avvertono che il corridoio potrebbe diventare un punto di tensione futura, se non verranno garantiti adeguati meccanismi di sicurezza e trasparenza nella gestione.

In Armenia, una parte dell’opinione pubblica teme che l’apertura della TRIPP possa in qualche modo minare la sovranità nazionale, nonostante le rassicurazioni sul pieno controllo legale. Allo stesso tempo, in Azerbaigian, settori nazionalisti spingono per un’influenza diretta di Baku sul corridoio, senza il coinvolgimento di terzi.

Al contrario, per Donald Trump, questo accordo rappresenta finora il risultato più significativo della sua strategia di mediazione globale. Dopo tentativi poco fruttuosi su conflitti di portata maggiore, come la guerra in Ucraina o la crisi a Gaza, il presidente americano può rivendicare un risultato concreto e immediatamente misurabile.

La “Trump Route” non è soltanto un’infrastruttura, ma un simbolo della volontà di trasformare una linea di frattura storica in un’arteria di cooperazione economica. Resta ora da vedere se, al di là della firma e delle cerimonie, la pace potrà davvero consolidarsi nel tempo.

Lucrezia Agliani