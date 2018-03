Accordo fra Sky e Netflix: nasce il più grande colosso dell’intrattenimento

Si respirano ore di fibrillazione in casa Sky. Dopo la proposta di acquisto da parte del colosso americano Comcast, che riunisce NBC e Universal Pictures, è di oggi un annuncio che allieterà molti utenti della pay tv europea ma non solo. Sky e Netflix uniscono le forze e creano uno dei più grandi fornitori di contenuti di sempre, un’operazione unica nel suo genere.









La partnership fra i due colossi dell’intrattenimento arriva da una nota di Sky che spiega tutti i dettagli dell’operazione:

“Sky renderà disponibile la vastità dell’offerta Netflix ai clienti nuovi ed esistenti creando un pacchetto TV di intrattenimento ad hoc, che per la prima volta raggrupperà sotto lo stesso tetto i contenuti Sky e Netflix”.

L’offerta di Netflix in Sky andrà ad aggiungersi alla piattaforma Sky Q: i clienti Sky potranno così avere accesso diretto ai contenuti di Netflix direttamente dal menù Sky Q; agli abbonati Netflix, invece, verrà offerta la possibilità di migrare il proprio account nel pacchetto Sky TV.

L’esultanza dei dirigenti

Ad essere in fibrillazione per la nuova partnership non è soltanto la folta schiera degli abbonati, ma anche i dirigenti dei due colossi manifestano il proprio giubilo per l’iniziativa. Andrea Zappia, AD di Sky Italia, ha così dichiarato:

“Siamo di fronte a una tappa rivoluzionaria nel nostro percorso di innovazione tecnologica e culturale […]. Appena tre mesi fa, con il lancio di Sky Q anche in Italia, abbiamo presentato un nuovo modo di vivere la tv. Oggi, grazie ad un accordo senza precedenti, Sky Q diventa la piattaforma dove è possibile trovare tutti i migliori contenuti di intrattenimento al mondo, accessibili con un solo click. Siamo felici che Netflix abbia scelto Sky come partner europeo e che la loro popolare offerta di titoli sarà disponibile accanto ai contenuti Sky […]”.

Parole cariche di letizia anche da parte di Jeremy Darroch, CEO del gruppo Sky:

“[…] Riunendo i contenuto Sky e Netflix sotto lo stesso tetto, al fianco dei programmi targati HBO, Showtime, Fox e Disney, stiamo rendendo l’esperienza di intrattenimento ancora più semplice e immediata per i nostri clienti […]”.

Ma anche dal canto suo Netflix dimostra contentezza, confermata dalle parole di Reed Hastings, AD di Netflix:

“Siamo lieti di collaborare con Sky per riunire sotto lo stesso tetto il meglio delle ultime tecnologie e dello storytelling. Grazie a questa nuova partnership e allo straordinario catalogo di contenuti originali Netflix da tutto il mondo, i clienti Sky potranno avere accesso diretto e godersi il meglio dell’intrattenimento su una sola piattaforma”.









Il lancio di Netflix nella piattaforma Sky Q avverrà il prossimo anno nel Regno Unito e in Irlanda, mentre seguiranno Italia, Germania e Austria. Inoltre, sempre nel Regno Unito e in Irlanda, Sky lancerà Netflix come app standalone nei dispositivi streaming di NOW TV, analogamente a quanto avverrà anche in Italia, Germania e Austria.

Le conseguenze dell’accordo

Va precisato che non si tratta di una “fusione” ma soltanto di un accordo commerciale: i contenuti esclusivi di Sky, come partite di calcio e produzioni originali, non saranno visibili per gli abbonati Netflix. Questo nuovo accordo sembra in realtà celare la volontà di una cessazione delle diatribe e delle “guerre” a suon di sconti, promozioni, contenuti esclusivi ed eventi sportivi.

Decidere di inglobare l’offerta di Netflix nel pacchetto Sky non è altro che questo, ovvero la volontà di smettere di farsi la guerra. Per il resto le due società continueranno a operare e fatturare in modi distinti, tenuto sempre conto dell’offerta Comcast che pende sulle sorti di Sky. Se l’allettante proposta dei 25 miliardi di euro avanzata da Comcast dovesse andare in porto ciò determinerebbe nuovi equilibri societari e il destino di Sky.

Nicolò Canazza