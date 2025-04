Il programma di visite e incontri sull’accordo sul nucleare iraniano torna al centro della scena diplomatica internazionale, con un nuovo ciclo di colloqui tra Teheran e Washington in programma per domani, 19 aprile, a Roma. Dopo un primo incontro avvenuto a Mascate, capitale dell’Oman, le delegazioni si apprestano a rivedersi nella capitale italiana. Il clima appare teso ma costruttivo: seppur indiretti, i primi scambi sono stati definiti «positivi» dai rappresentanti delle due parti, con la mediazione attiva dell’Oman.

Secondo fonti diplomatiche, sarebbe stata proprio l’amministrazione statunitense a proporre Roma come sede per il prossimo round, consapevole dei buoni rapporti che l’Italia intrattiene da tempo con Teheran. Anche questa volta sarà il ministro degli Esteri dell’Oman, Badr al Busaidi, a svolgere il delicato ruolo di intermediario tra le due delegazioni.

L’ombra della bomba e la pressione internazionale

A rendere urgente il rilancio dei negoziati per l’accordo sul nucleare iraniano è l’escalation in Medio Oriente e il timore, condiviso da molti attori internazionali, che l’Iran possa presto dotarsi dell’arma atomica. Una possibilità che rischierebbe di alterare profondamente gli equilibri geopolitici della regione, già sconvolti dal conflitto tra Israele e Hamas a Gaza e dalla guerra in Ucraina.

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha ribadito che non permetterà mai all’Iran di acquisire capacità nucleari militari. Il presidente statunitense Donald Trump, dal canto suo, ha intensificato le pressioni per ottenere un nuovo accordo, forse anche per bilanciare i fallimenti diplomatici in altri teatri di crisi. La Casa Bianca teme infatti che Israele possa procedere unilateralmente con attacchi mirati agli impianti nucleari iraniani, rimasti finora fuori dal raggio delle operazioni militari.

Divisioni interne e rigidità iraniana

Teheran si presenta al tavolo negoziale con una posizione tutt’altro che omogenea. Da un lato vi è la spinta dei riformisti che auspicano un’intesa capace di alleviare le pesanti sanzioni economiche; dall’altro, le frange più conservatrici, vicine alla Guida Suprema Ali Khamenei e ai vertici delle Guardie Rivoluzionarie, vedono nell’accordo sul nucleare iraniano una minaccia alla sovranità nazionale.

Un segnale della rigidità iraniana si è avuto durante la recente visita del direttore dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA), Rafael Grossi. Il capo dell’Agenzia ha lamentato la limitata collaborazione iraniana, con accessi parziali agli impianti nucleari e pochi margini di dialogo. Teheran continua a ribadire che l’arricchimento dell’uranio rappresenta un diritto irrinunciabile.

Il ruolo chiave dell’Oman e la diplomazia silenziosa

Il sultanato dell’Oman, già protagonista nella mediazione del precedente accordo del 2015, si conferma un interlocutore strategico, capace di mantenere rapporti cordiali sia con gli Stati Uniti che con l’Iran. Proprio grazie a questo ruolo neutrale, Muscat ha ospitato il primo incontro dello scorso 12 aprile e sarà presente anche a Roma per garantire un canale di comunicazione tra le parti nell’accordo sul nucleare iraniano.

In parallelo, si moltiplicano le visite diplomatiche: il ministro saudita della Difesa, Khalid bin Salman, è giunto a Teheran per incontri di alto livello, mentre il capo della diplomazia iraniana, Abbas Araqchi, ha visitato Mosca portando un messaggio personale dell’ayatollah Khamenei a Vladimir Putin. Segnali di un’intensa attività diplomatica in preparazione dei colloqui, che coinvolge anche Cina e Russia come partner strategici di Teheran.







Dal Jcpoa alla rottura del 2018: cronaca di un fallimento

Il tentativo attuale di rilanciare il dialogo arriva a quasi sette anni dal recesso unilaterale degli Stati Uniti dall’accordo sul nucleare (Jcpoa), deciso nel 2018 da Trump. Il presidente americano giudicò l’intesa troppo sbilanciata e carente, soprattutto per l’assenza di vincoli sul programma missilistico iraniano.

Dopo l’uscita americana, Teheran ha gradualmente abbandonato le restrizioni previste dall’accordo, aumentando l’arricchimento dell’uranio ben oltre i limiti del 3,67% e accumulando oltre ottomila chilogrammi di materiale, secondo quanto dichiarato dall’AIEA. Si tratta di un quantitativo ben superiore alla soglia necessaria per costruire un ordigno nucleare, il che accresce i timori sulla possibilità che il programma civile possa essere riconvertito a scopi militari.

L’intesa del 2015 e i suoi obiettivi

L’accordo siglato nel luglio 2015 tra l’Iran e il gruppo P5+1 (i cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza ONU più la Germania) prevedeva importanti limitazioni al programma nucleare iraniano in cambio di un alleggerimento delle sanzioni. L’obiettivo principale era quello di garantire che l’Iran non potesse dotarsi di armi nucleari, pur consentendo l’uso pacifico dell’energia atomica.

Il Jcpoa fissava un limite rigoroso all’arricchimento dell’uranio e imponeva un tetto massimo alle riserve. Tuttavia, l’accordo sul nucleare iraniano si è progressivamente sgretolato dopo il ritiro americano, lasciando un vuoto pericoloso nel sistema di controlli internazionali.

Lucrezia Agliani