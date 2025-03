Un accordo tra Siria e SDF è stato raggiunto tra il presidente siriano ad interim Al-Sharaa e il comandante delle Forze Democratiche Siriane – SDF – a guida curda, Mazloum Abdi, relativo al futuro dei curdi nel tessuto politico e sociale della nuova Siria.

I termini del negoziato

I termini di questo accordo tra Siria e SDF stabiliscono un cessate il fuoco e l’integrazione del gruppo armato nell’esercito nazionale della Siria, al fine di raggiungere una situazione di stabilità interna al Paese e di unità nazionale. Si prevede, inoltre, l’integrazione di istituzioni civili e non solo militari, trasferendo dunque il controllo del nord-est del Paese nelle mani del governo siriano e ponendo limiti all’autonomia che questa regione ha ottenuto dopo anni di scontri.

Nell’accordo viene menzionata la tutela dei diritti dei curdi e della loro identità, considerati come comunità indigena e cittadini siriani e dunque chiamati, insieme a tutte le componenti del tessuto sociale siriano, alla partecipazione politica e sociale nella nuova Siria, a prescindere dall’appartenenza etnica e religiosa.







L’accordo tra Siria e SDF prevede così uno scambio tra diritti e controllo del governo siriano su aeroporti, giacimenti petroliferi – di cui gode ampia presenza il territorio del nord-est del Paese – e infrastrutture, in cambio della garanzia di tutela dei diritti della popolazione curda. L’accordo dovrebbe essere implementato entro la fine del 2025.

Un’occasione per Al-Sharaa

Per Al-Sharaa questa negoziazione rappresenta la possibilità di acquisire e consolidare il suo controllo sulla Siria e quindi sulle etnie e sulle popolazioni che vi abitano, sulla totalità del territorio; eppure può apparire una contraddizione quella di un accordo tra forze curde e islamiste del gruppo guidato da Al-Sharaa, ossia Hayat Tahrir al-Sham (HTS) considerando che, inoltre, le truppe dell’Esercito Nazionale Siriano, sostenute dalla Turchia di Erdogan si sono scontrate proprio con le Forze Democratiche Siriane non appena il regime di Assad è stato rovesciato. Ma le ingerenze esterne di Paesi come la Turchia, la Russia e gli Stati Uniti pesano in maniera consistente sull’assetto attuale della Siria e sulle sfide future che il governo dovrà affrontare.

Di fatto, questo accordo tra Siria e SDF ha luogo in una situazione di grande tensione all’interno della Siria, dati gli scontri tra la minoranza degli alawiti – musulmani sciiti fedeli all’ex-regime di Assad – e le milizie di Hayat Tahrir al-Sham; il presidente ad interim siriano Al-Sharaa ha descritto quella alawita come un’insurrezione, condannando le uccisioni di civili e soldati – circa un migliaio – e di punire, se necessario, anche i suoi stessi alleati. Quanto accaduto, oltre ad aver coinvolto la Turchia a sostegno del fronte governativo – e forse, ma senza conferme, anche l’Iran a sostegno degli alawiti -, simboleggia tuttavia la grande fragilità del nuovo governo siriano.

La longa manus di Turchia e Usa

Le dinamiche per il popolo curdo stanno cambiando radicalmente anche dopo l’invito del leader del PKK – Partito dei Lavoratori del Kurdistan – Abdullah Öcalan ad abbandonare la lotta armata contro il governo turco. Proprio le SDF sono considerate da Erdogan un’estensione del PKK, dunque combattute violentemente da anni dalla Turchia di Erdogan.

Non si esclude che dietro questo accordo tra Siria e SDF possa proprio essere la longa manus turca, considerando anche gli esiti dell’ultimo incontro che il presidente ad interim Al-Sharaa ha tenuto con il presidente turco Erdogan circa proprio il futuro del nord-est siriano e che ha dato la parvenza di una “vicinanza” tra i due leader.

Gli obiettivi posti da quell’incontro, infatti, erano proprio la promozione dell’unità nazionale della Siria come mezzo di “garanzia” anche per la Turchia, la quale percepisce le SDF come una grave minaccia alla sicurezza del Paese. La longa manus, però, potrebbe non essere solo turca ma anche statunitense, considerando che il gruppo delle SDF, formatosi nel 2015, è stato per anni sostenuto dagli Stati Uniti al fine di combattere contro lo Stato Islamico.

Le SDF e l’autonomia del Rojava

Alla notizia dell’accordo hanno avuto luogo festeggiamenti per la futura unificazione tra Rojava e governo della nuova Siria. Ma chi sono le SDF e qual è stato il progetto alla base dell’autonomia del Rojava?

Le SDF, nate nel 2015, sono una coalizione di forze curde, arabe e assiro-siriache composte dall’Unità di Protezione Popolare e dall’Unità di Protezione delle Donne; hanno combattuto per anni in vista dell’ottenimento di qualcosa di molto più grande della garanzia dei propri diritti, ossia l’autonomia del Rojava sotto un progetto preciso e ben definito: il confederalismo democratico di matrice femminista, egalitaria ed ecologista facendo resistenza contro qualsiasi ingerenza esterna che abbia tentato di ostacolare e porre fine alla loro esistenza.

Il timore è che questo accordo possa ridimensionare le conquiste che i curdi, con anni di scontri, sangue e vessazioni – anche da parte del regime di Assad -, hanno ottenuto con la semplice ma implacabile volontà di esistere come tali, con una propria identità.

Come in ogni fase iniziale di questi accordi, vi sono molte lacune circa l’applicazione specifica di quanto stipulato, non risulta chiaro, quindi, se si è di fronte a un’opportunità o a una limitazione.

